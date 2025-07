Serial Wolfenstein powstaje! Twórcy Fallouta i Maniaca za sterami

fot. Bethesda

Reklama

Amazon MGM Studios oficjalnie ogłosiło: powstanie serial oparty na grze Wolfenstein. Na razie nie zdradzono szczegółów dotyczących wizji adaptacji, ale serwis Variety opublikował krótki, wiele mówiący opis: „Zabijanie nazistów nigdy się nie starzeje.”

Dinozaury na wojnie w Wietnamie! Szalony zwiastun Primitive War!

Wolfenstein jako serial

Twórcą, scenarzystą, producentem wykonawczym i showrunnerem serialu został Patrick Somerville – autor dobrze przyjętych produkcji Maniac (Netflix) oraz Stacja jedenasta (HBO Max). W roli producentów wykonawczych wspierać go będą Jonathan Nolan i Lisa Joy, znani m.in. z sukcesu Fallouta oraz Westworld. Producentem został także Jerk Gustafsson z MachineGames – studia odpowiedzialnego za najnowsze odsłony serii Wolfenstein.

Pomysł na ekranizację tej serii gier pojawiał się już wielokrotnie – ostatni raz w 2012 roku – ale żaden z wcześniejszych projektów nie doszedł do skutku. Obecnie produkcja znajduje się na etapie rozwoju. Oznacza to, że serial może otrzymać zielone światło na realizacje lub zostać anulowany. Projekt dołącza do listy głośnych adaptacji gier wideo przygotowywanych dla Prime Video, wśród których znajdują się Mass Effect, God of War oraz Warhammer 40 000 z Henrym Cavillem.

O czym opowiada Wolfenstein?

Seria koncentruje się na losach amerykańskiego żołnierza z czasów II wojny światowej – Williama „B.J.” Blazkowicza – który wyrusza za linię wroga, by walczyć z nazistami. Szybko odkrywa, że III Rzesza prowadzi mroczne eksperymenty z wykorzystaniem okultyzmu i zaawansowanej technologii, aby zmienić losy wojny.

Wszystko zaczęło się w 1981 roku od gry Castle Wolfenstein, która odniosła sukces i doczekała się kontynuacji – Beyond Castle Wolfenstein – w 1984 roku. Do dziś powstało 14 gier z tej serii.