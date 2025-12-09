Reklama
Tony Gilroy zrobił najlepsze Gwiezdne Wojny. Jest jedna rzecz, która może skusić go do powrotu

Tony Gilroy spędził wiele lat nad stworzeniem dwóch sezonów serialu Gwiezdne Wojny: Andor, które są uniwersalnie chwalone jako jedna z najlepszych rzeczy, jakie powstały w historiach odcinkowych. Mówił, że musi odpocząć od Star Wars, ale okazuje się, że jest coś, co może go skusić.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  gwiezdne wojny 
disney+ gwiezdne wojny: andor
Gwiezdne Wojny: Andor - sezon 2 fot. Lucasfilm
Tony Gilroy udzielił nowego wywiadu portalowi GamesRadar, w którym naturalnie omawiano kwestię serialu Gwiezdne Wojny: Andor. Serial jest uniwersalnie chwalony nie tylko za to, że to najlepsze Gwiezdne Wojny, ale również mówi się, że to jeden z najlepszych seriali w historii. Znakomite recenzje krytyków oraz świetne oceny widzów (8,6/10 według IMDb) mówią same za siebie. Czy twórca wróciłby do Star Wars, by zrobić coś nowego?

Gwiezdne Wojny według Tony'ego Gilroya

Po premierze drugiego sezonu serialu Gwiezdne Wojny: Andor Gilroy wypowiadał się bardzo stanowczo o końcu przygody ze Star Wars i szykowaniu planów na inne projekty. W nowym wywiadzie trochę zmienia ton, podkreślając, „nie chciałbym powiedzieć nigdy” i pokazując argument, który skusiłby go do powrotu. I nie są to pieniądze.

- Ciężko pracowałem nad tym, by mieć pozycję, w której czek na wybraną kwotę nie zmieni mojego życia w żaden sposób. Zawsze dziwię się temu, gdy ludzie, którzy mają wystarczająco pieniędzy, by robić to, co robią, żyć dobrze, a potem stają się chciwi i biorą kiepską robotę tylko dla kasy. Nie chciałbym powiedzieć nigdy. Powiedziałbym, że najbardziej kusi mnie do tego powrót do pracy w Londynie. Jeśli chcesz znać prawdę, bardzo tęsknię za Londynem. Za wszystkimi ludźmi, którzy byli tam podczas tych sześciu lat pracy. Londyn bardziej by mnie skusił, niż sam fakt, że to Gwiezdne Wojny. To szalone, ale taka jest prawda.

nullfot. Lucasfilm

Na razie jednak Tony Gilroy planuje projekty niezwiązane z uniwersum Star Wars, które chce napisać i wyreżyserować. Być może władze Lucasfilmu będą chciały go przekonać, bo wiadomo jedno: fani chcieliby znów coś wybitnego spod jego ręki.

Przypomnijmy, że Tony Gilroy odpowiada również za sukces Łotra 1. To on przejął projekt w dokrętkach i uratował film, który według ówczesnych przecieków zapowiadał katastrofę.

Źródło: gamesradar.com

Lekkie TOP 10

1
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

4

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Rafał Kołsut nie żyje. Przed laty był Dyziem z Ziarna

8

Klan: Dominika zyskała nową twarz. Kto obecnie ją gra?

9

Zmarli w 2025 roku: te gwiazdy kina i telewizji pożegnaliśmy

10

Odrzuceni – obsada serialu. Kto gra kogo?

