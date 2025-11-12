Nadciąga nowy zestaw LEGO z The Legend of Zelda. Link zmierzy się z Ganondorfem?

fot. LEGO

Jakiś czas temu na kanale The Brick Tap pojawiła się plotka, że LEGO ponownie połączy siły z Nintendo, by stworzyć kolejny zestaw inspirowany serią The Legend of Zelda. Tym razem miałaby to być diorama przedstawiająca głównego antagonistę cyklu, Ganondorfa, w wersji z klasycznej gry Ocarina of Time. Najnowszy wpis oraz krótki teaser opublikowane na oficjalnym profilu Nintendo of America wydają się potwierdzać te doniesienia.

W krótkim teaserze możemy zobaczyć minifigurkę Linka w wersji LEGO, ubranego w strój charakterystyczny właśnie dla Ocarina of Time. Co więcej, towarzyszy mu Navi — postać znana z tej części serii, a muzyka i towarzyszący materiałowi opis ("czy zdajesz sobie sprawę, z kim masz do czynienia?") wydają się sugerować także obecność Ganondorfa, choć sam złoczyńca nie pojawia się w wideo. Warto przypomnieć, że według wcześniejszych, nieoficjalnych informacji zestaw miałby składać się z 1003 elementów i trafić do sprzedaży 1 marca 2026 roku. Na oficjalne potwierdzenie tych szczegółów musimy jednak jeszcze poczekać.

Będzie to już drugi zestaw LEGO z The Legend of Zelda. Pierwszy pojawił się we wrześniu 2024 roku i pozwalał zbudować Great Deku Tree w dwóch wariantach — nawiązujących do Ocarina of Time oraz Breath of the Wild.