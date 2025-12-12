Wydanie weekendowe
VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV, Disney+ i inne)
Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Prime Video, Canal+ i innych.
W ten weekend na VOD będzie można obejrzeć kilka wyczekiwanych produkcji. Na uwagą zasługuje film Żywy czy martwy: Film z serii Na noże, w którym Benoit Blanc (Daniel Craig) rozwiązuje kolejną kryminalną zagadkę. Ponadto z 2. sezonem powrócił młodzieżowy serial Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy. W ramach abonamentu można już oglądać F1: Film z Bradem Pittem. A na fanów animacji czekają nowe sezony Record of Ragnarok, Tomb Raider: Legenda Lary Croft i Gwiezdne Wojny: Przygody młodych Jedi.
Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.
NETFLIX
W ten weekend na uwagę zasługuje trzeci film z serii Na noże, w którym w głównej roli występuje Daniel Craig.
- Facet na Święta (2025) - norweski serial romantyczny. Podczas świąt trzydziestoparoletnia Johanne próbuje znaleźć miłość, miotając się między byłymi i nowymi partnerami oraz gubiąc w plątaninie uczuć i rodzinnych dramatów. Premiera 3. sezonu 12 grudnia.
- Miasto cieni (2025) - hiszpański serial dramatyczny. Barceloną wstrząsa akt spalenia ciała zawieszonego na jednym z najbardziej charakterystycznych budynków Gaudiego. Zhańbiony detektyw musi wrócić, aby złapać zabójcę. Premiera 12 grudnia.
- Żywy czy martwy: Film z serii Na noże (2025) - kryminał. Detektyw Benoit Blanc współpracuje z młodym księdzem w śledztwie w sprawie absolutnie niemożliwej zbrodni w małomiasteczkowym kościele o mrocznej historii. Premiera 12 grudnia.
Jeśli już obejrzycie propozycje Netflixa na weekend to warto również sprawdzić inne produkcje, które trafiły na platformę w tym tygodniu:
- Masaka Kids: Muzyka w sercu (2025) - krótki dokument o dzieciach z sierocińca w Ugandzie, które w tańcu znajdują ukojenie, nadzieję i... popularność na całym świecie. Premiera 9 grudnia.
- Krwawe Wybrzeże (2025) - francuski serial dramatyczny. W więzieniu Lyes trafia na celownik innego skazańca. Policjanci mają na głowie nowy, potężny gang, który właśnie pojawił się w Marsylii. Premiera 2. sezonu 9 grudnia.
- Simon Cowell: Zróbmy to jeszcze raz (2025) - serial dokumentalny. Simon Cowell ryzykuje wszystko, żeby znaleźć kolejny boysband, który zrobi furorę. Czy ci młodzi piosenkarze będą dowodem, że wciąż jest Midasem show biznesu? Premiera 10 grudnia.
- Wypadek (2025) - meksykański serial dramatyczny. W więzieniu Emiliano i Charro rozpoczynają grę w kotka i myszkę. Lupe ma w zanadrzu kilka asów. Carla desperacko poszukuje Davida. Premiera 2. sezonu 10 grudnia.
- Record of Ragnarok (2025) - animacja. Ludzkość świętuje wynik szóstej rundy, który wstrząsa bogami. Brunhilda i Hermes rozmyślają o poprzednich bitwach i wytrzymałości ludzi. Premiera 3. sezonu 10 grudnia.
- Jak porwałem swojego tatę (2025) - saudyjski film komediowy. Przedsiębiorca nieudacznik i zmagający się z problemami ojciec, Sattam, wplątuje się w szalony spisek, gdy postanawia spłacić swoje długi, porywając własnego ojca. Premiera 11 grudnia.
- Zagubiony talent (2025) - indonezyjski komediodramat. Słynny aktor otrzymuje prestiżowy angaż, po czym w tajemniczych okolicznościach traci swoje umiejętności. Teraz musi sprostać rosnącej presji i ponownie odnaleźć siebie. Premiera 11 grudnia.
- Człowiek kontra dziecko (2025) - serial komediowy. Nadchodzą święta. Nieporadny ojciec próbuje radzić sobie z doglądaniem eleganckiego penthouse'u i z nieoczekiwanym problemem: opieką nad zagubionym dzieckiem. Premiera 11 grudnia.
