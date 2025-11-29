Rocznica. Relacja z premiery filmu [VIDEO]

foto. naEKRANIE.pl

W warszawskim kinie Multikino Złote Tarasy odbyła się uroczysta premiera pierwszego amerykańskiego filmu w reżyserii Jana Komasy. Produkcja zatytułowana Rocznica ma iście gwiazdorską obsadę. Na ekranie zobaczymy m.in. takich aktorów jak : Diane Lane, Dylan O'Brien, Kyle Chandler, Phoebe Dynevor czy McKenna Grace.

Pojawiliśmy się na czerwonym dywanie wraz z naszą kamerą, by porozmawiać z reżyserem oraz operatorem Piotrem Sobocińskim jr. o pracy na planie tej produkcji. Okazuje się, że praca z niektórymi aktorami nie była taka łatwa i przyjemna jakby mogło się wydawać.

Zachęcamy Was do obejrzenia naszej relacji z premiery filmu Rocznica i rozmów z twórcami:

Rocznica – o czym jest film?

Gdy pewnego pięknego popołudnia podczas przyjęcia z okazji 25-tej rocznicy ślubu, syn Ellen i Paula przedstawia im swoją nową dziewczynę, nikt nie podejrzewa, że to początek końca tej szczęśliwej rodziny. Owa nowa narzeczona to Liz, dawna studentka Ellen, wydalona przed laty z uczelni za radykalne poglądy. Pod uroczą powierzchownością skrywa wielkie ambicje, ale żadnych skrupułów. Z każdą kolejną rocznicą wpływ Liz na rodzinę staje się coraz większy i coraz bardziej destrukcyjny, a wylansowana przez nią nowa ideologia nazywana "Zmianą" zdobywa coraz szerszy rozgłos. Skrywane dotąd rodzinne konflikty nabierają nowej mocy, podczas gdy kraj staje nad krawędzią przepaści.