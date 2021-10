Tydzień z Huawei MateBook 14s. Laptop stworzony (nie tylko) do pracy

Źródło: Huawei

Firma Huawei już dawno zerwała z łatką producenta smartfonów. Choć to urządzenia mobilne zakorzeniły markę w świadomości odbiorców z Zachodu, ta realizuje się dziś w szeroko rozumianej branży technologicznej. I gotów jestem zaryzykować stwierdzenie, że to poza sektorem mobilnym może zdziałać więcej w Stanach Zjednoczonych oraz Europie.

Spór z administracją Donalda Trumpa skutecznie odciął Huawei od usług Google, co zaowocowało m.in. decyzją o wstrzymaniu dystrybucji topowych smartfonów P50 poza rynkiem azjatyckim. Firma może co prawda sprzedawać smartfony z Androidem napędzane autorskim systemem HMS, ten wciąż jest jednak we wczesnej fazie rozwoju. Owszem, z miesiąca na miesiąc zasoby sklepu mobilnego AppStore od Huawei sukcesywnie się powiększają, jednak wielu użytkowników przywiązanych do usług Google może mieć problem z przerzuceniem się na nowy ekosystem, porzuceniem Gmaila, Map Google oraz wielu aplikacji, które wciąż nie doczekały się HMS-owej odsłony.

Restrykcje handlowe amerykańskiego rządu nie dotknęły jednak pecetowego segmentu firmy. Dzięki temu Huawei może rozwijać swoje laptopy z Windowsem na pokładzie i wiele wskazuje, że korporacja ma pomysł na to, w jaki sposób zawojować nimi świat nowych technologii. Kilka dni przed oficjalną polską premierą w nasze ręce wpadł Huawei MateBook 14s, niepozorny laptop o biznesowym sznycie, który skrywa w sobie wystarczający zapas mocy, aby sprawdzić się w roli wszechstronnego narzędzia do pracy, nauki oraz (przy pewnych ograniczenia) rozrywki.

Aby przekonać się, co Huawei MateBook 14s ma nam do zaoferowania, przez tydzień wykorzystywałem go jako podstawowe narzędzie do pracy, oglądania filmów oraz grania. Jak sprawdził się w tej roli i czy wyszedł cało ze spotkania z wymagającym Cyberpunkiem 2077? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziecie w naszej recenzji.

Wygląd, który może zmylić

Huawei MateBook 14s nie jest jednym z tych sprzętów, które już na pierwszy rzut oka przyciągają do siebie krzykliwym, osobliwym wyglądem. Sprzęt doskonale wpisuje się w klasyczną ultrabookową stylistykę, może wydawać się wręcz nudny ze swoim minimalizmem. Kiedy leży zamknięty na biurku, łatwo przejść obok niego obojętnie.

Jak to zwykle bywa, dopiero bliższe zapoznanie się z urządzeniem pozwoli dostrzec jego prawdziwą naturę. Zdziwiłem się, kiedy po raz pierwszy wziąłem MateBooka 14s do ręki, gdyż jest znacznie cięższy, niż mogłoby się wydawać. Masywna konstrukcja działa jednak na jego korzyść, dzięki niej laptop jest bardzo dobrze wyważony. Nawet jeśli trzymamy go na kolanach i maksymalnie odchylimy klapę z ekranem, nie przeważy się do tyłu.

Źródło: naEKRANIE

Samą obudowę wykonano z aluminium, dzięki czemu sprawia wrażenie zarówno eleganckiej, jak i wytrzymałej. Podoba mi się także spore wycięcie w dolnej części laptopa, które ułatwia odchylanie wyświetlacza. A skoro już o ekranie mowa, to trzeba zauważyć, że mamy tu do czynienia z błyszczącym, dotykowym panelem 3:2 pracującym w rozdzielczości 2520 x 1680 oraz przy maksymalnym odświeżaniu 90 Hz. Nietypowy, niepanoramiczny format ma swoje zalety, o nich opowiem jednak w dalszej części tekstu.

