fot. Sony Pictures Virtual Reality

Firmy Sony Pictures Virtual Reality i Arvore zapowiedziały grę The Boys: Trigger Warning. Produkcja powstaje z myślą o platformach PlayStation VR2 i Meta Quest, a jej premierę zaplanowano na rok 2026, nie podając jednak jak na razie żadnego konkretnego terminu. Przedsprzedaż w sklepie Meta już wystartowała, dzięki czemu wiemy, że cena gry to 23,99 dolarów — czyli około 90 zł.

W The Boys: Trigger Warning gracze wcielą się w zupełnie nowego bohatera, który odkryje pewien sekret skrywany przez korporację Vought i zdecyduje się na dołączenie do tytułowej grupy. Zabawa ma łączyć skradanie się, walkę, a także humor znany z serialu. Nie zabraknie również znanych twarzy i głosów — w obsadzie są m.in. Laz Alonso (Mother’s Milk), Colby Minifie (Ashley Barrett) czy Jensen Ackles (Soldier Boy).

Bohaterowie serialu The Boys zaliczyli już gościnne występy w innych produkcjach (np. Homelander pojawił się w Mortal Kombat 1), jednak do tej pory nie doczekaliśmy się gry osadzonej w tym uniwersum.