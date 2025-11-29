Przeczytaj w weekend
X-Meni, których chcemy zobaczyć w MCU. Fani nie mogą dłużej czekać na ich debiut

Komiksowe uniwersum Marvela to dom dla masy oryginalnych postaci, w tym niezrównanych X-Menów. Pewna część otrzymała niegdyś swoje ekranowe pięć minut, ale obecnie kolejka do tego ciągnie się daleko. Czas, by w nowych filmach MCU zostały opowiedziane historie właśnie tych mutantów.
Kamila Markowska
Kamila Markowska
Tagi:  X-Meni 
mutanci MCU
Sunspot fot. materiały prasowe
MCU szykuje podwaliny pod Sagę Mutantów, którą fani z niecierpliwością wyczekują. Choć na ekrany trafiła już pewna grupa bohaterów, wiele postaci zasługuje na ponowne przyjrzenie się ich historiom. Jest też spora część, która wciąż czeka na swój wielki debiut. To oni, mimo upływu czasu, pozostają nadal nieznani dla szerszej widowni, czekając na swoją chwilę w MCU.

Biorąc pod uwagę prężny rozwój studia, widzowie spekulują o wprowadzeniu nie tylko klasycznych X-Menów, ale również mniej znanych bohaterów, kojarzonych głównie przez zapalonych miłośników komiksów. Jest to niepowtarzalna okazja do rozbudowania uniwersum przy jednoczesnym spełnieniu oczekiwań fanów.

Poniżej znajdziecie zestawienie X-Menów, których widzowie chcieliby zobaczyć w nowej odsłonie MCU. Mieliśmy już szansę obserwować pewne wątki i postaci przy okazji innych produkcji, jednak poświęcenie im uwagi w nadchodzących filmach byłoby ukłonem w stronę mutantów. Wierzymy, że każda z tych postaci jest wyjątkowa i zasługuje na swój debiutancki występ.

X-Meni, których chcemy zobaczyć w MCU 

Mowa jest oczywiście o nowych wersjach, które zadebiutują we wspomnianej Sadze Mutantów. W Avengers: Doomsday pojawią się X-Meni ze starych filmów i będzie to pożegnanie z tymi postaciami (poza Wolverine'em i Deadpoolem).

Magik

Magik
fot. materiały prasowe
Źródło: screenrant.com

Kamila Markowska
Kamila Markowska
Tagi:  X-Meni 
mutanci MCU
