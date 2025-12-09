Reklama
The Copenhagen Test - zwiastun serialu. Zhakowany agent bije zbirów i szuka prawdy

The Copenhagen Test to nowy thriller szpiegowski, który został stworzony dla streamingu. Simu Liu jako analityk tajnej agencji i tajemnica, która ma przykuć widza do ekranu na wiele odcinków. Zobaczcie i oceńcie sami!
The Copenhagen Test fot. materiały prasowe
The Copenhagen Test to nowy serial szpiegowski przygotowany dla streamingu, w którym mózg głównego bohatera został zhakowany! Simu Liu, czyli popularny Shang-Chi z MCU, gra główną rolę. Pełny zwiastun zapowiada, że będzie mógł znów na ekranie wykorzystywać swoje umiejętności w sztukach walki w scenach akcji.

The Copenhagen Test - zwiastun

The Copenhagen Test - opis fabuły

Bohaterem jest analityk wywiadowczy Alexander Hale, który zdaje sobie sprawę, że jego mózg został zhakowany. Osoby za to odpowiedzialne widzą i słyszą wszystko to, co on. Uwięziony pomiędzy tajną agencją a nieznanymi hakerami, musi działać 24 godziny na dobę, aby wypłoszyć hakerów i udowodnić swoją lojalność.

The Copenhagen Test

The Copenhagen Test
fot. Prime Video
W obsadzie są Melissa Barrera, Sinclair Daniel, Brian d’Arcy James, Mark O’Brien oraz Kathleen Chalfant. Twórcą jest Thomas Brandon, który pełni rolę współshowrunnera z Jennifer Yale. Oboje są także scenarzystami.

The Copenhagen Test - premiera światowa odbędzie się 27 grudnia. Data premiery w Polsce nie została ogłoszona - wiemy jedynie, że serial będzie w SkyShowtime.

Źródło: variety.com

Powiązane seriale
2025
The Copenhagen Test Sci-Fi

naEKRANIE Poleca

