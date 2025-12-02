fot. HBO / Warner Bros.

Reklama

Premiera serialu HBO Harry Potter została zaplanowana na 2027 rok. Nowymi Harrym, Ronem i Hermioną zostali Dominic McLaughlin, Alastair Stout i Arabella Stanton. Na serial na podstawie powieści J.K. Rowling z niecierpliwością czekają nie tylko fani ich filmowych adaptacji, ale też aktorzy, którzy przed laty w nich zagrali. Daniel Radcliffe, który wcielał się w tytułowego czarodzieja, jakiś czas temu wysłał nawet list do swojego następcy. Okazuje się, że Dominic McLaughlin miał już okazję przeczytać ten list.

Tak Dominic McLaughlin zareagował na list od Radcliffe'a

W udzielonym w listopadzie wywiadzie dla Good Morning America Daniel Radcliffe wyznał, że w liście do serialowego Harry'ego Pottera wspomniał między innymi: ''mam nadzieję, że będziesz się świetnie bawił, a nawet lepiej niż ja''. Dominic McLaughlin miał okazję odnieść się do listu w wywiadzie w programie BBC Saturday Mash-Up! Live. Okazuje się, że otrzymał go podczas podróży pociągiem do Glasgow. Oto jak zareagował:

To było szalone. Mój tata dał mi ten list w pociągu. Przeczytałem go do końca i zobaczyłem, że jest tam napisane: ''Dan R.''. Zacząłem wariować, ale musiałem zachować spokój, bo byłem w pociągu.

Dominic McLaughlin przy okazji wspomniał, jak radzi sobie na planie serialu Harry Potter:

Idzie mi niesamowicie. Jest naprawdę dobrze. Zaprzyjaźniłem się ze wszystkimi, wspaniale jest tam być.

Wspomniany fragment wywiadu Dominica McLaughlina możecie zobaczyć poniżej: