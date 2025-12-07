Supergirl - wiemy, kiedy pojawi się zwiastun. Avengers: Doomsday może zadebiutować tego samego dnia!

To oficjalne: pierwszy zwiastun Supergirl pojawi się w czwartek 11 grudnia 2025 roku. Zachodnie media zostały poinformowane mailowo, że tego dnia planowana jest premiera pierwszej zapowiedzi.
Supergirl - zwiastun nadchodzi
Postać Supergirl w wykonaniu Milly Alcock zadebiutowała w filmie Superman z 2025 roku. Wiemy, że będzie to inna superbohaterka niż te wersje, które znamy z seriali. W filmie pojawi się też kultowy Lobo z komiksów, którego zagrał Jason Momoa. Craig Gillespie wyreżyserował film.
Zwiastuny hitów w grudniu
Daniel Richtman poinformował, że również w czwartek 11 grudnia pojawi się zwiastun filmu dystrybuowanego przez Disneya. Nie wie, o jaki tytuł może chodzić, ale wszyscy zaczęli spekulować, że może chodzić o Avengers: Doomsday. Niewątpliwie Disney i Marvel będą chcieli z premiery trailera zrobić wielkie wydarzenie, więc możemy spodziewać się ogłoszenia daty pojawienia się zapowiedzi.
Z przecieków pojawiła się również informacja, że w tygodniu 7-14 grudnia pojawi się także pierwszy zwiastun Władców Wszechświata, czyli filmu o He-Manie.
Na trzeci tydzień grudnia planowane są zapowiedzi Odysei Christophera Nolana, UFO Stevena Spielberga oraz Spider-Man: Całkiem nowy dzień.
Źródło: Daniel Richtman / World of Reel