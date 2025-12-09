Nowy zwiastun filmu Wielka Warszawska. Sport, mafia i walka o marzenia

fot. MTL Maxfilm

Reklama

Wielka Warszawska opowiada o dżokeju, który walczy o marzenia w świecie, gdzie korupcja i wielkie pieniądze dyktują zasady. Reżyserem jest Bartłomiej Ignaciuk, który odpowiada również za scenariusz napisany wraz z Janem Purzyckim.

Czytaj więcej: Pierwsza zapowiedź filmu Wielka Warszawska. Kiedy premiera?

Wielka Warszawska jest zwieńczeniem trylogii autora kultowych produkcji Jana Purzyckiego, na którą składają się również: Wielki Szu (1982) i Piłkarski poker (1988). W sieci pojawił się nowy zwiastun filmu, który możecie obejrzeć poniżej.

Wielka Warszawska - zwiastun

Wielka Warszawska - zdjęcia

Wielka Warszawska Zobacz więcej Reklama

Wielka Warszawska - fabuła, obsada, premiera

Wielka Warszawska to opowieść o młodym dżokeju marzącym o sportowej karierze. Zwieńczeniem tych marzeń jest udział w najważniejszej gonitwie w Polsce – Wielkiej Warszawskiej. Główny bohater – Krzysiek wkracza w środowisko wyścigów konnych z naiwnością nowicjusza i entuzjasty. Dopiero po pewnym czasie orientuje się, że gonitwy to siatka zależności, potężnych interesów i manipulowanie wynikami. Chłopak wierzy, że może to zmienić, szczególnie że kraj stoi na krawędzi wielkich przemian. Upadek komuny daje nadzieję, że przyszłość będzie już tylko lepsza, a zasady jaśniejsze. Jednak w świecie korupcji i nieczystych zagrywek ciężko jest pozostać bez skazy. Czy Krzyśkowi uda się oprzeć wielkim pieniądzom i szybkiej karierze? Jak wiele jest w stanie poświęcić, by rozsadzić panujący układ?

W obsadzie znajduje się: Tomasz Ziętek, Marcin Bosak, Tomasz Kot, Mirosław Kropielnicki, Tomasz Sapryk, Agnieszka Żulewska, Ireneusz Czop, Andrzej Konopka, Piotr Trojan oraz Mary Pawłowska, która debiutuje na wielkim ekranie.

Wielka Warszawska - premiera 23 stycznia 2026 roku.