- Jeślibym nie zobaczył nigdy słońca (2025) - tajwański serial dramatyczny. Gdy osławiony seryjny morderca udziela młodej kobiecie wywiadu do filmu, na jaw wychodzi jego bolesna i traumatyczna przeszłość związana z jego pierwszą miłością. Premiera 2. części 11 grudnia.
- Mieścina (2025) - turecki serial dramatyczny. Moralność i więzi łączące spłukanych przyjaciół zostają poddane ciężkiej próbie wraz z odkryciem przez nich skradzionego majątku. Premiera 11 grudnia.
- Tomb Raider: Legenda Lary Croft (2025) - animacja. Od chińskich gór po paryskie katakumby - dla Lary Croft, która ściga się z czasem, aby rozwiązać prastarą zagadkę, przygoda czai się za każdym rogiem. Premiera 2. sezonu 11 grudnia.
Najciekawsze filmy na licencji, które trafiły w tym tygodniu na Netflix:
- Zamach na papieża (2025) - polski dramat. Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami thriller, w którym snajper przerywa emeryturę, aby wziąć udział w tajnej misji zatarcia śladów po planowanym zamachu na życie papieża Jana Pawła II. Już dostępny na platformie.
- Krudowie
- Krudowie 2: Nowa era
- Niedokończony interes
- Bumblebee - od 13.12
- Czekając na miłość - od 13.12
DISNEY+
Na Disney+ w ten weekend warto obejrzeć pierwsze odcinki 2. sezonu wyczekiwanego serialu o Percy'm Jacksonie.
- Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy (2025) - serial przygodowy. Po tym jak zaatakowano granicę chroniącą Obóz Herosów, Percy Jackson wyrusza w niezwykły rejs po Morzu Potworów. Chce odnaleźć przyjaciela, Grovera, oraz Złote Runo – jedyną nadzieję na ocalenie obozu. Pomogą mu Annabeth, Clarisse i cyklop Tyson. Percy musi przetrwać, aby udaremnić spisek Luke’a i Kronosa, którzy zamierzają obalić Olimp. Premiera dwóch pierwszych odcinków 2. sezonu 10 grudnia.
- Taylor Swift: The Eras Tour (2023) - pełny film koncertowy, nakręcony podczas ostatniego koncertu trasy, zawiera cały zestaw utworów z albumu „THE TORTURED POETS DEPARTMENT”, który został dodany do trasy koncertowej po wydaniu albumu w 2024 roku. Film wyreżyserował Glenn Weis, a wyprodukowała filma Taylor Swift Productions we współpracy z Silent House Productions. Premiera 12 grudnia.
- Taylor Swift: The Eras Tour - The End of an Era (2025) - to sześcioodcinkowy serial dokumentalny przedstawiający kulisy powstawania, wpływ i wewnętrzne procesy, które składają się na fenomen Taylor Swift | The Eras Tour. Ten inspirujący serial dokumentalny to intymny wgląd w życie Taylor, której trasa koncertowa trafiła na pierwsze strony gazet i zachwyciła fanów na całym świecie. Serial przedstawia też artystów, członków rodziny i przyjaciół – w tym Gracie Abrams, Sabrinę Carpenter, Eda Sheerana i Florence Welch – oferując niespotykane dotąd zagłębienie się w to, co było potrzebne do stworzenia tego fenomenu. Od 12 grudnia, co tydzień premierę będą miały dwa odcinki produkcji. Premiera 12 grudnia.
- Gwiezdne Wojny: Przygody młodych Jedi (2025) - animacja. Młodzi Jedi przeżywają niezwykłe przygody, poznają nowych przyjaciół i stawiają czoła nowemu wrogowi. Premiera 3. sezonu 8 grudnia.
APPLE TV
Na ten weekend Apple TV przygotował jedną , ale za to wielką premierę - wyścigowy F1: Film z Bradem Pittem w głównej roli.
- F1: Film (2025) - wyścigowa legenda Sonny Hayes powraca, żeby poprowadzić słabszy zespół Formuły 1 młodego mistrza kierownicy. Przy okazji dostaje ostatnią szansę, by odkupić swoje winy. Premiera 12 grudnia.
