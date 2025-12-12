VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV, Disney+ i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Prime Video, Canal+ i innych.

W ten weekend na VOD będzie można obejrzeć kilka wyczekiwanych produkcji. Na uwagą zasługuje film Żywy czy martwy: Film z serii Na noże, w którym Benoit Blanc (Daniel Craig) rozwiązuje kolejną kryminalną zagadkę. Ponadto z 2. sezonem powrócił młodzieżowy serial Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy. W ramach abonamentu można już oglądać F1: Film z Bradem Pittem. A na fanów animacji czekają nowe sezony Record of Ragnarok, Tomb Raider: Legenda Lary Croft i Gwiezdne Wojny: Przygody młodych Jedi.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (12 - 14 grudnia)? Nowe seriale i filmy (Netflix, SkyShowtime, HBO Max i inne)

NETFLIX

W ten weekend na uwagę zasługuje trzeci film z serii Na noże, w którym w głównej roli występuje Daniel Craig.

Facet na Święta Premiera 3. sezonu 12 grudnia.

Miasto cieni (2025) - hiszpański serial dramatyczny. Barceloną wstrząsa akt spalenia ciała zawieszonego na jednym z najbardziej charakterystycznych budynków Gaudiego. Zhańbiony detektyw musi wrócić, aby złapać zabójcę. Premiera 12 grudnia.

Żywy czy martwy: Film z serii Na noże Premiera 12 grudnia.

Jeśli już obejrzycie propozycje Netflixa na weekend to warto również sprawdzić inne produkcje, które trafiły na platformę w tym tygodniu:

Masaka Kids: Muzyka w sercu (2025) - krótki dokument o dzieciach z sierocińca w Ugandzie, które w tańcu znajdują ukojenie, nadzieję i... popularność na całym świecie. Premiera 9 grudnia.

Krwawe Wybrzeże Premiera 2. sezonu 9 grudnia.

Simon Cowell: Zróbmy to jeszcze raz (2025) - serial dokumentalny. Simon Cowell ryzykuje wszystko, żeby znaleźć kolejny boysband, który zrobi furorę. Czy ci młodzi piosenkarze będą dowodem, że wciąż jest Midasem show biznesu? Premiera 10 grudnia.

Wypadek Premiera 2. sezonu 10 grudnia.

Record of Ragnarok Premiera 3. sezonu 10 grudnia.

fot. Netflix

Jak porwałem swojego tatę (2025) - saudyjski film komediowy. Przedsiębiorca nieudacznik i zmagający się z problemami ojciec, Sattam, wplątuje się w szalony spisek, gdy postanawia spłacić swoje długi, porywając własnego ojca. Premiera 11 grudnia.

Zagubiony talent (2025) - indonezyjski komediodramat. Słynny aktor otrzymuje prestiżowy angaż, po czym w tajemniczych okolicznościach traci swoje umiejętności. Teraz musi sprostać rosnącej presji i ponownie odnaleźć siebie. Premiera 11 grudnia.

Człowiek kontra dziecko (2025) - serial komediowy. Nadchodzą święta. Nieporadny ojciec próbuje radzić sobie z doglądaniem eleganckiego penthouse'u i z nieoczekiwanym problemem: opieką nad zagubionym dzieckiem. Premiera 11 grudnia.

Jeślibym nie zobaczył nigdy słońca (2025) - tajwański serial dramatyczny. Gdy osławiony seryjny morderca udziela młodej kobiecie wywiadu do filmu, na jaw wychodzi jego bolesna i traumatyczna przeszłość związana z jego pierwszą miłością. Premiera 2. części 11 grudnia.

Mieścina (2025) - turecki serial dramatyczny. Moralność i więzi łączące spłukanych przyjaciół zostają poddane ciężkiej próbie wraz z odkryciem przez nich skradzionego majątku. Premiera 11 grudnia.

Tomb Raider: Legenda Lary Croft Premiera 2. sezonu 11 grudnia.

fot. Netflix

Najciekawsze filmy na licencji, które trafiły w tym tygodniu na Netflix:

Zamach na papieża Już dostępny na platformie.

fot. Kino Świat

DISNEY+

Na Disney+ w ten weekend warto obejrzeć pierwsze odcinki 2. sezonu wyczekiwanego serialu o Percy'm Jacksonie.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy Premiera dwóch pierwszych odcinków 2. sezonu 10 grudnia.

fot. materiały prasowe

Gwiezdne Wojny: Przygody młodych Jedi Premiera 3. sezonu 8 grudnia.

APPLE TV

Na ten weekend Apple TV przygotował jedną , ale za to wielką premierę - wyścigowy F1: Film z Bradem Pittem w głównej roli.

F1: Film (2025) - wyścigowa legenda Sonny Hayes powraca, żeby poprowadzić słabszy zespół Formuły 1 młodego mistrza kierownicy. Przy okazji dostaje ostatnią szansę, by odkupić swoje winy. Premiera 12 grudnia.

Nie zapomnijcie nadrobić nowych odcinków seriali:

PRIME VIDEO

W ten weekend warto obejrzeć kilka nowości, które trafiły na platformę Prime Video:

Merv Premiera 10 grudnia.

fot. Prime Video

Powiedz mi po cichu (2025) - dramat młodzieżowy. Kamila ma wszystko pod kontrolą: studia, życie towarzyskie, wizerunek. Oprócz niespodziewanego powrotu sąsiadów, enigmatycznych braci Di Bianco, po 7 latach nieobecności. Thiago skradł jej pierwszy pocałunek, Taylor był jej najlepszym przyjacielem, ale ich powrót wywraca jej świat do góry nogami. Uda im się uporać z przeszłością, która ich łączy? Czy wszystko znów rozpadnie się na tysiąc kawałków? Premiera 12 grudnia.

fot. Prime Video

Skok stulecia 2 (2025) - film akcji. Big Nick (Gerard Butler) wyrusza do Europy by spotkać się z Donniem, który został wciągnięty w niebezpieczny świat handlarzy diamentów i brutalne mafijne rozgrywki. Tym razem planowany jest napad na największą giełdę kamieni szlachetnych na świecie. Gdy gra o łup nieoczekiwanie zmienia się w śmiertelną rywalizację, zdrada i nieoczekiwane sojusze przesądzą o losach bohaterów.

fot. Atmosphere Entertainment MM // Diamond Film Productions

SkyShowtime

Na SkyShowtime pojawiło się kilka nowości, które warto sprawdzić.

The Iris Affair Pierwsze trzy odcinki już dostępne.

fot. materiały prasowe

Hanna Wszystkie 3. sezony już są dostępne.

fot. Prime Video

fot. Focus Features

Warto nadrobić nowe odcinki seriali:

HBO Max

HBO Max w tym tygodniu wzbogaciło swoją bibliotekę o takie ciekawe produkcje:

Źródło: 20th Century Fox

Nauczyciel, który obiecał nam morze - Historia młodego, charyzmatycznego nauczyciela, którego postępowe poglądy odmieniają życie grupy uczniów w przededniu hiszpańskiej wojny domowej.

Pingwiny z Madagaskaru: Misja świąteczna - W Wigilię Private wymyka się z zoo na zakupy, ale trafia w łapy złej Nany i jej psa. Skipper, Kowalski i Rico ruszają na brawurową misję ratunkową! Od 13 grudnia.

Kung Fu Panda: Święta, święta i Po - Po musi zorganizować największe wydarzenie roku – Zimową Ucztę. Czy uda mu się przygotować idealne przyjęcie? Od 13 grudnia.

Clerks - Sprzedawcy 3 Od 14 grudnia.

Sprzedawcy 2 Od 14 grudnia.

CANAL+

W ten weekend na uwagę zasługują nowości, które pojawiły się na platformie:

MTV Unplugged: Maryla Rodowicz (2025) - To muzyczny spektakl, będący gratką dla prawdziwych fanów Rodowicz - nagrany na początku września 2025 roku jubileuszowy koncert artystki, której na scenie towarzyszyły gwiazdy, takie jak Bambi, Ewa Farna, Igor Herbut, Mrozu, Natalia Szroeder i Krzysztof Zalewski. Efektem tej współpracy jest wspaniałe widowisko, w którym ikona polskiej muzyki pokazuje swoje kameralne, akustyczne brzmienie, emanując znaną i uwielbianą przez publiczność energią. Premiera 8 grudnia.

fot. Canal+

Oxen Premiera dwóch pierwszych odcinków 2. sezonu 8 grudnia.

fot. Andrej Vasilenko // SF Studios Production

O psie, który jeździł koleją 2 (2025) - Po powrocie Zuzi z USA jej ukochany pies Lampo niespodziewanie znika. Bliscy starają się to ukryć, lecz dziewczynka szybko odkrywa, że na stacji czeka na nią inny czworonóg – suczka Luna. Wspólnie z przyjacielem Antkiem, Zuzia wyrusza w pełną przygód podróż, by dowiedzieć się, co stało się z jej psem. Premiera 12 grudnia.

Warto też nadrobić nowe odcinki seriali:

El Inmortal

Cat’s Eyes

INNE SERWISY VOD:

fot. Lamb Bone Films // Choice Films Film // Bridge International