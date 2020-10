Gwiezdne wojny - opowiedz nam swoją historię i zgarnij gwiezdne gadżety!

Lucasfilm

Wiemy, że nasi Czytelnicy kochają Gwiezdne wojny - my również, z całego serca! W związku z nadchodzącym 10 października maratonem Gwiezdnych wojen na FOX, nadarzyła się świetna okazja, by zorganizować dla Was konkurs, w którym możecie zdobyć kilka naprawdę fajnych nagród związanych z uniwersum Star Wars. Chcielibyśmy namówić Was do podzielenia się z nami wspomnieniami z pierwszego zapamiętanego przez Was seansu dowolnej części. Sprawa jest prosta:

Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać maila na adres [email protected]. W treści maila zawrzyjcie Waszą opowieść z "pierwszego razu" z Gwiezdnymi wojnami - ile mieliście lat? Który był to epizod? Który rok? W jakich okolicznościach? Jak ten seans na Was wpłynął? W temacie maila prosimy wpisać: GWIEZDNE WOJNY - MOJA HISTORIA. Autorów najciekawszych odpowiedzi nagrodzimy!

Do wygrania aż 10 (słownie: dziesięć!) zestawów nagród. Każdy zestaw zawiera: kapcie Star Wars, kombinezon/szlafrok i maskę Chewbakki!

Konkurs trwa do 15 października (włącznie). Rozwiązanie nastąpi jak najszybciej to będzie możliwe, a zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową.

A oto nagrody:

Powodzenia!