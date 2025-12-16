placeholder
Dobra wiadomość dla fanów hitu Synowie Anarchii. Twórca pracuje nad nowym kryminałem

Kurt Sutter wraca z nowym serialem kryminalnym, w którym zaprowadzi widzów do mrocznych zakamarków Złotej Ery Hollywood.
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  serial kryminalny 
synowie anarchii
Synowie Anarchii Fot. Materiały prasowe
Deadline informuje, że Linear i MGM+ pracują nad nowym serialem kostiumowym w klimacie noir, osadzonym w latach 50. XX wieku. Twórcą produkcji jest Kurt Sutter, który ma na koncie hit Synowie Anarchii. Fabuła kryminału ponoć będzie opowiadać o prywatnym detektywie, który walczy z przestępczością i skorumpowanymi policjantami w cieniu Hollywood. Projekt nie ma jeszcze oficjalnego tytułu. Przedstawiciel MGM+ odmówił komentarza.

Sutter będzie pełnił rolę scenarzysty i producenta wykonawczego za pośrednictwem swojej firmy SutterInk. Obejmie także stanowisko showrunnera. Będzie to dla niego niejako powrót do korzeni. Zaczynał swoją przygodę z branżą rozrywkową jako scenarzysta serialu Świat gliniarzy, którego akcja rozgrywała się w Los Angeles. Później dał nam hit Synowie Anarchii, a także pracował przy takich tytułach jak Do utraty sił, Posłaniec gniewu i Mayans M.C

Dajcie znać, czy czekacie na nowy serial kryminalnym Suttera. Jego Synowie Anarchii okazali się dużym hitem. Produkcja doczekała się aż siedmiu sezonów. W chwili pisania tego artykułu ma świetną średnią ocen 8.5 na 10 w IMDb przy prawie 350 tysiącach recenzji. W serwisie Rotten Tomatoes równie mocny wynik 91% pozytywnych ocen widzów. 

Źródło: Deadline

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  serial kryminalny 
synowie anarchii
Powiązane seriale

8,7

2002
Świat gliniarzy
Świat gliniarzy Dramat

8,5

2008
Synowie Anarchii
Oglądaj TERAZ Synowie Anarchii Dramat
