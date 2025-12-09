William Baldwin kręci horror w Warszawie. To polska produkcja!

foto. materiały prasowe

Jak ustalił magazyn GQ Poland, w Warszawie kręcony jest nowy horror z Williamem Baldwinem w roli głównej. Produkcja została roboczo zatytułowana Blue Oyster i powstaje na podstawie scenariusza Lorisa Curcia.

Jest to krwawa historia, w której Baldwin gra postać Frankiego Wizarda, gospodarza pewnej śmiertelnej gry. Udział w niej biorą John Higgins, profesor filozofii z amerykańskiego uniwersytetu, a także jego studenci. Z okazji zakończenia semestru nauczyciel zaprasza pięcioro swoich podopiecznych na wystawną kolację do biurowca, ale ta szybko zamienia się w walkę o przetrwanie.

Reżyserem produkcji jest Alejandro Hidalgo, twórca takich filmów jak Na ratunek duszy i No Voltees.

Jak podaje magazyn GQ Poland, w obsadzie oprócz Williama Baldwina zobaczymy kilku polskich aktorów, m.in. Michała Ochockiego i Mariusza Zaniewskiego.

Producentem filmu jest polska firma Under Ski Tower, która ma na koncie filmy, takie jak Terytorium i Game Over. Data premiery Blue Oyster nie jest jeszcze znana, ale można przewidywać, że odbędzie się w 2026 roku. Produkcja nie powstaje, przynajmniej na razie, dla żadnej z platform streamingowych.