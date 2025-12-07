Warner Bros./Reddit

Gdy ogłoszono, że Superman przyniósł 100 mln dolarów zysku netto, coś w tym nie grało wielu ekspertom, bo sama sprzedaż biletów do kin nie wystarczyłaby, aby osiągnąć taką kwotę. Dzięki portalowi Bloomberg wiemy, że na zysk wpłynęły trzy kluczowe czynniki, które ostatecznie przyczyniły się do takiego wyniku.

Sukces Supermana

Okazuje się, że sprzedaż biletów do kin to jeden z trzech czynników. Na 100 mln dolarów zysku wpłynęły również pieniądze ze sprzedaży filmu na platformach streamingowych oraz umowy na wszelkie rodzaje gadżety związane z tytułem.

Jaka przyszłość DCU po przejęciu przez Netflixa?

Dla porównania poprzedni film o Supermanie, Człowiek ze stali w reżyserii Zacka Snydera, po podliczeniu wszystkich wpływów i kosztów, zebrał w 2013 roku kwotę 42,5 mln dolarów zysku. Portal Deadline swego czasu publikował szczegółowe wyliczenia.

Oznacza to, że debiut kinowy uniwersum DC wraz z Supermanem okazał się sukcesem. Niewątpliwie wszystkie zainteresowane osoby mają nadzieję, że w 2026 roku będzie lepiej. Wówczas na ekranach pojawi się Supergirl oraz horror o wrogu Batmana zwany Clayface.