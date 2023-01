Najmądrzejsze decyzje, jakie podjęły ofiary w horrorach - poród z fajerwerkami, długopis w szyi, zabójczy blender i seks

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Materiały prasowe

W wielu filmach grozy występują niezbyt sprytni bohaterowie, którzy najchętniej sami wpadliby w ramiona mordercy i za punkt honoru stawiają sobie sprawdzenie, co dokładnie hałasuje w piwnicy. To właśnie na nich zwykle krzyczą sfrustrowani widzowie z kanapy, próbując przemówić im do rozsądku. Ten artykuł jednak nie będzie o nich. Tym razem przyjrzymy się najmądrzejszym decyzjom, jakie podjęły ofiary w horrorach.

Te postacie nie były głupie i stanowiły prawdziwe wyzwanie dla przeciwnika. Przekonajcie się sami.

Najmądrzejsze decyzje, jakie podjęły ofiary w horrorach [GALERIA]

Oto wybrane przez nas najmądrzejsze decyzje, jakie podjęły ofiary w horrorach! Wspomnieliśmy między innymi o bohaterach takich filmów jak Krzyk 2, Lśnienie, Opiekunka, Uciekaj! i Coś. Zestawienie jest bardzo różnorodne. Punktujemy kreatywne wykorzystywanie przedmiotów znajdujących się w zasięgu ręki, takich jak blender czy wieszak, a także uknucie misternego planu ucieczki przez protagonistę.

W filmie "Krzyk 2" (1997) Gale ma nowego asystenta. Gdy Joel dowiaduje się, co spotkało poprzedniego kamerzystę i staje się świadkiem morderstwa, niezwłocznie dzwoni po taksówkę i rezygnuje z pracy, bo wie, że będzie następny. Wraca dopiero w finale, cały i zdrowy.

Coś pominęliśmy? Dajcie znać, w jakich jeszcze horrorach bohaterowie podjęli mądre decyzje. Czekamy na Wasze komentarze!