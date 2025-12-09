Tony Gilroy zrobił najlepsze Gwiezdne Wojny. Jest jedna rzecz, która może skusić go do powrotu

Tony Gilroy udzielił nowego wywiadu portalowi GamesRadar, w którym naturalnie omawiano kwestię serialu Gwiezdne Wojny: Andor. Serial jest uniwersalnie chwalony nie tylko za to, że to najlepsze Gwiezdne Wojny, ale również mówi się, że to jeden z najlepszych seriali w historii. Znakomite recenzje krytyków oraz świetne oceny widzów (8,6/10 według IMDb) mówią same za siebie. Czy twórca wróciłby do Star Wars, by zrobić coś nowego?
Gwiezdne Wojny według Tony'ego Gilroya
Po premierze drugiego sezonu serialu Gwiezdne Wojny: Andor Gilroy wypowiadał się bardzo stanowczo o końcu przygody ze Star Wars i szykowaniu planów na inne projekty. W nowym wywiadzie trochę zmienia ton, podkreślając, „nie chciałbym powiedzieć nigdy” i pokazując argument, który skusiłby go do powrotu. I nie są to pieniądze.
Na razie jednak Tony Gilroy planuje projekty niezwiązane z uniwersum Star Wars, które chce napisać i wyreżyserować. Być może władze Lucasfilmu będą chciały go przekonać, bo wiadomo jedno: fani chcieliby znów coś wybitnego spod jego ręki.
Przypomnijmy, że Tony Gilroy odpowiada również za sukces Łotra 1. To on przejął projekt w dokrętkach i uratował film, który według ówczesnych przecieków zapowiadał katastrofę.
