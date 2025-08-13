Polka zagrała w hicie sci-fi od Apple TV+. Zdjęcia z planu 3. sezonu Fundacji
Polska aktorka, Sylwia Gola, za pośrednictwem Facebooka podzieliła się zdjęciami z planu 3. sezonu Fundacji. Miała rolę w hicie Apple TV+ i podzieliła się swoimi wrażeniami z produkcji.
3. sezon serialu science fiction od Apple TV+ zatytułowanego Fundacja trwa od jakiegoś czasu. Produkcja otrzymała bardzo dobre noty od krytyków w serwisie Rotten Tomatoes - aż 89% pozytywnych opinii. Nieznacznie gorzej jest z opiniami publiczności - tu licznik wskazuje na 75%. Koniecznie sprawdźcie też recenzję pierwszego odcinka 3. sezonu, którą napisał Piotr Piskozub z naEKRANIE.pl.
Fundacja: sezon 3, odcinek 1 - recenzja. W doskonałym serialu sci-fi już widać Polskę
Za pośrednictwem Facebooka, polska aktorka, Sylwia Gola, podzieliła się, iż brała udział w zdjęciach do 3. sezonu. Wystąpiła w jednym z odcinków Fundacji i pokazała również kilka zdjęć z planu.
Na Apple TV już dostępny nowy odcinek 3. sezonu serialu Foundation- w reżyserii Christophera J. Byrne’a, wyprodukowany przez Skydance Television — z moim malutkim udziałem.
Aktorka grała też w Rojście, Informacji zwrotnej i zobaczymy ją również w Heweliuszu.
