placeholder
Reklama
placeholder

Polka zagrała w hicie sci-fi od Apple TV+. Zdjęcia z planu 3. sezonu Fundacji

Polska aktorka, Sylwia Gola, za pośrednictwem Facebooka podzieliła się zdjęciami z planu 3. sezonu Fundacji. Miała rolę w hicie Apple TV+ i podzieliła się swoimi wrażeniami z produkcji.
Autopromocja
tpb-vod

Polska aktorka, Sylwia Gola, za pośrednictwem Facebooka podzieliła się zdjęciami z planu 3. sezonu Fundacji. Miała rolę w hicie Apple TV+ i podzieliła się swoimi wrażeniami z produkcji.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Fundacja 
Sylwia Gola
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Fundacja 
Sylwia Gola
Fundacja fot. materiały prasowe
Reklama

3. sezon serialu science fiction od Apple TV+ zatytułowanego Fundacja trwa od jakiegoś czasu. Produkcja otrzymała bardzo dobre noty od krytyków w serwisie Rotten Tomatoes - aż 89% pozytywnych opinii. Nieznacznie gorzej jest z opiniami publiczności - tu licznik wskazuje na 75%. Koniecznie sprawdźcie też recenzję pierwszego odcinka 3. sezonu, którą napisał Piotr Piskozub z naEKRANIE.pl.

Fundacja: sezon 3, odcinek 1 - recenzja. W doskonałym serialu sci-fi już widać Polskę

Za pośrednictwem Facebooka, polska aktorka, Sylwia Gola, podzieliła się, iż brała udział w zdjęciach do 3. sezonu. Wystąpiła w jednym z odcinków Fundacji i pokazała również kilka zdjęć z planu.

Jestem super podekscytowana, że w końcu mogę się podzielić moją małą przygodą sci-fi!.

Na Apple TV już dostępny nowy odcinek 3. sezonu serialu Foundation- w reżyserii Christophera J. Byrne’a, wyprodukowany przez Skydance Television — z moim malutkim udziałem.

To była super przygoda i moja pierwsza amerykańska produkcja. Jestem ogromnie wdzięczna za to doświadczenie i mam nadzieję na więcej takich w przyszłości.
nullfot. Facebook (Sylwia Gola)

Aktorka grała też w Rojście, Informacji zwrotnej i zobaczymy ją również w Heweliuszu.

Najlepsze książki science fiction

50. „Pułapka czasu” – Madeleine L’Engle

Bohaterką Pułapki czasu jest trzynastoletnia Meg Murry, najstarsze dziecko fizyków Alexa i Kate Murry. Jest matematycznie uzdolniona, choć rzadko wykorzystująca swoje mocne strony, wycofana i podobnie jak wiele nastolatek niezadowolona ze swojego wyglądu. Uwielbia swoją matkę i trzech braci, tęskni za zaginionym w tajemniczych okolicznościach ojcem. Pewnej burzliwej nocy w domu Meg zjawia się tajemnicza Pani Coto, która wspomina o koncepcji naukowej, nad którą pracował ojciec dziewczyny, zanim zniknął. Według niej to była przyczyna, że pan Murry przepadł bez wieści. Pani Coto oraz dwie inne pozaziemskie przewodniczki: Pani Kto i Pani Która (w filmie: Reese Witherspoon, Oprah Winfrey, Mindy Kaling) obiecują Meg, że pomogą odnaleźć i uratować jej ojca. Meg, jej genialny brat Charles Wallace oraz jej szkolny kolega Calvin O'Keefe, z którymi wyrusza na poszukiwania, nie przypuszczali, że będzie to początek nieprawdopodobnych przygód, kosmicznych podróży do światów, które trudno sobie wyobrazić, a przede wszystkim konieczność walki z mrocznymi siłami. Nastolatkowie, aby uratować ojca Meg, muszą pokonać zło, które uwięziło mężczyznę w pułapce czasu. Jak znaleźć siłę i wiarę w to, że mając kilkanaście lat, można tego dokonać? Jak opanować obezwładniający strach? Baśniowy klimat, wartka akcja i tajemnica do rozwikłania to gwarancja, że tak łatwo nie zostawi się tej historii.

arrow-left
50. „Pułapka czasu” – Madeleine L’Engle
Wydawnictwo Mag
arrow-right

Źródło: Facebook (Sylwia Gola)

Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,6

2021
Fundacja
Oglądaj TERAZ Fundacja Sci-Fi
Powiązane osoby

Sylwia Gola

Sylwia Gola image

Najnowsze

1 Eleanor the Great
-

Zwiastun Eleanor the Great. 95-letnia aktorka w głównej roli reżyserskiego debiutu Scarlett Johansson

2 33. Materialiści – 6,8 (67%)
-

Materialiści - reżyserka odpowiada na okrutne komentarze. Broni postaci granej przez Chrisa Evansa

3 Spider-Man: Całkiem nowy dzień
-

Jeden szczegół z planu Spider-Mana 4 wywołał masę domysłów. Słynna antybohaterka nadciąga?

4 Zniknięcia
-
Plotka

Trwają prace nad prequelem Zniknięć. Co wiadomo?

5 Scott Bakula jako Jonathan Archer w mundurze, który trochę przypominał te z poprzednich Star Treków, a trochę kombinezony NASA. / Fot. CBS
-

Star Trek jako Star Wars: Andor. Jest pomysł na polityczny thriller

6 Doktor Doom
-
Plotka

Marvel już ma scenę z Avengers: Doomsday z ikoną MCU? Niepewne losy Spider-Manów

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e155

Moda na sukces

s38e143

Zatoka serc

s20e11

America’s Got Talent

s2025e158

Anderson Cooper 360

s11e05

The Amazing Race Canada

s2025e161

The Lead with Jake Tapper

s01e85

s13e06
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Echoes of the End

12

sie

Gra

Echoes of the End
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania

12

sie

Książka

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
Księga Innych Miejsc

12

sie

Książka

Księga Innych Miejsc
Generacje

12

sie

Książka

Generacje
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku

12

sie

Książka

Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sebastian Stan
Sebastian Stan

ur. 1982, kończy 43 lat

Kasia Smutniak
Kasia Smutniak

ur. 1979, kończy 46 lat

Paul Greengrass
Paul Greengrass

ur. 1955, kończy 70 lat

James Carpinello
James Carpinello

ur. 1975, kończy 50 lat

John Slattery
John Slattery

ur. 1962, kończy 63 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3 Grafika promująca audiobook Harry Potter
-

Tak brzmi serialowa Hermiona. Posłuchaj gwiazdy Harry'ego Pottera

4

Ramówka Polsatu na jesień 2025 - te programy i seriale rozgrzeją widzów

5

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

6

Wednesday: soundtrack z 2. sezonu. Jakie piosenki można w nim usłyszeć?

7

Pamiętacie Tammy Slaton z Sióstr Wielkiej Wagi? Schudła 200 kg i jest nie do poznania

8

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Idź na całość: data premiery programu już znana. Kiedy pierwszy odcinek?

10

Brie Larson wzięła udział w viralowym trendzie w szpilkach. Jak jej poszło?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV