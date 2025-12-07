Supergirl - wiemy, kiedy pojawi się zwiastun. Avengers: Doomsday może zadebiutować tego samego dnia!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

To oficjalne: pierwszy zwiastun Supergirl pojawi się w czwartek 11 grudnia 2025 roku. Zachodnie media zostały poinformowane mailowo, że tego dnia planowana jest premiera pierwszej zapowiedzi.

Supergirl - zwiastun nadchodzi

Postać Supergirl w wykonaniu Milly Alcock zadebiutowała w filmie Superman z 2025 roku. Wiemy, że będzie to inna superbohaterka niż te wersje, które znamy z seriali. W filmie pojawi się też kultowy Lobo z komiksów, którego zagrał Jason Momoa. Craig Gillespie wyreżyserował film.

Zwiastuny hitów w grudniu

Daniel Richtman poinformował, że również w czwartek 11 grudnia pojawi się zwiastun filmu dystrybuowanego przez Disneya. Nie wie, o jaki tytuł może chodzić, ale wszyscy zaczęli spekulować, że może chodzić o Avengers: Doomsday. Niewątpliwie Disney i Marvel będą chcieli z premiery trailera zrobić wielkie wydarzenie, więc możemy spodziewać się ogłoszenia daty pojawienia się zapowiedzi.

Z przecieków pojawiła się również informacja, że w tygodniu 7-14 grudnia pojawi się także pierwszy zwiastun Władców Wszechświata, czyli filmu o He-Manie.

Na trzeci tydzień grudnia planowane są zapowiedzi Odysei Christophera Nolana, UFO Stevena Spielberga oraz Spider-Man: Całkiem nowy dzień.