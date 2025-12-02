Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Tron: Ares już online. Gdzie obejrzeć film z Jaredem Leto?

Tron: Ares zaliczył poślizg w kinach i nie udało mu się zarobić wystarczająco dużo pieniędzy, żeby zwrócić koszt produkcji. Teraz wjeżdża w neonowy sposób do wybranych serwisów VOD. Gdzie można obejrzeć film z Jaredem Leto w roli głównej?
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  online 
tron: ares VOD
Tron: Ares - premiera kinowa odbędzie się 10 października 2025 roku Fot. Materiały prasowe
Reklama

Wielu fanów serii Tron liczyło, że powrót serii po wielu latach będzie sukcesem. Trudno powiedzieć, że tak się stało. Pierwsze opinie były pozytywne, ale już recenzje krytyków wskazały na wiele problemów nowej produkcji science fiction z tego uniwersum. W serwisie Rotten Tomatoes Tron: Ares uzyskał tylko 53% pozytywnych opinii. Bardziej szczodra była widownia - 84% pozytywnych tekstów.

Dobre słowa od widowni nie przełożyły się jednak na zainteresowanie filmem. Przy budżecie 220 mln dolarów (nie wliczając kosztów promocji), produkcja zarobiła jedynie 142 mln dolarów na całym świecie.

Smashing Machine - premiera w VOD. Gdzie obejrzeć?

Widowisko jest od dziś dostępne do obejrzenia w wybranych serwisach VOD.

Tron: Ares - gdzie obejrzeć?

Film Tron: Ares jest już dostępny do kupienia i wypożyczenia w wybranych serwisach VOD:

  • Prime Video:
    kupno - 69,99 zł (4K)
    wypożyczenie - 49,99 zł (4K)
  • Player:
    wypożyczenie - 49,99 zł
  • Rakuten:
    kupno - 69,99 zł (SD, HD, 4K)
    wypożyczenie - 54,99 zł (HD, 4K)

Tron: Ares - nowy zwiastun

arrow-left
Tron: Ares - nowy zwiastun
Źródło:
arrow-right

Tron: Ares - opis fabuły

Kontynuacja filmów Tron i Tron: Dziedzictwo. Tron: Ares opowiada o niezwykle zaawansowanym cyfrowym programie o imieniu Ares, który zostaje wysłany z cyfrowego świata do świata rzeczywistego z niebezpieczną misją, stanowiąc pierwsze w historii ludzkości spotkanie z istotą opartą na sztucznej inteligencji.

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  online 
tron: ares VOD
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,5

2025
Oglądaj TERAZ Tron: Ares Sci-Fi

Najnowsze

1 Vega Brothers
-

Te postacie z Pulp Fiction i Wściekłych psów to bracia. Tarantino wreszcie zrobi o nich film?

2 The Smashing Machine
-

Smashing Machine - premiera w VOD. Gdzie obejrzeć?

3 Gabinet osobliwości Guillermo Del Toro
-

Reżyser nie boi się krytykować AI. Frankenstein był „stworzony świadomie przez ludzi i dla ludzi”

4 The Game Awards 2025 - rzeźba
-

Gracze nadal rozmyślają o rzeźbie promującej The Game Awards 2025. Są nowe wskazówki

5 Rafał Pacześ - kadr ze stand-upu ProkuraTOUR'a
-

Netflix ma prezent dla fanów polskiego stand-upu. Program popularnego komika bez cenzury

6 Avatar: Ogień i popiół
-

Avatar: Ogień i popiół - opinie w sieci. Takiego epickiego rozmachu jeszcze nie było!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e231

Moda na sukces

s08e07

FBI

s28e15

The Voice

s42e312

Ridiculousness

s42e313

Ridiculousness

s42e311

Ridiculousness

s42e308

Ridiculousness

s42e309

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Thief VR: Legacy of Shadows

04

gru

Gra

Thief VR: Legacy of Shadows
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jana Kramer
Jana Kramer

ur. 1983, kończy 42 lat

Steven Bauer
Steven Bauer

ur. 1956, kończy 69 lat

Keith Szarabajka
Keith Szarabajka

ur. 1952, kończy 73 lat

Joe Lo Truglio
Joe Lo Truglio

ur. 1970, kończy 55 lat

Alfie Enoch
Alfie Enoch

ur. 1988, kończy 37 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

5

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

6

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

7

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

8

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

9

Stranger Things - o której godzinie będą premiery nowych odcinków I, II i III części 5. sezonu?

10

Nie żyje Nikodem Marecki. Miał zaledwie 11 lat

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV