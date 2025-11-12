Zakręcony piątek 2 online. Dziś premiera w Disney+
Dziś premiera filmu Zakręcony piątek 2 w Disney+. Oto wszystko, co trzeba wiedzieć o tej produkcji i czy warto dać jej szansę na streamingu.
Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan powróciły do swoich ról w kontynuacji Zakręconego piątku. Film z 2025 roku spodobał się krytykom i publiczności - otrzymał 74% pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes od tych pierwszych i aż 91% od widowni. To wskazuje, że prawie każdy, kto obejrzał film, z seansu był zadowolony. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji sprawdzić tej produkcji, to szansa pojawiła się dziś dzięki Disney+.
Zakręcony piątek 2 jest już dostępny na Disney+. Warto dodać, że trafił tam 96 dni po premierze kinowej, co dziś jest rzadkością - większość filmów trafia do streamingu po zaledwie kilku tygodniach.
Zakręcony piątek 2 - box office
Czy film Zakręcony piątek 2 odniósł sukces komercyjny? Według danych ze światowego box office’u zebrał 153,1 mln dolarów przy budżecie 46 mln. Oznacza to, że mówimy o solidnym sukcesie finansowym. Do zysków producenci doliczą wpływy z cyfrowych sklepów VOD, wydań Blu-ray i sprzedaży licencji telewizyjnych.
Zakręcony piątek 2 - opis fabuły
Akcja rozgrywa się wiele lat po wydarzeniach z oryginału. Anna (Lindsay Lohan) ma już dorosłą córkę, a po ślubie zyskuje również pasierbicę. Razem z Tess (Jamie Lee Curtis) muszą zmierzyć się z wyzwaniem połączenia dwóch rodzin. Wkrótce przekonują się, że niektóre zwariowane sytuacje naprawdę mogą się powtórzyć.
