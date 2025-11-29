Przeczytaj w weekend
Stranger Things - aktor komentuje przełomowe wydarzenia z Willem. "Jest silniejszy, niż nam się wydaje"

Noah Schnapp opowiedział o przemianie Willa, który zaakceptował to, kim jest. Skomentował również zaskakujące wydarzenia z końcówki czwartego odcinka oraz zdradził kilka ciekawostek zza kulis.
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  stranger things 
netflix 5. sezon finał will
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Stranger Things - 5. sezon fot. Netflix
Stranger Things powrócił z nowymi odcinkami finałowego sezonu. Najbardziej zaskoczył widzów wątek Willa, który niespodziewanie powstrzymał demogorgony supermocami.

Czytaj więcej: Stranger Things 5 - recenzje krytyków. Czy to godny początek końca największego hitu Netflixa?

Matt Duffer w wywiadzie dla Deadline wyjaśnił, że gdy zaczęli rozmawiać o 5. sezonie Stranger Things, rozpoczęli od wątku Willa. Przyznał, że w poprzedniej odsłonie był mniej widoczny, ale to wciąż centralna postać serialu. W nowej serii wiele mówiło się o powrocie do początku.

Ale przede wszystkim chodziło o podróż Willa - o odkrycie, kim naprawdę jest i pogodzenie się z tym. Spodobał nam się więc pomysł połączenia tego z bardziej nadprzyrodzonymi elementami. Aby stać się najpotężniejszą wersją siebie, musiał również pogodzić się z tym, kim jest. Uznaliśmy, że nikt nie pomoże mu w tym lepiej niż Robin, która sama przeszła tę drogę w 3. sezonie. 

Dodał, że to był jeden z pierwszych pomysłów, aby stworzyć z nich duet. Ponadto w prawdziwym życiu aktorzy dzielą uroczą więź, więc twórcy wiedzieli, że ich współpraca będzie świetna. 

fot. Netflix

Noah Schnapp o przemianie Willa

Noah Schnapp, odtwórca Willa, również porozmawiał z serwisem Deadline o przemianie swojej postaci. W końcówce czwartego odcinka Vecna wyznał, że jego celem są słabe dzieci, a Will bardzo łatwo mu uległ. Aktor został zapytany czy Vecna nie docenił bohatera.

O tak, zdecydowanie. Myślę, że ludzie mylą strach ze słabością. Will przez lata odczuwał wiele lęków z powodu tego, co musiał znieść, ale to nie znaczy, że jest słaby. Przetrwał to i wyszedł z tego silniejszy - za każdym razem udawało mu się to, pomimo że był wystraszony. Zawsze wraca i nigdy się nie załamuje. To jest jego siła i myślę, że na koniec pokazuje, że jest silniejszy, niż nam się wydaje.

Aktor przyznał też, że Joyce zawsze była nadopiekuńcza dla syna, bo został porwany w tak młodym wieku, ale to właśnie ona w niego wierzyła. Z kolei Robin dodała mu otuchy, co pomogło mu uwierzyć w siebie. Schnapp stwierdził, że w pewnym sensie odzwierciedlało to jego relację z Ryder, gdy przestał być dzieckiem, które ją podziwiało. Następnie opowiedział o kulisach kręcenia tej sceny, gdy Will użył swoich mocy.

To było szaleństwo. Wcześniej robiliśmy próby tygodniami, czego nigdy wcześniej nie robiliśmy. Dział efektów wizualnych nakręcił wstępną wizualizację, w której animowali całą sekwencję, aby ją zmapować. Następnie dział kaskaderski nakręcił wersję na swoich iPhone'ach, aby to zmapować. Mieliśmy więc mnóstwo wskazówek, którymi się kierowaliśmy podczas prób.

Tego samego dnia nakręcili jedno ujęcie, które musieli perfekcyjnie przećwiczyć, żeby się udało. Potem przez kolejny tydzień po prostu bawił się jak na placu zabaw. Poniżej możecie zobaczyć, jak kręcono wspomniane sceny.

Schnapp także skomentował to, jak Robin wpłynęła na Willa. 

Chodzi mi o to, że to był w pewnym sensie jego proces samoakceptacji, który dobiegł końca - nareszcie zaakceptował to, kim naprawdę jest. Kiedy sobie na to pozwolił, mógł latać i uwolnić drzemiącą w nim moc. Myślę, że to naprawdę rezonuje, nie tylko z naszą queerową publicznością, ale z każdym, kto nauczy się wierzyć w siebie i akceptować siebie całym sercem takim, jakim jest - może wtedy dokonać wielkich rzeczy. To piękne przesłanie.

Aktor zauważył, że w relacji Willa z Vecną dostrzega pewne analogie z historią Harry'ego Pottera z Voldemortem. Przyznał, że są bardzo podobne, dlatego obejrzał filmy jeszcze raz. Ponadto przygotowując się do roli obejrzał też wcześniejsze sezony Stranger Things, ponieważ w nowej serii jest wiele nawiązań.

fot. Netflix

Schnapp został zapytany o to, jak wspomina 10 lat pracy nad serialem. Powiedział, że rozwijał się z każdym sezonem i doświadczeniem - czuje, że jest bardziej pewny siebie i wie, co działa, a co nie. Ma teraz własny punkt widzenia na to, jak pewne rzeczy powinny być zrobione. W młodości po prostu płynął z prądem i słuchał tego, co ma robić. Czy jest zadowolony z zakończenia serialu?

Oczywiście, jestem bardzo zadowolony i podekscytowany z powodu naszych postaci i tego, jak kończy się serial. Myślę, że serial świetnie zamyka historię każdego z nich i dobrze im służy.

Stranger Things - premiera kolejnych trzech odcinków 26 grudnia na Netflix. Finał serialu zaplanowano w Polsce na 1 stycznia.

Stranger Things - zdjęcia z 5. sezonu

Stranger Things 5

Stranger Things 5
fot. Netflix
Źródło: Deadline

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  stranger things 
netflix 5. sezon finał will
