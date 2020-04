The Batman, Shazam 2 i The Flash - opóźniono daty premier filmów DCEU

Jak donosi portal The Hollywood Reporter, premiera filmu The Batman została opóźniona z czerwca 2021 na październik 2021 roku. Dodatkowo Warner Bros. zdecydowało się na wypchnięcie z 2020 roku filmów The Many Saints of Newark i King Richard. Niezatytułowany film o Elvisie przeniósł się z kolei z 1 października 2021 roku na 5 listopada 2021 roku.

Zmiana daty premiery filmu Matta Reevesa spowodowana jest oczywiście pandemią koronawirusa, którego skutki znacząco wpływają na branżę filmową. The Batman z udziałem Roberta Pattinsona miał pojawić się w kinach 25 czerwca 2021 roku. Nową datą premiery jest 1 października 2021 roku, co ma także wpływ na pozostałe filmy z DCEU. The Flash przesunięto na 3 czerwca 2022 roku, natomiast Shazam 2 przewidziany jest teraz na 4 listopada 2022 roku.

Na razie nie znamy szczegółów dotyczących filmu o Flashu. Przypomnijmy, że Ezra Miller znalazł się w ogniu krytyki po tym, jak w stolicy Islandii chwycił za gardło kobietę. Od tamtego czasu eksperci są zdania, że to koniec przygody Millera z DCEU, choć na razie ani studio, ani też aktor nie wystosowali w tej sprawie żadnego stanowiska. Na razie zatem trzeba przyjąć, że Miller wciąż jest na pokładzie filmu The Flash, który pojawi się w kinach 3 czerwca 2022 roku.