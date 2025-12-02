X-Meni w MCU ze znanymi aktorami? Wiemy, kiedy ruszy casting

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W ostatnich tygodniach było wyjątkowo cicho o reboocie X-Menów, który Marvel planuje w ramach MCU. Choć to właśnie mutantom ma być poświęcona kolejna Saga projektu, a reżyser nadchodzącego filmu, Jake Schreier, nie może doczekać się wejścia na plan, w tej chwili nie jest nawet jasne, co dzieje się ze scenariuszem produkcji. Prawdopodobnie zajmuje się nim obecnie Michael Leslie, twórca opowieści do ostatnich Igrzysk śmierci, który wprowadza poprawki do historii przygotowanej wcześniej przez Erica Pearsona i Joannę Calo.

Potwierdza to MyTimeToShineHello, który wyjawia, że aktualnie "trwają prace nad przerabianiem scenariusza". Jeszcze bardziej intrygujące są jego doniesienia obsadowe. Według scoopera casting ruszy "na początku 2026 roku", a sam Marvel ma "rozglądać się za kilkoma znanymi aktorami i aktorkami", którzy wcielą się w role nowych już X-Menów.

Powyższy raport jest o tyle zaskakujący, że stoi w opozycji do wszystkich wcześniejszych. Zgodnie z nimi Kevin Feige, Schreier i inne osoby odpowiedzialne za film X-Men w rolach ekranowych mutantów widzieli raczej mniej znanych, choć perspektywicznych aktorów.

Wiele wskazuje na to, że produkcja X-Men trafi do kin już po Avengers: Secret Wars, być może w 2028 roku.