Nie zapomnijcie nadrobić nowych odcinków seriali:
- Jedyna
- Kasa (finał sezonu)
- Droga do prawdy (finał sezonu)
- Palm Royale
PRIME VIDEO
W ten weekend warto obejrzeć kilka nowości, które trafiły na platformę Prime Video:
- Merv (2025) - komedia romantyczna. Kiedy ich ukochany pies Merv traci radość życia po ich rozstaniu, Anna i Russ stoją przed wyjątkowo niezręczną decyzją o wspólnej opiece nad pupilem. Chcąc wyrwać Merva z apatii, Russ zabiera go na wycieczkę na Florydę… gdzie niespodziewanie zjawia się Anna. Merv powoli odzyskuje ikrę i okazuje się, że leczenie złamanego psiego serca może na nowo rozpalić uczucie w związku. Premiera 10 grudnia.
- Powiedz mi po cichu (2025) - dramat młodzieżowy. Kamila ma wszystko pod kontrolą: studia, życie towarzyskie, wizerunek. Oprócz niespodziewanego powrotu sąsiadów, enigmatycznych braci Di Bianco, po 7 latach nieobecności. Thiago skradł jej pierwszy pocałunek, Taylor był jej najlepszym przyjacielem, ale ich powrót wywraca jej świat do góry nogami. Uda im się uporać z przeszłością, która ich łączy? Czy wszystko znów rozpadnie się na tysiąc kawałków? Premiera 12 grudnia.
- Skok stulecia 2 (2025) - film akcji. Big Nick (Gerard Butler) wyrusza do Europy by spotkać się z Donniem, który został wciągnięty w niebezpieczny świat handlarzy diamentów i brutalne mafijne rozgrywki. Tym razem planowany jest napad na największą giełdę kamieni szlachetnych na świecie. Gdy gra o łup nieoczekiwanie zmienia się w śmiertelną rywalizację, zdrada i nieoczekiwane sojusze przesądzą o losach bohaterów.
SkyShowtime
Na SkyShowtime pojawiło się kilka nowości, które warto sprawdzić.
- The Iris Affair (2025) - thriller. Iris Nixon, geniuszka prowadzący koczowniczy tryb życia, kradnie ściśle tajny kod należący do czarującego filantropa, Camerona McIntyre'a, i znika bez śladu. Pierwsze trzy odcinki już dostępne.
- Hanna (2019) - thriller. Nastolatka wychowana przez zabójcę ucieka przed byłym agentem CIA i próbuje odkryć prawdę o sobie. Wszystkie 3. sezony już są dostępne.
- Szpiedzy (2025) - thriller. Gdy ukochana żona zostaje podejrzana o zdradę kraju, agent wywiadu staje przed ostatecznym wyborem — lojalność wobec małżeństwa czy ojczyzny.
Warto nadrobić nowe odcinki seriali:
HBO Max
HBO Max w tym tygodniu wzbogaciło swoją bibliotekę o takie ciekawe produkcje:
- Śniadanie na Plutonie - Jako dziecko Patrick został porzucony na stopniach plebanii w ich małym irlandzkim miasteczku. Dorastający w domu zastępczym, transpłciowy nastolatek, zmienia imię i wyrusza do Londynu w nadziei na odnalezienie matki.
- Bękart - W 1755 roku kapitan Ludvig Kahlen wyrusza, by podbić surowe duńskie wrzosowiska z pozornie niemożliwym celem: założyć kolonię w imieniu króla.
- Cienka czerwona linia - Opowieść z czasów II wojny światowej, skupiająca się na oddziale amerykańskich żołnierzy walczących z Japończykami podczas bitwy o wyspę Guadalcanal.
- Assassin’s Creed - Opowieść o człowieku, który znajduje się w centrum starożytnej bitwy między dwiema potężnymi siłami. Wykorzystując wspomnienia swojego przodka, które są zawarte w jego własnym DNA, może zakończyć konflikt oraz stoczyć walkę o swoje odkupienie.
- Nauczyciel, który obiecał nam morze - Historia młodego, charyzmatycznego nauczyciela, którego postępowe poglądy odmieniają życie grupy uczniów w przededniu hiszpańskiej wojny domowej.
- Pingwiny z Madagaskaru: Misja świąteczna - W Wigilię Private wymyka się z zoo na zakupy, ale trafia w łapy złej Nany i jej psa. Skipper, Kowalski i Rico ruszają na brawurową misję ratunkową! Od 13 grudnia.
- Kung Fu Panda: Święta, święta i Po - Po musi zorganizować największe wydarzenie roku – Zimową Ucztę. Czy uda mu się przygotować idealne przyjęcie? Od 13 grudnia.
