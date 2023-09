Zielona granica - żołnierz WP recenzuje film. Do rządzących: "Robicie nas w c..., takiego szkalowania tu nie ma"

Agata Kubis/Kino Świat

Zielona granica wciąż wywołuje w naszym kraju olbrzymie kontrowersje. Nie ma właściwie dnia, by Agnieszka Holland nie musiała się mierzyć z kolejnym atakiem na tle politycznym, za które odpowiadają m.in. członkowie i członkinie partii rządzącej. W tej sytuacji na margines zostały zepchnięte same recenzje nagrodzonej na festiwalu w Wenecji produkcji. W sieci pojawiła się jednak taka opinia, obok której nie sposób przejść obojętnie. Jej autorem jest działający także na YouTubie żołnierz Wojska Polskiego, chorąży Aleksander Siergiej.

Autor materiału już na wstępie ujawnia, że burza wokół Zielonej granicy sprawiła, iż na seans wybierał się on z konkretnym nastawieniem:

Szedłem do kina z nastawieniem bojowym. Z myślą: "Tylko żebym nie wyszedł w połowie". Albo żebym po prostu dał radę obejrzeć to do końca. (...) Sam trailer wkurzył mnie bardziej niż cały film. Jestem nawet zły na siebie, że dałem się tak podpuścić - tej medialnej nagonce. Zaznaczam: nie lubię twórczości pani Agnieszki Holland. Uważam, że to jest antypolska postać - to jest moje prywatne zdanie, ale moja reakcja na ten film zaskoczyła samego mnie.

Czego nie pokazuje Agnieszka Holland?

Chorąży Siergiej mówi następnie o tym, czego w filmie jego zdaniem brakuje:

Nie ma tego, co relacjonują żołnierze. Nie ma tych filmików, które bardzo szybko znikają z internetu, czyli: hordy facetów - młodych, ze smartfonami, (...) szturmujących, rozwalających drągami te nasze granice - tego tam nie ma. Tego tam nie ma w ogóle. Takie coś według pani Holland nie ma miejsca. Tu można się naprawę zdenerwować, bo to nie jest pokazywanie prawdy. (...) Nie ma pokazywania tego zagrożenia, że żołnierze trafiani są kamieniami. (...) O tym my jako żołnierze nie możemy mówić.

Zły człowiek. Dobry człowiek

Mimo wszystko w ocenie żołnierza w całym filmie pokazane są "tylko 2-3 kontrowersyjne sytuacje" z udziałem polskich żołnierzy, "po których można się chwycić za głowę". Ten wizerunek naszej armii kontrastuje z działającymi w brutalny sposób, "znęcającymi się i maltretującymi" pogranicznikami białoruskimi. Autor materiału zauważa, że złożonych wątków, których nie można opisać zerojedynkowo, jest więcej - przykładem mają być losy postaci portretowanej przez Tomasza Włosoka:

On gra tego strażnika granicznego. Fakt - uczestniczył w kilku takich kontrowersyjnych sytuacjach, że przerzucają ludzi z powrotem. Owszem, ale był też pokazany cały problem tego strażnika. Były pokazane jego dobra i zła strona. Ten sam strażnik był pokazany, że potrafi brzydko odezwać się do uchodźców, ale z drugiej strony były pokazane jego problemy w domu, że on sobie nie radzi z tą sytuacją, że się źle czuje z tym wszystkim. To było pokazane, jakby te problemy przeniosły się na jego dom. (...) Jego życie rodzinne jest zaburzone przez to, co dzieje się na granicy. (...) On gdzieś tam walczy ze swoim sumieniem.

Żołnierz porusza także głośno dyskutowaną scenę, w której polski żołnierz podaje jednemu z imigrantów termos z kawałkami szkła w środku:

Tu możemy się jako żołnierze obrazić, ale prawda była taka, że w tym filmie to było pokazane, że ktoś ten termos zostawił, on go chwycił, puknął parę razy o ścianę (w filmie ukazano uderzenie w drzewo - przyp. aut.) i faktycznie rzucił z powrotem. Nie masz jednak w trailerze pokazanego tego, że drugi strażnik atakuje go w tym momencie, z pyskiem na niego wpada, jest wściekły, że tamten zrobił coś takiego.

"Szedłem z nastawieniem, że to jest plucie na mundur"

Siergiej konstatuje, że w filmie pokazane są zarówno dobre, jak i złe strony - czy to pograniczników, czy samej policji. Później wraca on raz jeszcze do swojego nastawienia przed seansem:

Szedłem tam z nastawieniem, że zostanę tam jako żołnierz w tym filmie obrażony. Bardzo. Że dostanę po pysku, że to jest plucie na mundur. A się okazuje, że ja się osobiście tak nie czuję. Czuję, że jestem sam na siebie wkurzony, że dałem się tak nakręcić, że szedłem z takim nastawieniem. Owszem, są sytuacje drastyczne (...), ale jest to pokazane w taki, a nie inny sposób. Ale jeśli coś jest pokazane, to jest też pokazana druga strona medalu - to jest ciekawe. Tego nam nie mówią, w ogóle.

Chorąży Siergiej ocenia, że film "powstał po to, aby nas zdenerwować". Zarzuca Holland, że ta nie pokazała "pełnej prawdy" o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, ale później ponownie podkreśla, że w dziele Holland nie ma żadnego "plucia na mundur". Żołnierz wydaje się wyraźnie zadowolony z faktu ukazania na ekranie różnych perspektyw i warstw - także w jednym tylko człowieku.

Kogo naprawdę obraża Zielona granica?

Autor materiału zdaje sobie sprawę, że jego opinia "nie będzie popularna wśród mundurowych"; zachęca innych żołnierzy i pracowników Straży Granicznej, aby ci zrezygnowali z pójścia do kina ("nie wspierajcie twórczości pani Holland"), by później jednak "obejrzeć film, gdy ten będzie powszechnie dostępny":

I powiedzcie wtedy, tak naprawdę: czy jesteście oburzeni? Czy będziecie wtedy tak oburzeni, jak jesteście teraz?

Siergiej raz jeszcze odnosi się do "mistrzowsko zrobionego, mającego nas wkurzyć" trailera; w jego ocenie najgłośniej o żołnierzach mówią ci, którzy wyprowadzają wnioski na temat filmu wyłącznie na podstawie zwiastuna. Nie podoba mu się także mylenie filmu fabularnego z dokumentalnym, którym według niektórych komentatorów miałaby być Zielona granica.

Żołnierz do rządzących: "A wy co robicie z polskim mundurem?"

Żołnierz zwraca się także do rządzących naszym krajem polityków:

Ten film nas szkaluje, ale nie w takim stopniu, jak wy to pokazujecie. Robicie nas w c..., wcale takiego szkalowania, jakiegoś tam ogromnego, nie ma. Ja nie czułem się obrażony. Chciałem was zapytać: a wy co robicie z polskim mundurem? A wy go nie szkalujecie?

