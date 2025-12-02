Reklama
Supergirl - pozytywne opinie po pokazie testowym. James Gunn zdementował plotki o budżecie

W Internecie pojawiło się kilka nowych informacji o nadchodzącym filmie z Supergirl w roli głównej. James Gunn zdementował nieprawdziwe informacje o budżecie produkcji, Milly Alcock podzielila się swoimi doświadczeniami z pracy, a także pojawiły się opinie po pokazie testowym.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  DCU 
james gunn Supergirl
Superman - Supergirl - zdjęcie z filmu fot. materiały prasowe
Supergirl będzie drugim kinowym projektem w ramach DCU po Supermanie z 2025 roku. W roli głównej zobaczymy Milly Alcock, która wcieliła się już w superbohaterkę z komiksów DC w wymienionej produkcji, choć była to zaledwie jedna, krótka scenka. Aktorka w rozmowie z Forbes Australia przyznała, że nie tylko nie spodziewała się angażu, ale też nie była pewna, czy jest na niego gotowa.

Pomyślałam sobie: "Co ja narobiłam?" Naprawdę nie byłam pewna, czy jestem w stanie to zrobić. Zadzwoniłam nawet do reżysera i powiedziałam: "Nie wiem, jak być tą osobą. Jestem po prostu sobą."

W końcu zrozumiałam, że jedynym sposobem na wyjście z tej sytuacji, to zaufanie sobie. Wierzę, że nic się nie dzieje przypadkowo. Rzeczy dzieją się wtedy, gdy mają się dziać, a nie kiedy jest się na nie gotowym.

Ile wynosi budżet Supergirl?

W artykule Forbes Australia pojawiła się też informacja o budżecie filmu, który rzekomo wynosi 200 mln dolarów. Nie byłoby to duże zaskoczenie. Produkcje superbohaterskie w większości wymagają dużego budżetu choćby z powodu efektów specjalnych. Akcja Supergirl z kolei ma dziać się w kosmosie, więc ma sens, że byłoby to dość drogie widowisko. Innego zdania jest sam James Gunn, który zdementował te doniesienia:

Nie jest to ani trochę prawdziwa informacja.

Pierwsze opinie po pokazie testowym

Niezależnie od budżetu produkcji odbyły się już pierwsze pokazy testowe. Opinie po nich są niezwykle pozytywne, co nie jest pewnikiem w takich sytuacjach. W trakcie pokazów testowych Supermana widownia miała kilka "ale". O czymś takim na razie nie słyszymy w przypadku Supergirl. Dwóch anonimowych użytkoników X powołało się na swoje źródła twierdząc, że osoby, które widziały już Supergirl w ramach pokazu, były bardzo zadowolone z jakości. Potwierdził to Daniel Richtman, wiarygodny insider z branży, na podstawie swoich informacji:

Też słyszałem o tym, że film jest bardzo dobry.

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  DCU 
james gunn Supergirl
Powiązane filmy
2026
Supergirl
Oglądaj TERAZ Supergirl Przygodowy
Powiązane osoby

Co o tym sądzisz?
