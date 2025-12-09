Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

William Baldwin kręci horror w Warszawie. To polska produkcja!

W centrum Warszawy powstaje nowa polska produkcja z zagraniczną gwiazdą w roli głównej. Znamy szczegóły.
placeholder
Reklama
placeholder
Dawid Muszyński
Dawid Muszyński
Tagi:  horror 
William Baldwin Blue Oyster
Blue Oyster foto. materiały prasowe
Reklama

Jak ustalił magazyn GQ Poland, w Warszawie kręcony jest nowy horror z Williamem Baldwinem w roli głównej. Produkcja została roboczo zatytułowana Blue Oyster i powstaje na podstawie scenariusza Lorisa Curcia.

Jest to krwawa historia, w której Baldwin gra postać Frankiego Wizarda, gospodarza pewnej śmiertelnej gry. Udział w niej biorą John Higgins, profesor filozofii z amerykańskiego uniwersytetu, a także jego studenci. Z okazji zakończenia semestru nauczyciel zaprasza pięcioro swoich podopiecznych na wystawną kolację do biurowca, ale ta szybko zamienia się w walkę o przetrwanie. 

Reżyserem produkcji jest Alejandro Hidalgo, twórca takich filmów jak Na ratunek duszy i No Voltees.

Jak podaje magazyn GQ Poland, w obsadzie oprócz Williama Baldwina zobaczymy kilku polskich aktorów, m.in. Michała Ochockiego i Mariusza Zaniewskiego.

nullfoto. materiały prasowe

Producentem filmu jest polska firma Under Ski Tower, która ma na koncie filmy, takie jak Terytorium i Game Over. Data premiery Blue Oyster nie jest jeszcze znana, ale można przewidywać, że odbędzie się w 2026 roku. Produkcja nie powstaje, przynajmniej na razie, dla żadnej z platform streamingowych. 

 

Dawid Muszyński
Dawid Muszyński
Tagi:  horror 
William Baldwin Blue Oyster
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

5,4

2025
Terytorium Kryminał
2024
Oglądaj TERAZ Game Over

5,3

2021
Na ratunek duszy
Oglądaj TERAZ Na ratunek duszy Horror
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Avengers: Doomsday - fanart
-
Plotka

Avengers: Doomsday to walka tych 2 postaci. Dzień premiery zwiastuna w sieci ujawniony

2 The Copenhagen Test
-

The Copenhagen Test - zwiastun serialu. Zhakowany agent bije zbirów i szuka prawdy

3 Kapitan Ameryka
-

Tak mógł wyglądać Kapitan Ameryka w oryginalnych Avengers. Czy byłoby lepiej?

4 Justice League Dark
-

Del Toro o anulowanym projekcie DC. Reżyser miał kręcić magiczną Ligę Sprawiedliwości?

5 Spider-Noir
-

Nowa reklama Spider-Man Noir. Ben Reilly w swoim kostiumie

6 Warner Bros. Discovery logo
-

Gigantyczna nowa oferta za Warnera od Paramount! To próba wrogiego przejęcia

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e236

Moda na sukces

s08e08

FBI

s28e16

The Voice

s42e324

Ridiculousness

s42e325

Ridiculousness

s42e319

Ridiculousness

s42e320

Ridiculousness

s42e321

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Felicity Huffman
Felicity Huffman

ur. 1962, kończy 63 lat

John Malkovich
John Malkovich

ur. 1953, kończy 72 lat

Judi Dench
Judi Dench

ur. 1934, kończy 91 lat

Simon Helberg
Simon Helberg

ur. 1980, kończy 45 lat

Zoryana Marchenko
Zoryana Marchenko

ur. 1988, kończy 37 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

4

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Rafał Kołsut nie żyje. Przed laty był Dyziem z Ziarna

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Klan: Dominika zyskała nową twarz. Kto obecnie ją gra?

10

Zmarli w 2025 roku: te gwiazdy kina i telewizji pożegnaliśmy

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV