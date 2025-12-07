Przeczytaj w weekend
The Boys - zwiastun 5. sezonu. Finał obiecuje totalną jazdę bez hamulców!

Pierwszy zwiastun 5. i zarazem finałowego sezonu The Boys trafił do sieci. Zapowiada dokładnie to, za co widzowie kochali ten serial – brutalność, ironię i bezkompromisowość. Stawka jeszcze nigdy nie była wyższa, a emocje mają sięgać zenitu.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  The Boys 
zwiastun
The Boys - sezon 5 fot. materiały prasowe
Pierwszy zwiastun finałowego sezonu The Boys trafił do sieci. Opublikowano go po zakończeniu panelu serialu na CCXP w Brazylii, na którym ogłoszono, że premiera odbędzie się 8 kwietnia 2026 roku w Prime Video. Na start będą dwa odcinki, a finał serialu, czyli ostatni odcinek kończący tę opowiadaną latami historię, pojawi się na ekranach 20 maja 2026 roku.

The Boys - zwiastun 5. sezonu

Zapowiedź jest przeznaczona tylko dla widzów dorosłych! Zwiastun zapowiada też ekscytujące sceny dla fanów Supernatural: widzimy, że postacie Jensena Acklesa oraz Jareda Padaleckiego się spotkają. Nie wiadomo, kogo gra Padalecki.

The Boys - o czym jest 5. sezon?

Świat należy do Homelandera i musi przetrwać każdą jego zachciankę. Hughie, Mother's Milk oraz Frenchie są więźniami obozu wolności. Annie próbuje zorganizować ruch oporu przeciwko potężnym Supe’om. Kimiko nigdzie nie można odnaleźć. Butcher pojawia się i jest gotowy wykorzystać wirus, który zabije wszystkich Supe'ów. Rozpoczyna realizację planu, który na zawsze zmieni świat i wszystkich jego mieszkańców.

Za sterami po raz ostatni stoi Eric Kripke, twórca serialu. W planach jest kolejny serial Vought Rising oraz The Boys: Mexico.

The Boys - 5. sezon

The Boys - 5. sezon
fot. Prime Video
Źródło: deadline.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  The Boys 
zwiastun
