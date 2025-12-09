Reklama
Nowy dokument o UFO fenomenem streamingu. Popularnością bije kinowe hity

Wypuszczony do sieci kilkanaście dni temu film dokumentalny o UFO (dziś znanym jako UAP) cieszy się ogromną popularnością - większą niż kinowe hity z Jedną bitwą po drugiej na czele. Nowy fenomen streamingu już zyskał rzesze fanów na całym świecie.
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  Epoka jawności 
ufo VOD streaming
Epoka jawności Farah Films Production/Amazon Prime Video
To prawdopodobnie najbardziej niespodziewane zjawisko w całym świecie streamingu w 2025 roku. Jak raportuje prestiżowy Deadline, poświęcony UFO dokument Epoka jawności (angielski tytuł The Age of Disclosure), który 21 listopada trafił do oferty płatnej części Amazon Prime Video, cieszy się gigantyczną popularnością. W ciągu 48 godzin od swojej premiery stał się najbardziej dochodowym filmem dokumentalnym w historii serwisu, dystansując na tym polu oscarową Free Solo: ekstremalną wspinaczkę sprzed 7 lat. 

Na tym wcale jednak nie koniec. Przez pierwsze 8 dni od internetowego debiutu produkcja uplasowała się na 1. (zakup) i 2. (wypożyczenie) miejscu wśród wszystkich filmów, które są dostępne w płatnym Prime Video. W pokonanym polu zostawiła ona kinowe hity, wśród nich Jedną bitwę po drugiej, Zniknięcia, Tron: Ares czy Obecność 4. Nawet po 2 tygodniach od premiery utrzymuje się ona w TOP10 najpopularniejszych produkcji Amazona, wciąż przewodząc zestawieniom samych dokumentów.

Nowy fenomen streamingu skupia się na temacie UAP, niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych (wcześniej określanych jako UFO - niezidentyfikowane obiekty latające), pokazując, w jaki sposób amerykańskie rządy starały się ukryć prawdę o tej kwestii. Na potrzeby dokumentu przeprowadzono mnóstwo wywiadów z byłymi i obecnymi politykami z sekretarzem stanu Marco Rubio na czele, jak również z wojskowymi i ekspertami. Autorzy filmu sugerują, że administracje rządowe przechwytywały rozbite statki nieznanego pochodzenia i odzyskiwały z nich ciała, a USA, Rosja i Chiny toczą swoistą "zimną wojnę" o jak najszybsze odtworzenie pojazdów rzekomo należących do kosmitów.

Fundamentalny wpływ na popularność Epoki jawności ma przekazywane sobie przez internautów przekonanie, że dokument "potrafi nawrócić sceptyków". W ofercie polskiego Amazon Prime Video znajdziecie go w cenie 17,99 zł (wypożyczenie) i 54,99 zł (zakup). 

Najciekawsze filmy o kontakcie ludzi z obcymi wg naEKRANIE.pl

arrow-left Bliskie spotkania trzeciego stopnia - zdjęcie Źródło: mat.prasowe arrow-right
Bliskie spotkania trzeciego stopnia - zdjęcie
Obcy - ósmy pasażer nostromo
E.T. - Extra Terrestrial
arrival - zdjęcie
Super 8
Projekt: Monster
10 Cloverfield Lane - zdjęcie z filmu
Arnold Schwarzenegger w filmie Predator
Kontakt
Wojna światów
Paul
Dystrykt 9
To już jest koniec
Avatar
Ciche miejsce
Otchłań
Kokon

Źródło: Deadline

