Polka zagrała w hicie sci-fi od Apple TV+. Zdjęcia z planu 3. sezonu Fundacji

3. sezon serialu science fiction od Apple TV+ zatytułowanego Fundacja trwa od jakiegoś czasu. Produkcja otrzymała bardzo dobre noty od krytyków w serwisie Rotten Tomatoes - aż 89% pozytywnych opinii. Nieznacznie gorzej jest z opiniami publiczności - tu licznik wskazuje na 75%. Koniecznie sprawdźcie też recenzję pierwszego odcinka 3. sezonu, którą napisał Piotr Piskozub z naEKRANIE.pl.

Fundacja: sezon 3, odcinek 1 - recenzja. W doskonałym serialu sci-fi już widać Polskę

Za pośrednictwem Facebooka, polska aktorka, Sylwia Gola, podzieliła się, iż brała udział w zdjęciach do 3. sezonu. Wystąpiła w jednym z odcinków Fundacji i pokazała również kilka zdjęć z planu.

Jestem super podekscytowana, że w końcu mogę się podzielić moją małą przygodą sci-fi!. Na Apple TV już dostępny nowy odcinek 3. sezonu serialu Foundation- w reżyserii Christophera J. Byrne’a, wyprodukowany przez Skydance Television — z moim malutkim udziałem. To była super przygoda i moja pierwsza amerykańska produkcja. Jestem ogromnie wdzięczna za to doświadczenie i mam nadzieję na więcej takich w przyszłości.

fot. Facebook (Sylwia Gola)

Aktorka grała też w Rojście, Informacji zwrotnej i zobaczymy ją również w Heweliuszu.