- Clerks - Sprzedawcy 3 - Po zawale Randal prosi Dantego, Eliasa, Jaya i Silent Boba o pomoc w stworzeniu filmu o życiu w sklepie, od którego wszystko się zaczęło. Od 14 grudnia.
- Sprzedawcy 2 - Dante wciąż pracuje w sklepie w New Jersey, a Randall w wypożyczalni wideo. Wszystko zmienia się, gdy Dante ogłasza, że chce wyjechać. Od 14 grudnia.
CANAL+
W ten weekend na uwagę zasługują nowości, które pojawiły się na platformie:
- MTV Unplugged: Maryla Rodowicz (2025) - To muzyczny spektakl, będący gratką dla prawdziwych fanów Rodowicz - nagrany na początku września 2025 roku jubileuszowy koncert artystki, której na scenie towarzyszyły gwiazdy, takie jak Bambi, Ewa Farna, Igor Herbut, Mrozu, Natalia Szroeder i Krzysztof Zalewski. Efektem tej współpracy jest wspaniałe widowisko, w którym ikona polskiej muzyki pokazuje swoje kameralne, akustyczne brzmienie, emanując znaną i uwielbianą przez publiczność energią. Premiera 8 grudnia.
- Oxen (2025) - Weteran sił specjalnych, Niels Oxen, szuka spokojnego życia w jutlandzkich lasach. Jednak gdy ginie właściciel pobliskiego zamku, Oxen staje się głównym podejrzanym. Premiera dwóch pierwszych odcinków 2. sezonu 8 grudnia.
- O psie, który jeździł koleją 2 (2025) - Po powrocie Zuzi z USA jej ukochany pies Lampo niespodziewanie znika. Bliscy starają się to ukryć, lecz dziewczynka szybko odkrywa, że na stacji czeka na nią inny czworonóg – suczka Luna. Wspólnie z przyjacielem Antkiem, Zuzia wyrusza w pełną przygód podróż, by dowiedzieć się, co stało się z jej psem. Premiera 12 grudnia.
Warto też nadrobić nowe odcinki seriali:
- El Inmortal
- Cat’s Eyes
INNE SERWISY VOD:
- Zdążyć przed śmiercią (2025; dostępny w ofercie do kupna na Polsat Box Go, Canal+, Prime Video, MEGOGO, Rakuten TV, Cineman, TVP VOD, Player.pl, Play Now, TV Smart, Pilot WP) -Rok 1859. Owdowiały lekarz (Guy Pearce), zgadza się eskortować byłą niewolnicę i jej tajemniczą córkę przez bezlitosny Zachód, by dotrzeć do uzdrowiciela. Matka wierzy, że dziewczynka jest opętana, doktor podejrzewa biologiczną chorobę, jednak jedno pozostaje niezmienne – wszystko, czego dziecko dotknie, umiera. Gdy granice między wiarą, a rozumem zacierają się, zaczyna się walka z czasem.
- Skomplikowani (2025; dostępny w ofercie do kupna na Polsat Box Go, Canal+, Prime Video, Cineman, Rakuten TV, Cineman, TVP VOD, Player.pl, Play Now, TV Smart, Pilot WP) - Poznajcie Carey’a, miłego gościa na krawędzi załamania nerwowego. Przed chwilą przyjął najcięższy cios – jego ukochana żona Ashley zażądała rozwodu. Leżący na deskach, rozsypany w proch Carey musi szybko znaleźć sposób na pozbieranie swojego życia do kupy. W nadziei na dobrą radę odwiedza zaprzyjaźnione małżeństwo Julie i Paula, którzy od lat żyją w szczęśliwym, otwartym związku. I tu przychodzi olśnienie: skoro Ashley go już nie chce, a Paul i Julie nie hołdują wierności, po co daleko szukać pocieszenia, skoro można znaleźć je w ramionach pięknej… Julie. Plan wydaje się wprost idealny i wszystko układa się nadzwyczaj przyjemnie do chwili, gdy wybucha emocjonalna bomba. Paul dostaje szału, gdy odkrywa, że jego piękna żona świetnie się bawi z jego najlepszym przyjacielem. Z kolei Carey wciąż nie może zapomnieć o Ashley, która bez skrupułów korzysta ze świeżo odzyskanej wolności. Życie całej czwórki pogrąży się w chaosie, jeśli nie odkryją wreszcie, o co tak naprawdę chodzi w miłości.