Podczas pierwszego spotkania z MateBookiem 14s w oczy rzuca się jeszcze kilka drobnych, acz niezwykle istotnych elementów. W tym modelu projektanci zrezygnowali z kamery umieszczonej w jednym z klawiszy funkcyjnych i wtłoczyli ją w górną ramkę wyświetlacza. W miejscu wyskakującego obiektywu umieszczono zaś skrót wywołujący tryb dyktowania mowy. Dobre wrażenie zrobił na mnie także sporych rozmiarów gładzik oraz widoczne wycięcie wentylacyjne z tyłu obudowy, które pozwala przypuszczać, że przy dużym obciążeniu sprzęt będzie w stanie efektywnie odprowadzać gorące powietrze z wnętrza obudowy.

Dzień zakończyłem instalacją najpotrzebniejszego oprogramowania i dostosowaniem systemu do moich potrzeb. Kolejne dni miały pokazać, jak Huawei MateBook 14s sprawdza się podczas codziennej pracy.

Komputer, który ma uprzyjemnić pracę

MateBook 14s nie powstał po to, aby zastąpić nam gamingowego peceta. To wszechstronne przenośne biuro, o czym Huawei przypomina na każdym kroku. Jedną z największych zalet laptopa jest bez wątpienia ekran o proporcjach 3:2. Taki format obrazu doskonale wypada w parze z przeglądarką bądź oprogramowaniem biurowym – jest w stanie wyświetlić więcej linii tekstu niż laptopy z ekranem panoramicznym o takiej samej szerokości. A co za tym idzie, w trakcie pisania naekranowych artykułów mogłem ogarnąć więcej treści bez przewijania obrazu.

Bardzo szybko doceniłem to, że projektanci Huawei przyznali się do błędu i powrócili do klasycznego umiejscowienia układu optycznego. Kamera zamontowana w górnej ramce wyświetlacza rejestruje twarz pod znacznie bardziej naturalnym kątem niż ta umiejscowiona w wyskakującym przycisku w poprzednich generacjach MateBooków. W postpandemicznej erze, kiedy nauka i praca zdalna upowszechniły się, dobrze jest mieć pod ręką kamerę, która ukazuje nas w korzystny sposób

Uwolnienie przycisku funkcyjnego skrywającego kamerę pozwoliło umiejscowić w jego miejscu skrót do funkcji przekładania mowy na tekst. Wystarczy wcisnąć go, aby Windows rozpoczął zapisywanie wypowiedzianych przez nas słów.

Źródło: naEKRANIE

Niestety, z tą funkcją wiążą się pewne ograniczenia – Windows 10 nie pozwoli w ten sposób przechwytywać wypowiedzi w języku polskim. Możemy skorzystać z asystenta dyktowania zintegrowanego z aplikacją Microsoft Word, ale sam skrót dla polskojęzycznego odbiorcy pozostanie bezużyteczny. Przynajmniej do czasu, aż nie zaktualizujemy systemu do Windowsa 11, który został w pełni przystosowany do współpracy z językiem polskim i pozwoli dyktować tekst zarówno w Wordzie, jak i notatniku. Szkoda, że szybki dostęp do tej funkcji jest poza zasięgiem polskojęzycznego odbiorcy korzystającego z dziesiątki.

W ciągu pierwszych kilkunastu godzin korzystania z MateBooka 14s zdążyłem porządnie zapoznać się z klawiaturą. Niestety, mam wobec niej mieszane odczucia. Z jednej strony niski skok ułatwia wprowadzanie tekstu, z drugiej zaś powierzchnia klawiszy wydaje się być zbyt śliska. Satynowana powłoka najbardziej dała mi się we znaki podczas pracy z dala od biurka, kiedy trzymałem laptopa na kolanach, pod niewielkim kątem. W takiej pozycji palce bardzo szybko męczyły się i już po kilkudziesięciu minutach pracy odczuwałem lekki ucisk w kciuku.

