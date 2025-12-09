Reklama
Nowe plakaty z drugiej części 5. sezonu Stranger Things. Czy coś zdradzają?

W sieci pojawiły się nowe plakaty z drugiej części finałowego sezonu Stranger Things, na których znajdują się główni bohaterowie.
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  stranger things 
netflix 5. sezon 2. część plakaty
Stranger Things - 5. sezon fot. Netflix
Netflix podzielił 5. sezon Stranger Things na trzy części. Pierwsza parta odcinków miała premierę 27 listopada, a trzy kolejne epizody zadebiutują na platformie 26 grudnia. W Polsce finał obejrzymy 1 stycznia.

Streamer opublikował nowe plakaty z drugiej części ostatniego sezonu, na których znajdują się główne postacie, czyli Jedenastka (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Max (Sadie Sink), Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton) i Steve (Joe Keery). Poszczególne grafiki tworzą trzy osobne, poziome plakaty. Warto zauważyć, że czerwone tło z błyskawicami za bohaterami wygląda jak świat z umysłu Vecny (Jamie Campbell Bower), co może wskazywać na próbę uratowania Max oraz Holly. 

Jamie Campbell Bower w rozmowie z Deadline powiedział, że liczy na to, że widzowie oglądając 2. część będą trzymali się swoich krzeseł, mówiąc: "nie, nie, nie".

To zabawne, bo pierwszą część chciałbym nazwać przygotowaniem [gruntu]. Ale to jest wybuchowe przygotowanie do tego, co będzie się działo w 2. części, a następnie w [finale].

Nowe materiały promocyjne możecie zobaczyć na początku poniższej galerii. 

Stranger Things 5 - plakaty i zdjęcia z 2. części

Stranger Things - plakat z drugiej części 5. sezonu

Stranger Things - plakat z drugiej części 5. sezonu
fot. Netflix
Stranger Things 5 - fabuła, obsada

Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel — znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

Źródło: Deadline

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  stranger things 
netflix 5. sezon 2. część plakaty
