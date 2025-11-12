placeholder
Jeden z najciekawszych filmów Marvela doczeka się kontynuacji? W sieci wrze

Na portalu Deadline pojawił się artykuł, który na pozór zdaje się potwierdzać kontynuację filmu Wilkołak nocą. Czy aby na pewno?
Paulina Guz
Michael Giacchino pojawił się na panelu Sound & Screen: Film. Jego gospodarzem jest prestiżowy portal Deadline, który później opublikował na swojej stronie również krótką relację z wydarzenia. Znajdziemy w niej ciekawy fragment: „Następnym krokiem Giacchino jest wyreżyserowanie kontynuacji filmu Wilkołak nocą, który wciąż zachwala” (w oryginale, co będzie ważne później dla kontekstu: „Next, Giacchino will direct his follow-up to Werewolf By Night, which he still touts”). Te słowa zdają się potwierdzać, że jeden z najciekawszych filmów Marvela doczeka się kontynuacji, choć studio na ten temat milczy. 

Wilkołak nocą doczeka się kontynuacji?

Ze słów Deadline wynikałoby, że Michael Giacchino pracuje nad drugą częścią Wilkołaka nocą. Internauci jednak ostrzegają, że Deadline najzwyczajniej w świecie niefortunnie (i nie pierwszy raz) mogło źle dobrać słowa – i miało na myśli ogólnie kolejny projekt reżyserski Giacchino, którym byłby nadchodzący film dla Warner Brothers. Słowem, kontynuacja w kontekście jego reżyserskiej drogi, a nie Wilkołaka nocą.

Jak jednak widać, wiele stron zinterpretowało to tak, jakby Marvel dał zielone światło na drugą część Wilkołaka nocą. Na razie jednak studio niczego oficjalnie nie potwierdziło, a jak widać, Deadline mogło mieć na myśli coś zupełnie innego. 

Wilkołak nocą - jeden z najciekawszych filmów Marvela 

Wilkołak nocą zadebiutował w 2022 roku. Produkcję wyreżyserował Michael Giacchino. To jeden z najciekawszych filmów Marvela, ponieważ zdecydowanie wyróżnia się na tle innych projektów studia. Produkcja została stworzona w eksperymentalnej formie Special Presentations, w której dostajemy historie warte opowiedzenia, jednak nie nadające się na duży ekran. Właśnie w ramach tego przedsięwzięcia powstanie także nowy Punisher. Wilkołak nocą skupia się na nadprzyrodzonej i horrorowej stronie uniwersum Marvela, pełnej potworów i stworzeń z legend, którą stosunkowo rzadko odwiedzamy w MCU. Jest praktycznie w całości czarno-biały i przesiąknięty klimatem noir, przez co wizualnie także odstaje od reszty filmów studia. Słowem, było to coś nowego i świeżego.

Filmy Marvela, które zarobiły mniej niż Robert Downey Jr. 

Marvels - 199.7 mln dolarów

arrow-left
Marvels - 199.7 mln dolarów
fot. Marvel Studios
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com, deadline.com