To nie jest sprzęt dla kinomanów, choć brzmi świetnie

Wysoka rozdzielczość, żywe kolory oraz częstotliwość odświeżania na poziomie 90 Hz nie wystarczą, aby nazwać ten sprzęt idealnym partnerem dla miłośników filmów. Owszem, Huawei MateBook 14s dobrze radzi sobie z wyświetlaniem ruchomych treści, a wysokie odświeżanie w codziennym użytkowaniu wypada nieźle, pięknie upłynniając m.in. przewijanie stron internetowych. Jednak biurowy format wyświetlacza kiepsko sprawdza się w parze z serwisami YouTube czy Netflix. Zwłaszcza jeśli oglądamy treści zarejestrowane w kinowych proporcjach 21:9, wówczas znaczną część matrycy zajmują gigantyczne, czarne pasy u góry i dołu ekranu.

Pewną rekompensatę stanowi za to bardzo przyzwoity system nagłośnienia. Cztery zintegrowane głośniki wypełniają pomieszczenie miłym dla ucha, dość głębokim jak na laptopowe standardy brzmieniem. Nie zastąpią porządnego zestawu audio, jednak dobrze zgrywają się z muzyką strumieniowaną ze Spotify, podczas oglądania filmów z YouTube’a bądź domowych seansów na Netfliksie.

A skoro o systemie audio mowa, to w ciągu pierwszych kilku dni korzystania z MateBooka 14s miałem okazję przetestować potencjał systemu rejestracji dźwięku od Huawei. Zastosowano tu aż cztery mikrofony, aby uzyskać możliwie jak najlepszą klarowność głosu podczas prowadzenia wideokonferencji. I muszę przyznać, że jest to jeden z najlepiej sprawdzających się systemów tego typu zintegrowany z laptopem. System rejestracji audio wspomagany algorytmami sztucznej inteligencji bardzo dobrze radzi sobie z redukcją szumów tła, dzięki czemu rozmówcy słyszą nas nawet wtedy, gdy pracujemy w głośnym otoczeniu. Podejrzewam, że te mikrofony będą cieszyć się dużą popularnością wśród użytkowników biznesowych.

Nie powstał do grania, a Cyberpunka odpali

Chociaż nawet porządne gamingowe pecety potrafią dostać zadyszki przy Cyberpunku 2077, musiałem przekonać się na własnej skórze, jak ten „biurowy” gadżet poradzi sobie z zadaniami, do których nie został stworzony. Być może inżynierowie firmy Intel nie zaprojektowali układu graficznego Iris Xe Graphics z myślą o wykorzystaniu w wymagających grach, jednak w parze z procesorem Core i7-11370H wspartym 16 GB pamięci RAM zaskakująco dobrze wypadł w gamingowym środowisku.

Źródło: naEKRANIE

Wiedziałem, że tytuły pokroju Counter-Strike: Global Offensive nie będą stanowiły dla sprzętu zbyt dużego wyzwania, dlatego od razu rzuciłem recenzowanego MateBooka 14s na głęboką wodę i zainstalowałem na nim zarówno Cyberpunka 2077. Czy tytuł ten po obniżeniu ustawień graficznych oraz zejściu z maksymalnej rozdzielczości działał płynnie i wyglądał równie dobrze, co na klasycznych gamingowych laptopach? Oczywiście, że nie. Niska jakość tekstur oraz oświetlenia od razu rzucały się w oczy, najnowsze dzieło rodzimego studia deweloperskiego w niczym nie przypominało lśniącego futurystycznego Night City renderowanego za pośrednictwem karty graficznej obsługującej technologię ray tracingu. Mimo to po doczytaniu tekstur gra działała z akceptowalną płynnością.

Mimo iż licznik klatek oscylował wokół 25-30, nie doświadczyłem gwałtownego spadku płynności, który uniemożliwiałby prowadzenie zabawy. Nawet wtedy, kiedy wyjąłem broń i wdałem się w strzelaninę z policją na środku ulicy rozświetlonej neonowym blaskiem afiszy reklamowych. Gdyby ktoś chciał przejść Cyberpunka 2077 wyłącznie ze względu na fabułę, prawdopodobnie bez problemu ukończyłby tę grę na MateBooku 14s.

