Wielu fanów serii Tron liczyło, że powrót serii po wielu latach będzie sukcesem. Trudno powiedzieć, że tak się stało. Pierwsze opinie były pozytywne, ale już recenzje krytyków wskazały na wiele problemów nowej produkcji science fiction z tego uniwersum. W serwisie Rotten Tomatoes Tron: Ares uzyskał tylko 53% pozytywnych opinii. Bardziej szczodra była widownia - 84% pozytywnych tekstów.

Dobre słowa od widowni nie przełożyły się jednak na zainteresowanie filmem. Przy budżecie 220 mln dolarów (nie wliczając kosztów promocji), produkcja zarobiła jedynie 142 mln dolarów na całym świecie.

Tron: Ares - gdzie obejrzeć?

Film Tron: Ares jest już dostępny do kupienia i wypożyczenia w wybranych serwisach VOD:

Prime Video:

kupno - 69,99 zł (4K)

wypożyczenie - 49,99 zł (4K)

kupno - 69,99 zł (4K) wypożyczenie - 49,99 zł (4K) Player:

wypożyczenie - 49,99 zł

wypożyczenie - 49,99 zł Rakuten:

kupno - 69,99 zł (SD, HD, 4K)

wypożyczenie - 54,99 zł (HD, 4K)

Tron: Ares - opis fabuły

Kontynuacja filmów Tron i Tron: Dziedzictwo. Tron: Ares opowiada o niezwykle zaawansowanym cyfrowym programie o imieniu Ares, który zostaje wysłany z cyfrowego świata do świata rzeczywistego z niebezpieczną misją, stanowiąc pierwsze w historii ludzkości spotkanie z istotą opartą na sztucznej inteligencji.