Testamenty - zdjęcia z serialu. Tak prezentuje się kontynuacja Opowieści podręcznej

Testamenty to serial na podstawie powieści Margaret Atwood, będący oficjalną kontynuacją Opowieści podręcznej. Produkcja wprowadzi nowych bohaterów i rozwija świat Gileadu. Kiedy premiera? Oto, co już wiadomo.
Adam Siennica
fot. DIsney+
Historia serialu Testamenty rozgrywa się 15 lat po wydarzeniach z ostatniego odcinka Opowieści podręcznej. Podstawą fabularną jest książka Margaret Atwood, która została wydana w 2019 roku. Twórcą i showrunnerem jest Bruce Miller, czyli osoba odpowiedzialna za oryginalny serial.

Testamenty - zdjęcia z serialu

Zobaczcie i dajcie znać w komentarzach, jakie macie przemyślenia!

Testamenty - oficjalne zdjęcie z serialu. Kontynuacja Opowieści Podręcznej
fot. DIsney+
Testamenty - opis fabuły serialu

Jest to historia o dorastaniu, w której nowe pokolenie młodych kobiet Gileadu musi sobie radzić z ponurą przyszłością, która na nich czeka. Dla nich dorastanie w Gileadzie jest wszystkim, co znają, więc nie mają żadnych wspomnień ze świata zewnętrznego po wprowadzeniu do tego życia. Mając perspektywy bycia żoną i życie w służbie do końca, zostaną zmuszone do poszukiwania sojuszników, nowych i starych, aby pomogli im walczyć o wolność i życie, na które zasługują.

W obsadzie są Ann Dowd, Chase Infiniti, Lucy Halliday, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana oraz Birva Pandya.

Testamenty (The Testaments) - premiera światowa odbędzie się w kwietniu 2026 roku. Data polskiej premiery nie została potwierdzona. Jest to serial produkowany dla Hulu, więc u nas będzie w Disney+.

Źródło: variety.com