A co zrobić, jeśli ktoś chciałby wzbić się na wyżyny graficznej doskonałości? Tryb Ultra wcale nie pozostaje poza jego zasięgiem. Dzięki obecności karty sieciowej pracującej w standardzie Wi-Fi 6 serwisy cloud gamingowe pokroju NVIDIA GeForce NOW działają na tym sprzęcie po prostu świetnie. Opóźnienia w przesyle sygnału są niewielkie, nie zaobserwowałem także efektu rwania obrazu. Aby jednak móc grać na ultra w streamingu, nie wystarczy sam laptop - trzeba także dysponować łączem internetowym o wysokiej przepustowości oraz routerem pracującym w technologii Wi-Fi 6.

Na dłuższą metę wykorzystanie MateBooka 14s w roli podstawowego narzędzia do grania będzie irytować. Jednak jeśli nie zależy nam na graficznych wodotryskach, albo jesteśmy miłośnikami retro, ten laptop powinien poradzić sobie z obsługą większości gier po porządnym skręceniu ustawień jakości obrazu.

Łączność wykraczająca poza laptopowe standardy

Jest coś, co wyróżnia Huawei MateBooka 14s na tle klasycznych laptopów – podejście do tematyki szeroko pojętej łączności. I nie mówię tu o obecności modułu Wi-Fi 6, gdyż jego potencjał wykorzysta pewna wąska grupa odbiorców, której zależy na utrzymaniu stabilnego, wysokoprzepustowego połączenia z internetem. Jeśli nie gramy w chmurze, nie pracujemy z wielkogabarytowymi plikami, obecność takiej karty w nieznacznym stopniu wpłynie na nasz komfort pracy.

Za to możliwość ładowania laptopa za pośrednictwem ładowarki o mobilnych gabarytach, która dogada się także z naszym telefonem, tabletem czy podkładką ładującą dla inteligentnych zegarków, to funkcja, która w znaczący sposób może ułatwić życie. Jeśli często podróżujemy i chcemy uniknąć noszenia ze sobą kilku ładowarek, ta z MateBooka 14s zastąpi wszystkie, z których korzystaliśmy dotychczas. To małe 90-watowe monstrum po piętnastominutowej sesji w gniazdku napełni baterię laptopa na dwie do trzech godzin pracy biurowej. A po niecałych dwóch godzinach będziemy w stanie przywrócić rozładowaną baterię do pełnej sprawności.

Sprzęt wyposażono również w autorskie oprogramowanie do wymiany danych z urządzeniami mobilnymi od Huawei i muszę przyznać, że tkwi w nim spory potencjał. Dzięki niemu możemy np. strumieniować obraz z kilu aplikacji smartfonowych bezpośrednio na ekran laptopa. Funkcja ta przydała się do klonowania widoku komunikatorów internetowych, kalendarza czy skrzynki mailowej. W małych, podręcznych okienkach wyświetla informacje, które podczas pracy na laptopie wymagją odpalania webowych aplikacji. A te są często przeładowane informacjami.

Źródło: naEKRANIE

Jeśli pracujemy ze zdjęciami i często obrabiamy je w oprogramowaniu pecetowym, docenimy możliwość błyskawicznego przerzucania plików pomiędzy telefonem a komputerem. Wystarczy, że przeciągniemy interesujące nas pliki z wirtualnego, sklonowanego pulpitu smartfona do folderu w Windowsie, a urządzenia automatycznie przetransferują je na laptopa. Bez konieczności podpinania kabli czy wspierania się serwisami chmurowymi. To jedna z tych funkcji, które w MateBookach lubię najbardziej. Dodajmy do tego możliwość odpisywania na SMS-y czy odbierania połączeń z poziomu Windowsa, a otrzymamy smartfonowo-laptopowy tandem wprost stworzony do pracy biurowej.

Werdykt. Kupić, czy nie kupić?

Tydzień spędzony z MateBookiem 14s okazał się miłym zaskoczeniem. Spodziewałem się, że nowy laptop Huawei nie zaoferuje niczego, co na dłużej zapadnie mi w pamięć. Tymczasem jest tu kilka funkcji, których będzie brakowało mi po powrocie do Surface’a, z którego korzystam na co dzień jako narzędzia do pracy w biegu.

