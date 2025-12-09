Tony Gilroy zrobił najlepsze Gwiezdne Wojny. Jest jedna rzecz, która może skusić go do powrotu

fot. Lucasfilm

Tony Gilroy udzielił nowego wywiadu portalowi GamesRadar, w którym naturalnie omawiano kwestię serialu Gwiezdne Wojny: Andor. Serial jest uniwersalnie chwalony nie tylko za to, że to najlepsze Gwiezdne Wojny, ale również mówi się, że to jeden z najlepszych seriali w historii. Znakomite recenzje krytyków oraz świetne oceny widzów (8,6/10 według IMDb) mówią same za siebie. Czy twórca wróciłby do Star Wars, by zrobić coś nowego?

Gwiezdne Wojny według Tony'ego Gilroya

Po premierze drugiego sezonu serialu Gwiezdne Wojny: Andor Gilroy wypowiadał się bardzo stanowczo o końcu przygody ze Star Wars i szykowaniu planów na inne projekty. W nowym wywiadzie trochę zmienia ton, podkreślając, „nie chciałbym powiedzieć nigdy” i pokazując argument, który skusiłby go do powrotu. I nie są to pieniądze.

- Ciężko pracowałem nad tym, by mieć pozycję, w której czek na wybraną kwotę nie zmieni mojego życia w żaden sposób. Zawsze dziwię się temu, gdy ludzie, którzy mają wystarczająco pieniędzy, by robić to, co robią, żyć dobrze, a potem stają się chciwi i biorą kiepską robotę tylko dla kasy. Nie chciałbym powiedzieć nigdy. Powiedziałbym, że najbardziej kusi mnie do tego powrót do pracy w Londynie. Jeśli chcesz znać prawdę, bardzo tęsknię za Londynem. Za wszystkimi ludźmi, którzy byli tam podczas tych sześciu lat pracy. Londyn bardziej by mnie skusił, niż sam fakt, że to Gwiezdne Wojny. To szalone, ale taka jest prawda.

Na razie jednak Tony Gilroy planuje projekty niezwiązane z uniwersum Star Wars, które chce napisać i wyreżyserować. Być może władze Lucasfilmu będą chciały go przekonać, bo wiadomo jedno: fani chcieliby znów coś wybitnego spod jego ręki.

Przypomnijmy, że Tony Gilroy odpowiada również za sukces Łotra 1. To on przejął projekt w dokrętkach i uratował film, który według ówczesnych przecieków zapowiadał katastrofę.