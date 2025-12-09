Reklama
To koniec pewnej ery dla serii Tekken. Katsuhiro Harada odchodzi z Bandai Namco po 30 latach

Dobrze znany graczom Katsuhiro Harada, od lat będący twarzą serii Tekken, zdecydował się opuścić szeregi Bandai Namco po 30 latach pracy.
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Bandai Namco 
katsuhiro harada Tekken 8 tekken
Katsuhiro Harada fot. youtube.com
Katsuhiro Harada, twórca i ikoniczna twarz marki Tekken, po trzydziestu latach pracy nad jedną z najważniejszych serii bijatyk ogłosił, że odejdzie z Bandai Namco pod koniec 2025 roku. Swoją decyzję przekazał w emocjonalnym oświadczeniu opublikowanym w sieci. 

Harada wyjaśnił, że do rezygnacji skłoniły go liczne straty — zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Odejście kilku bliskich przyjaciół oraz obserwowanie współpracowników przechodzących na emeryturę skłoniło go do głębokiej refleksji nad życiem i czasem, który pozostał mu jako twórcy. Uznał, że nadszedł właściwy moment, by zamknąć ten rozdział. We wpisie wspominał on także początki swojej zawodowej drogi i podziękował społeczności za nieustanne wsparcie.

Wkrótce po ogłoszeniu pojawiło się również oświadczenie zespołu odpowiedzialnego za serię Tekken. Twórcy uspokoili fanów, podkreślając, że odejście Harady nie wpłynie na dalszy rozwój gry ani na zaplanowaną zawartość popremierową Tekken 8. Zapewnili również, że marka będzie nadal rozwijana „w duchu i wizji Harady”.

Źródło: x.com

