Zakręcony piątek 2 online. Dziś premiera w Disney+

Dziś premiera filmu Zakręcony piątek 2 w Disney+. Oto wszystko, co trzeba wiedzieć o tej produkcji i czy warto dać jej szansę na streamingu.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  zakręcony piątek 2 
disney+ premiera
Zakręcony piątek 2 fot. Walt Disney Studios Motion Pictures
Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan powróciły do swoich ról w kontynuacji Zakręconego piątku. Film z 2025 roku spodobał się krytykom i publiczności - otrzymał 74% pozytywnych opinii w serwisie Rotten  Tomatoes od tych pierwszych i aż 91% od widowni. To wskazuje, że prawie każdy, kto obejrzał film, z seansu był zadowolony. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji sprawdzić tej produkcji, to szansa pojawiła się dziś dzięki Disney+.

Jimmy Olsen z Supermana dostanie serial. Znamy złoczyńcę!

Zakręcony piątek 2 jest już dostępny na Disney+. Warto dodać, że trafił tam 96 dni po premierze kinowej, co dziś jest rzadkością - większość filmów trafia do streamingu po zaledwie kilku tygodniach.

Zakręcony piątek 2 - box office

Czy film Zakręcony piątek 2 odniósł sukces komercyjny? Według danych ze światowego box office’u zebrał 153,1 mln dolarów przy budżecie 46 mln. Oznacza to, że mówimy o solidnym sukcesie finansowym. Do zysków producenci doliczą wpływy z cyfrowych sklepów VOD, wydań Blu-ray i sprzedaży licencji telewizyjnych.

Jeszcze bardziej zakręcony piątek

Pierwszy zwiastun filmu

Jeszcze bardziej zakręcony piątek
Źródło: Walt Disney Studios
Zakręcony piątek 2 - opis fabuły

Akcja rozgrywa się wiele lat po wydarzeniach z oryginału. Anna (Lindsay Lohan) ma już dorosłą córkę, a po ślubie zyskuje również pasierbicę. Razem z Tess (Jamie Lee Curtis) muszą zmierzyć się z wyzwaniem połączenia dwóch rodzin. Wkrótce przekonują się, że niektóre zwariowane sytuacje naprawdę mogą się powtórzyć.

