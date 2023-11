Będzie sequel komedii z Adamem Sandlerem. Znamy producentów i scenarzystę Wykiwać klawisza 2

fot. materiały prasowe

Deadline dotarło do informacji, że Wykiwać klawisza z Adamem Sandlerem otrzyma swój sequel. To remake komedii z lat 70., w której wystąpił Burt Reynolds. Teraz studio Paramount Pictures współpracuje z Gunpower & Sky nad jego kontynuacją.

Paramount tworzy Wykiwać klawisza 2

Wykiwać klawisza to komedia sportowa o byłym gwiazdorze futbolu amerykańskiego, który trafia do więzienia na 18 miesięcy. Dostaje od naczelnika zadanie, aby przygotować skazańców do meczu ze strażnikami. Tą rolę odegrał Adam Sandler w remaku z 2005 roku. Na ekranie pojawili się także Chris Rock, James Cromwell, Nelly i William Fichtner. Nie brakowało również Reynoldsa, odtwórcy głównej roli w oryginale.

Scenariusz Wykiwać klawisza 2 zostanie napisany przez Rodneya Barnesa, który był producentem wykonawczym i scenarzystą serialu Lakers: Dynastia zwycięzców.

Z kolei Van Toffler, dyrektor generalny Gunpowder & Sky, jest dobrze zaznajomiony z fabułą filmu. Był bowiem producentem wykonawczym wersji z 2005 roku, kiedy pracował dla Viacoma - ówczesnego właściciela MTV. Toffler połączył siły z Davidem Gale'm, byłym szefem MTV Films, który także pełnił funkcje producenckie przy wersji Sandlera.

