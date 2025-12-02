A24

Pierwsze opinie na temat Wielkiego Marty'ego, filmu Josha Safdiego z Timothym Chalametem w roli głównej, były niezwykle pozytywne. Czy faktyczne recenzje krytyków okazały się równie pochlebne?

To niedopowiedzenie. Wielki Marty w serwisie Rotten Tomatoes cieszy się jednym z największych wyników 2025 roku. Na podstawie 60 tekstów ma aż 97% pozytywnych opinii ze strony krytyków. To jedna z najwyżej ocenionych produkcji w karierze młodego aktora. Czy jego szanse na Oscara wzrosły?

Wielki Marty - recenzje krytyków

Często jest tak, że ilość pozytywnych opinii nie oznacza najlepszego filmu w historii. Pozytywna opinia w serwisie Rotten Tomatoes to również, dla przykładu, 7/10. A przecież nie oznacza to najlepszego filmu na świecie. Z Wielkim Martym jest kompletnie inaczej. Krytycy wprost orzekli - to jedna z najlepszych produkcji 2025 roku. Niektórzy uważają nawet, że przerasta wiele znakomitych filmów z wielu ostatnich lat.

Timothée Chalamet idzie jak burza po wymarzonego Oscara. Nie udało mu się to z Kompletnie nieznanym, ale trudno wskazać, kto mógłby mu stanąć na przeszkodzie w przyszłym roku. Jego występ w Wielkim Martym określany jest mianem najlepszego w karierze, ale i nie tylko. Niektórzy krytycy twierdzą, że to jeden z najlepszych występów aktorskich w całym XXI wieku.

Wielu osobom może się wydawać, że film o ping pongu nie będzie niczym porywającym. Takie osoby są w błędzie. Joshua Safdie stworzył ponadczasowe, genialne arcydzieło, które łączy w sobie elementy typowe dla filmu sportowego, ale też mrocznego kryminału czy komedii. Chwilami jego produkcja potrafi rozbawić do łez, a potem pogrążyć w zadumie. Same rozgrywki ping ponga nakręcono w nieprawdopodobny sposób. To prosty sport, a jednak został przedstawiony tak, iż w trakcie oglądania kolejnych pojedynków można wstrzymać oddech na parę chwil. Jest ekscytująco, dynamicznie i nie sposób się nudzić w trakcie seansu.

Pochwały z obsady zbiera również Odessa A’zion oraz Kevin O’Leary. Chwalona jest jednak cała obsada i wszystkie osoby, które pracowały nad castingiem. Technicznie film jest niesamowity. Zdjęcia są cudowne, wprost przepiękne. Można poczuć klimat nowojorskiej zgnilizny z lat 50. Widać, że jest to film nakręcony "w starym stylu". W stworzeniu wyjątkowego klimatu i atmosfery pomaga też porywająca muzyka i licencjonowana ścieżka dźwiękowa. Krytycy nie mają też wątpliwości, kto z byłego duetu braci jest lepszym reżyserem - laur ten położyli na głowie Josha Safdiego.

Jedynym problemem jest dla niektórych czas trwania. Dwie i pół godziny to sporo czasu i chociaż produkcja jest pełna napięcia i ekscytujących momentów, to zdarzają się również przestoje, w trakcie których można od czasu do czasu ziewnąć w rękaw. Są to jednak tylko krótkie chwile, a potem Josh Safdie i Timothee Chalamet wrzucają wyższy bieg i porywają z powrotem do swojej opowieści.

Jeśli podobały Wam się takie filmy jak: Nieoszlifowane diamenty, Złap mnie jeśli potrafisz, Kopnęłabym cię, gdybym mogła, Po godzinach czy Kolor pieniędzy to będziecie zdecydowanie zadowoleni z tego seansu, bo to do tych hitów porównywano w recenzjach Wielkiego Marty'ego.

