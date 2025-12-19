VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Prime Video, Canal+ i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, HBO Max, Disney+ i innych.

W ten weekend nie oderwiecie się od ekranów, ponieważ na VOD zadebiutowało wiele świetnych tytułów. Z nowymi sezonami powróciły Fallout oraz Emily w Paryżu. Na uwagę zasługuje serial Spartakus: Dom Aszura, który jest spin-offem pamiętnego Spartakus: Krew i piach. Warto też sprawdzić serial To jej wina. Na miłośników dokumentów czeka Zabić Miss opowiadający historię Agnieszki Kotlarskiej. Z kolei w ramach abonamentów można już oglądać tegoroczne kinowe hity: Jedną bitwę po drugiej i Mission: Impossible - The Final Reckoning.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (19 - 21 grudnia)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV, SkyShowtime i inne)

NETFLIX

Na ten weekend Netflix zapewnił widzom kilka interesujących nowości z różnych stron świata:

1975: Rok, który zmienił Amerykę (2025) - dokument nagrodzonego Oscarem Morgana Neville'a o roku 1975 w Ameryce. Czas niepokojów społecznych i politycznych staje się inspiracją dla szeregu przełomowych filmów. Premiera 19 grudnia.

Wielka powódź Premiera 19 grudnia.

Bohaterowie potrzebni od zaraz (2025) - meksykańska komedia akcji. Psycholog na zasądzonych pracach społecznych pomaga policjantowi rozbitemu zdradą żony. Razem stawiają czoła niebezpieczeństwu i szukają szans. Premiera 19 grudnia.

Jeśli te produkcje nie trafiły w Wasze gusta to warto sprawdzić tytuły, które pojawiły się na platformie w tym tygodniu:

Morderstwo w Monako (2025) - dokument analizujący morderstwo miliardera po pożarze, który wybuchł w jego ekskluzywnej willi w Monako. Tylko który z oskarżonych naprawdę igrał z ogniem? Premiera 17 grudnia.

Opiekun moich dzieci Premiera 3. sezonu 17 grudnia.

10DANCE (2025) - japoński dramat. Dwóch tancerzy, których różni prawie wszystko, zgadza się trenować razem przed zawodami. Początkowo się kłócą, ale szybko zaczynają się do siebie zbliżać. Premiera 18 grudnia.

Emily w Paryżu Premiera 5. sezonu 18 grudnia.

Ponadto bibliotekę Netflixa wzbogaciły takie wybrane tytuły:

CANAL+

Na Canal+ w końcu zadebiutował spin-off Spartakus: Krew i piach, który skupia się na postaci Ashura:

Spartakus: Dom Aszura (2025) - serial historyczny. Spin-off oryginalnego serialu śledzi losy Ashura, który porusza się w brutalnym świecie rzymskiej polityki. Wykorzystując nowo zdobytą moc, bohater rządzi szkołą gladiatorów i stworzy nowy rodzaj widowiska, którego atrakcją ma być wojownicza gladiatorka imieniem Achillia. Jego działania obrażają elity, a on sam musi walczyć o swoją pozycję w hierarchii społecznej. Premiera pierwszego odcinka 15 grudnia.

Niedziela cudów (2025) - serial dokumentalny o dniu, który odsłonił mechanizmy polskiej piłki: od szatni i gabinetów po politykę decyzji podejmowanych „na górze”. O tym, jak jedno popołudnie zmieniło historię mistrzostwa i jak długo jego cień ciągnął się za całym środowiskiem.

I.S.S. (2023) - film science fiction. Wybucha III wojna światowa. USA walczy z Rosją na ziemi, lecz konflikt wychodzi poza ramy ziemskiej orbity. Na znajdującej się w kosmosie stacji I.S.S ścierają się dwie frakcje jej załogi – Amerykanie i Rosjanie walczą o władzę i wpływy. Premiera 20 grudnia.

DISNEY+

W tym tygodniu na Disney+ pojawiły się takie oto produkcje:

Simpsonowie Premiera 37. sezonu 17 grudnia .

. Europa z powietrza 5. sezon już dostępny.

Mad Men Wszystkie sezony już dostępne.

Nie zapomnijcie nadrobić nowych odcinków seriali:

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy

9-1-1: Nashville

APPLE TV

Na Apple TV nie pojawiły się żadne nowości, ale warto nadrobić nowe odcinki seriali:

PRIME VIDEO

W tym tygodniu na Prime Video pojawił się wyczekiwany 2. sezon Fallout, inspirowany popularną grą wideo.

Fallout (2025) - serial science fiction. Serial na podstawie jednej z najlepszych serii gier w historii. Fallout to opowieść o tym, co się ma i czego się nie ma w świecie, w którym niewiele zostało. Od apokalipsy minęło 200 lat, a dobrotliwi mieszkańcy luksusowych schronów są zmuszeni do powrotu do niezwykle złożonego, radośnie dziwacznego i skrajnie brutalnego świata, który czeka na powierzchni. Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 17 grudnia.

Nie zapomnijcie sprawdzić nowy odcinków seriali:

SkyShowtime

Na SkyShowtime trafiły takie warte uwagi nowości:

To jej wina Premiera dwóch pierwszych odcinków 15 grudnia.

Mission: Impossible - The Final Reckoning (2025) - film akcji. Nasze życie jest sumą naszych wyborów. Tom Cruise wciela się w postać Ethana Hunta w filmie Mission: Impossible – The Final Reckoning. Dostępny od 17 grudnia

Warto nadrobić nowe odcinki seriali:

HBO Max

Na HBO Max pojawił się warty uwagi serial dokumentalny:

Zabić Miss - Dokument opowiadający historię Agnieszki Kotlarskiej, królowej piękności, obiecującej modelki, mamy i żony, której życie zostało brutalnie przerwane przez jej oszalałego na jej punkcie stalkera. Premiera pierwszego odcinka 17 grudnia.

Ponadto bibliotekę platformy wzbogaciły takie oto filmy:

Minecraft: Film (Block Party) - Kultowy film w nowej odsłonie – śpiewaj lub twórz memy z ulubionych scen!

Trolle Od 20 grudnia.

Trolle 2 Od 20 grudnia.

P.S. Kocham cię Od 20 grudnia.

Piękna i Bestia Od 20 grudnia.

INNE SERWISY VOD:

