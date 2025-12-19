VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Prime Video, Canal+ i inne)

Wydanie weekendowe
W ten weekend nie oderwiecie się od ekranów, ponieważ na VOD zadebiutowało wiele świetnych tytułów. Z nowymi sezonami powróciły Fallout oraz Emily w Paryżu. Na uwagę zasługuje serial Spartakus: Dom Aszura, który jest spin-offem pamiętnego Spartakus: Krew i piach. Warto też sprawdzić serial To jej wina. Na miłośników dokumentów czeka Zabić Miss opowiadający historię Agnieszki Kotlarskiej. Z kolei w ramach abonamentów można już oglądać tegoroczne kinowe hity: Jedną bitwę po drugiej i Mission: Impossible - The Final Reckoning.
Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.
VOD - co obejrzeć w weekend (19 - 21 grudnia)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV, SkyShowtime i inne)
NETFLIX
Na ten weekend Netflix zapewnił widzom kilka interesujących nowości z różnych stron świata:
- 1975: Rok, który zmienił Amerykę (2025) - dokument nagrodzonego Oscarem Morgana Neville'a o roku 1975 w Ameryce. Czas niepokojów społecznych i politycznych staje się inspiracją dla szeregu przełomowych filmów. Premiera 19 grudnia.
- Wielka powódź (2025) - koreański film science fiction. Nastaje ostatni dzień ludzkości na ziemi. Walka na śmierć i życie w zalanym powodzią mieszkaniu szybko staje się jedyną nadzieją na przetrwanie ludzkiego gatunku. Premiera 19 grudnia.
- Bohaterowie potrzebni od zaraz (2025) - meksykańska komedia akcji. Psycholog na zasądzonych pracach społecznych pomaga policjantowi rozbitemu zdradą żony. Razem stawiają czoła niebezpieczeństwu i szukają szans. Premiera 19 grudnia.
Jeśli te produkcje nie trafiły w Wasze gusta to warto sprawdzić tytuły, które pojawiły się na platformie w tym tygodniu:
- Morderstwo w Monako (2025) - dokument analizujący morderstwo miliardera po pożarze, który wybuchł w jego ekskluzywnej willi w Monako. Tylko który z oskarżonych naprawdę igrał z ogniem? Premiera 17 grudnia.
- Opiekun moich dzieci (2025) - meksykaski sitcom. Twórczynią tego serialu komediowego, który pokazuje, że miłość może pokonać stereotypy, jest Carolina Rivera ("Córka innej matki"). Premiera 3. sezonu 17 grudnia.
- 10DANCE (2025) - japoński dramat. Dwóch tancerzy, których różni prawie wszystko, zgadza się trenować razem przed zawodami. Początkowo się kłócą, ale szybko zaczynają się do siebie zbliżać. Premiera 18 grudnia.
- Emily w Paryżu (2025) - serial komediowy. Jako nowa szefowa Agence Grateau Rome, Emily stawia czoła zawodowym i miłosnym wyzwaniom, próbując odnaleźć się w nowym mieście. Kiedy wszystko zaczyna wreszcie układać się po jej myśli, odważna decyzja zawodowa niespodziewanie obraca się przeciwko niej, uruchamiając lawinę zdarzeń, które kończą się złamanym sercem i kłopotami w pracy. Szukając równowagi, Emily jeszcze mocniej zanurza się w swoim francuskim stylu życia, aż pewien sekret zaczyna zagrażać jednej z najważniejszych dla niej relacji. Otwarcie i uczciwie konfrontując się z trudnościami, Emily odkrywa głębsze więzi, odzyskuje jasność spojrzenia i gotowość na nowe możliwości. Premiera 5. sezonu 18 grudnia.
Ponadto bibliotekę Netflixa wzbogaciły takie wybrane tytuły:
- Wstrząs
- Skok przez płot
- Chappie
- The Hunting Wives - sezon 1
- VI Batalion
- Top Gun
- Grinch: świąt nie będzie
- Grinch
- The Lesson - od 20.12
- Mustang z Dzikiej Doliny - od 20.12
- The Blackening - od 20.12
CANAL+
Na Canal+ w końcu zadebiutował spin-off Spartakus: Krew i piach, który skupia się na postaci Ashura:
- Spartakus: Dom Aszura (2025) - serial historyczny. Spin-off oryginalnego serialu śledzi losy Ashura, który porusza się w brutalnym świecie rzymskiej polityki. Wykorzystując nowo zdobytą moc, bohater rządzi szkołą gladiatorów i stworzy nowy rodzaj widowiska, którego atrakcją ma być wojownicza gladiatorka imieniem Achillia. Jego działania obrażają elity, a on sam musi walczyć o swoją pozycję w hierarchii społecznej. Premiera pierwszego odcinka 15 grudnia.
- Niedziela cudów (2025) - serial dokumentalny o dniu, który odsłonił mechanizmy polskiej piłki: od szatni i gabinetów po politykę decyzji podejmowanych „na górze”. O tym, jak jedno popołudnie zmieniło historię mistrzostwa i jak długo jego cień ciągnął się za całym środowiskiem.
- I.S.S. (2023) - film science fiction. Wybucha III wojna światowa. USA walczy z Rosją na ziemi, lecz konflikt wychodzi poza ramy ziemskiej orbity. Na znajdującej się w kosmosie stacji I.S.S ścierają się dwie frakcje jej załogi – Amerykanie i Rosjanie walczą o władzę i wpływy. Premiera 20 grudnia.
- Rust. Legenda Zachodu (2024) - western. Wyjęty spod prawa Harland Rust ucieka razem z wnukiem w stronę Meksyku.
DISNEY+
W tym tygodniu na Disney+ pojawiły się takie oto produkcje:
- Simpsonowie (2025) - serial animowany. Ulubiona nuklearna rodzina świata w obsypanym nagrodami, kultowym serialu. Premiera 37. sezonu 17 grudnia.
- Europa z powietrza - serial dokumentalny, który pokazuje wyjątkowe obiekty z niezwykłej perspektywy. 5. sezon już dostępny.
- Mad Men (2007) - ten nagradzany serial zagląda do wnętrza pełnej przepychu agencji reklamowej w Nowym Jorku lat 60. Wszystkie sezony już dostępne.
Nie zapomnijcie nadrobić nowych odcinków seriali:
- Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy
- 9-1-1: Nashville
APPLE TV
Na Apple TV nie pojawiły się żadne nowości, ale warto nadrobić nowe odcinki seriali:
PRIME VIDEO
W tym tygodniu na Prime Video pojawił się wyczekiwany 2. sezon Fallout, inspirowany popularną grą wideo.
- Fallout (2025) - serial science fiction. Serial na podstawie jednej z najlepszych serii gier w historii. Fallout to opowieść o tym, co się ma i czego się nie ma w świecie, w którym niewiele zostało. Od apokalipsy minęło 200 lat, a dobrotliwi mieszkańcy luksusowych schronów są zmuszeni do powrotu do niezwykle złożonego, radośnie dziwacznego i skrajnie brutalnego świata, który czeka na powierzchni. Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 17 grudnia.
Nie zapomnijcie sprawdzić nowy odcinków seriali:
SkyShowtime
Na SkyShowtime trafiły takie warte uwagi nowości:
- To jej wina (2025) - serial dramatyczny. Marissa i Peter Irvine doświadczają najgorszego koszmaru kiedy ich syn, Milo, zostaje porwany po zabawie z nowym kolegą ze szkoły. Premiera dwóch pierwszych odcinków 15 grudnia.
- Mission: Impossible - The Final Reckoning (2025) - film akcji. Nasze życie jest sumą naszych wyborów. Tom Cruise wciela się w postać Ethana Hunta w filmie Mission: Impossible – The Final Reckoning. Dostępny od 17 grudnia
Warto nadrobić nowe odcinki seriali:
HBO Max
Na HBO Max pojawił się warty uwagi serial dokumentalny:
- Zabić Miss - Dokument opowiadający historię Agnieszki Kotlarskiej, królowej piękności, obiecującej modelki, mamy i żony, której życie zostało brutalnie przerwane przez jej oszalałego na jej punkcie stalkera. Premiera pierwszego odcinka 17 grudnia.
Ponadto bibliotekę platformy wzbogaciły takie oto filmy:
- Piekielne wakacje - Zamaskowany morderca terroryzuje letnich opiekunów obozu Pineway w tej kampowej komedii grozy.
- Ricky Bobby - Demon prędkości - Sławny amerykański rajdowiec staje do pojedynku z rywalem z Francji. Gra toczy się o wysoką stawkę, a zwycięzca może być tylko jeden.
- Kingsman: Tajne służby - Colin Firth jako doświadczony agent służb specjalnych, który bierze pod swoje skrzydła nowicjusza.
- Kingsman: Złoty krąg - Kontynuacja kinowego hitu opowiadająca o przygodach członków brytyjskiej organizacji szpiegowskiej, którzy próbują ochronić świat przed złoczyńcami.
- Jedna bitwa po drugiej - Bob, podstarzały rewolucjonista, żyje w paranoi z córką Willą. Gdy wróg wraca, a ona znika, rozpoczyna desperackie poszukiwania.
- Minecraft: Film (Block Party) - Kultowy film w nowej odsłonie – śpiewaj lub twórz memy z ulubionych scen!
- Trolle - Gdy ich wioskę najeżdżają zrzędliwe Bergeny, dwójka niedobranych przyjaciół musi działać w idealnej harmonii, by ocalić dzień. Od 20 grudnia.
- Trolle 2 - Poppy i Branch muszą zjednoczyć sześć różnych plemion Trolli, oddanych różnym gatunkom muzyki, aby odnaleźć harmonię, która ocali wszystkich. Od 20 grudnia.
- P.S. Kocham cię - Życie Holly wydaje się skończone, gdy umiera jej mąż Gerry. Nie potrafiąc poradzić sobie sama, Holly otrzymuje wsparcie od matki i przyjaciół, którzy próbują ją pocieszyć. Od 20 grudnia.
- Piękna i Bestia - Młoda i piękna dziewczyna rozpoczyna życie w zamku należącym do tajemniczego potwora. Filmowa wersja słynnej baśni opowiadającej o tym, czym jest prawdziwa miłość. Od 20 grudnia.
INNE SERWISY VOD:
- Chainsaw Man: The Movie - Reze Arc (2025; dostępny w ofercie do kupna i wypożyczenia na Polsat Box Go, Prime Video, MEGOGO, Rakuten TV, Player.pl) - Na podstawie niezwykle popularnej serii anime, Chainsaw Man powraca w zupełnie nowej, epickiej, naszpikowanej akcją przygodzie. W samym środku brutalnej wojny między diabłami a łowcami w sercu Denjiego rozpoczyna się kolejna walka, gdy poznaje tajemniczą dziewczynę o imieniu Reze. Stawiając czoła ukrytym wrogom i walcząc o swoje człowieczeństwo, Denji odpala piły, by stoczyć swoją jak dotąd najgroźniejszą bitwę. [opis Rakuten TV]
- Good Boy (2025; dostępny w ofercie do wypożyczenia na Polsat Box Go, Canal+, Prime Video, Cineman, Rakuten TV, Player.pl, TVP VOD, Play Now, TVSmart, Pilot WP) - Wierny pies przeprowadza się z właścicielem na wieś, gdzie odkrywa nadprzyrodzone siły czające się w cieniu. Gdy mroczne istoty zagrażają jego panu, odważny czworonóg staje do walki, by chronić ukochanego człowieka.