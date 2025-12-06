Przeczytaj w weekend
Filmy i seriale dla fanów Stranger Things. Wspaniałe klasyki science ficiton i emocjonujące przygody młodych bohaterów

Jeśli macie już za sobą pierwszą część finałowego sezonu Stranger Things, to na pewno czujecie niedosyt klimatu i konwencji tego serialu. Podpowiadamy, co objerzeć, w oczekiwaniu na drugą część.
Wiktor Fisz
Wiktor Fisz
Sabrina/Goonies/Koszmat z Elm Street fot. materiały promocyjne
O Stranger Things powiedziano już niemal wszystko — trudno dziś zaskoczyć stwierdzeniem, że serial składa hołd przygodowym i młodzieżowym klasykom lat 80. i 90., a jednocześnie rozbudził modę na produkcje oparte na nostalgii za „starymi dobrymi czasami”. Sęk w tym, że tamten okres rzeczywiście miał w sobie coś niepowtarzalnego i ulotnego. Dlatego postanowiliśmy przypomnieć kilka tytułów zarówno z tamtej epoki, jak i nowszych, które — podobnie jak Stranger Things— czerpią z tego sentymentu, odwołując się do klasyki poprzez klimat, konwencję lub gatunek.

W poniższej galerii znajdziecie kino przygodowe z młodymi bohaterami — pełne humoru, emocji i wielkiej energii. Pojawią się również poważniejsze wizje science fiction oraz horrory, które także stanowiły inspirację dla braci Duffer. Wszystkie te produkcje łączy motyw wielkiej przygody, podczas której młodzi bohaterowie stają do walki ze złem, odkrywają prawdę o sobie i mierzą się ze swoimi słabościami. To piękne opowieści, pokazujące, że wyobraźnia nie zna granic, a emocje, których doświadczamy w młodości, potrafią zostać z nami na całe dorosłe życie.

Filmy i seriale dla fanów Stranger Things

Super 8

Grupa nastoletnich przyjaciół kręci amatorski film, kiedy w pobliżu dochodzi do katastrofy kolejowej. Wkrótce w miasteczku zaczynają znikać ludzie, a wojsko próbuje coś ukryć. Dzieciaki odkrywają, że wypadek uwolnił istotę pozaziemską, która desperacko próbuje wrócić do domu. Muszą połączyć siły, aby dowiedzieć się prawdy i ocalić swoich bliskich.

Super 8
materiały promocyjne
Wiktor Fisz
Wiktor Fisz
Co o tym sądzisz?
