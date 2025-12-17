James Gunn zdradził swoje ulubione piosenki z 2025. Spodziewaliście się, że tego słucha?

James Gunn to jeden z twórców, którego nie trzeba przedstawiać fanom kina, a w szczególności tego superbohaterskiego. Jak wiadomo, to właśnie on odpowiada za produkcje takie jak Strażnicy Galaktyki, Legion samobójców: The Suicide Squad czy Superman z Davidem Corenswetem w tytułowej roli. Film ten w 2025 roku zaliczył dotychczas najlepsze otwarcie w historii solowego filmu o Człowieku ze stali (w Ameryce Północnej zadebiutował z imponującym wynikiem 122 milionów dolarów). Okazuje się, że James Gunn poza promocją swojej kolejnej hitowej produkcji znalazł w tym roku czas na stworzenie listy ulubionych utworów.
Jakie są ulubione utwory Jamesa Gunna z 2025 roku?
Zapewne nie wszyscy wiedzą, że James Gunn jest fanem... hip-hopu. Kiedy reżyser został poproszony przez GQ o przygotowanie listy najlepszych utworów na rok 2025, to właśnie na tym gatunku postanowił się skupić. Jak stwierdził w rozmowie ze wspomnianym magazynem:
Listę ulubionych utworów Jamesa Gunna z 2025 roku znajdziecie poniżej:
- Ghais Guevara - The Old Guard Is Dead
- LaRussell, Homage Simon, Michael Prince, Shante, ClayDough, Tietta, MALACHI, Tiione - 10s, 20s, 50s, 100s/Test Ya Nuts/Once Upon a Time/WHAT WE DOIN!? (Live on NPR Tiny Desk)
- Clipse feat. John Legend & Voices of Fire - The Birds Don’t Sing
- Backxwash - Wake Up
- McKinley Dixon - Run, Run, Run Pt. II
- LaRussell x Lil Jon - I Got Flavor!
- Aesop Rock - Roadwork Rappin
- KNEECAP feat. Mozey - THE RECAP
- Little Simz - Free
- Open Mike Eagle - woke up knowing everything
Wszystkich utworów z listy możecie posłuchać poniżej:
Źródło: GQ