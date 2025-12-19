Donald Trump zorganizuje własne… Igrzyska śmierci?

fot. Lionsgate / Wikimedia Commons: Daniel Torok

Prezydent Donald Trump ogłosił, że planuje zorganizować Igrzyska Patriotyczne w Stanach Zjednoczonych. Internauci od razu skojarzyli je ze słynnymi Głodowymi igrzyskami znanymi z powieści Suzanne Collins oraz ich ekranizacji i to nie tylko ze względu na podobną nazwę. Jak wiadomo, podczas tych igrzysk wybierani są jeden chłopiec i jedna dziewczyna, którzy stają się trybutami i rozpoczynają walkę o przetrwanie. Rozgrywka stanowi formę kary za bunt dystryktów oraz przypomnienie potęgi Kapitolu, czyli głównej władzy w państwie nazwanym Panem. Co ciekawe, losowanie uczestników w Igrzyskach śmierci co roku ma miejsce podczas dożynek 4 lipca, który Stany Zjednoczone za symboliczny dzień uchwalenia Deklaracji Niepodległości.

Igrzyska Patriotyczne w USA mają wystartować jesienią 2026 roku

Donald Trump nie przestaje zaskakiwać. Prezydent Stanów Zjednoczonych oficjalnie ogłosił, że Biały Dom w jesienią 2026 roku będzie gospodarzem pierwszej edycji Igrzysk Patriotycznych (Patriot Games). Będą to czterodniowe ogólnokrajowe zawody sportowe dla młodzieży z udziałem dwóch licealistów (mężczyzny oraz kobiety) z każdego z 50 stanów. Oto co dokładnie Trump powiedział na temat tego wydarzenia:

Jesienią będziemy gospodarzami pierwszych w historii Patriot Games, niespotykanego czterodniowego wydarzenia sportowego, w którym wezmą udział najlepsi sportowcy szkół średnich – jeden młody mężczyzna oraz jedna młoda kobieta z każdego stanu i terytorium. W mojej kampanii prezydenckiej zadeklarowałem, że dam Ameryce najbardziej spektakularne przyjęcie urodzinowe na świecie.

Igrzyska Patriotyczne odbędą się w ramach świętowania 250. rocznicy niepodległości kraju. Zapowiedź Donalda Trumpa możecie zobaczyć poniżej: