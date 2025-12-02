Film Supergirl ma problem. Aktor z obsady skazany na więzienie

fot. materiały prasowe

Jak donosi belgijski portal VRT News, 1 grudnia w Beringen odbyła się rozprawa, na której aktor Matthias Schoenaerts został skazany na sześć miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 4000 euro. Ma również zakaz prowadzenia pojazdów na rok. Czym to było spowodowane?

Matthias Schoenaerts - problemy z prawem

Jak donosi portal, w kwietniu 2024 roku policja dwukrotnie złapała aktora podczas jazdy motocyklem bez ważnego prawa jazdy. Już wcześniej dostał zakaz prowadzenia pojazdów w Antwerpii za to, jak we wrześniu 2021 roku złapano go podczas jazdy pod wpływem.

Matthias Schoenaerts nie pojawił się na rozprawie, więc ten wyrok nie oznacza, że zostanie natychmiast aresztowany i wsadzony do więzienia. Wciąż może złożyć apelację.

Promocja filmu Supergirl rozpocznie się jeszcze w grudniu 2025 roku wraz z potencjalną premierą pierwszego zwiastuna. Na razie nie wiadomo, jak i czy ta sytuacja wpłynie na produkcję uniwersum DCU.

Matthias Schoenaerts grał w takich tytułach jak The Old Guard, Reżim, Amsterdam, Czerwona jaskółka i The Old Guard 2.