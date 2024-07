Cirdan z książek Tolkiena na ekranie. Zdjęcie z serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy

fot. Prime Video

Cirdan to postać elfa, która uczestniczyła w pracach Tolkiena w wielu ważnych wydarzeniach. Wcześniej twórcy serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy zapowiadali, że odegra on dużą rolę w 2. sezonie. Teraz opublikowano pierwsze zdjęcie i ogłoszono, że gra go Ben Daniels, znany z The Crown oraz House of Cards.

Według opisu platformy Prime Video opartym na pracach Tolkiena Cirdan jest panem Szarej Przystani, który jest też doświadczonym budowniczych okrętów. Był on również sojusznikiem króla Gil-Galada. Przede wszystkim jednak był on oryginalnym powiernikiem jednego z trzech pierścieni wykutych dla elfów znanego jako Narya. W 2. sezonie serialu ma pełnić również rolę mentora Elronda.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera 2. sezonu w Prime Video już 29 sierpnia.