Polubiłem się z duetem czytnika linii papilarnych oraz kamery z systemem rozpoznawania twarzy. Zazwyczaj do szybkiego logowania się do systemu wykorzystuję Windows Hello, to jednak nie jest niezawodne. Wystarczy, że odpalę komputer w ciemnym pomieszczeniu, a kamera przestaje poprawnie rozpoznawać użytkownika. System zastosowany w MateBooku 14s również nie radzi sobie zbyt dobrze w słabych warunkach oświetleniowych, dlatego możliwość skorzystania z awaryjnej metody szybkiego logowania się za pomocą czytnika biometrycznego wbudowanego w przycisk zasilania przypadła mi do gustu.

Źródło: naEKRANIE

Doceniam także pomysł wdrożenia przycisku skrótu do funkcji dyktowania tekstu. Szkoda, że w Polsce w pełni wykorzystamy jego potencjał dopiero w pierwszym kwartale 2022 roku, kiedy MateBook 14s doczeka się aktualizacji do Windowsa 11. Dziś swobodne dyktowanie mowy nie jest dostępne w naszym języku, mimo iż możemy ręcznie uruchomić je np. z poziomi Microsoft Worda. Testowałem tę funkcję na komputerze z jedenastką, w parze z notatnikiem sprawdza się rewelacyjnie.

Nie do końca podoba mi się natomiast to, w jaki sposób zaprojektowano klawiaturę. Owszem, niski skok przycisków pozwala wprowadzać tekst z zawrotną prędkością, jednak plastikowa powłoka nie powinna być aż tak śliska. Po kilku godzinach pracy z nią możemy nadwyrężyć palce, zwłaszcza jeśli nie siedzimy w nieskazitelnie ergonomicznej pozycji roboczej (co mi zdarza się nagminnie). Z kolei sam ekran działa jak lep na zabrudzenia. Przyzwyczaiłem się do przewijania stron czy skalowania okna roboczego za pomocą gestów, jednak na sprzęcie od Microsoftu odciski palców nie są aż tak widoczne (oraz irytujące) jak na lśniącej matrycy MateBooka 14s.

Do wydajności MateBooka 14s nie mogę się przyczepić. Zdaję sobie sprawę z tego, że za podobną kwotę można kupić porządnego laptopa z wydajniejszą kartą graficzną o gamingowym charakterze, ale ten sprzęt nie powstał z myślą o graczach. To solidna, wytrzymała i bardzo wszechstronna jednostka, która świetnie poradzi sobie w roli uniwersalnego kombajnu edukacyjno-roboczego. Ma wystarczający zapas mocy, aby okiełznać Photoshopa, uruchomić multum zakładek w przeglądarce czy pracować z narzędziami dla programistów. A jeśli komuś bardzo zależy na graniu, to i Cyberpunka 2077 odpali. Choć musi liczyć się ze sporymi ograniczeniami w jakości szaty graficznej bądź koniecznością wykupienia dostępu do usługi cloud gamingowej.

Pytanie o to, czy warto inwestować w ten sprzęt, pozostawiam otwarte, gdyż jest ściśle uzależnione od tego, jakim budżetem dysponujemy i jakiego sprzętu poszukujemy. Jeśli chcemy kupić laptopa w zastępstwie dla komputera stacjonarnego, który przez większość swojego żywota będzie stał w jednym miejscu – prawdopodobnie lepiej będzie zainwestować w masywniejszy sprzęt z mocniejszą kartą graficzną.

Ale jeśli regularnie zmieniamy miejsce pracy i zależy nam na tym, aby laptop przetrzymał częste podróże, MateBook 14s może okazać się interesującym wyborem. Nie dość, że ma szereg funkcji zwiększających naszą produktywność, to jeszcze zadowala komfortem pracy. Nawet przy dużym obciążeniu sprawnie odprowadza nadmiar ciepła z obudowy, nie wyjąc przy tym jak łoś na rykowisku / gamingowy laptop do grania na Ultra (niepotrzebne skreślić).

