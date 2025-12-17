James Gunn zdradził swoje ulubione piosenki z 2025. Spodziewaliście się, że tego słucha?

fot. naEKRANIE / Pixabay

James Gunn to jeden z twórców, którego nie trzeba przedstawiać fanom kina, a w szczególności tego superbohaterskiego. Jak wiadomo, to właśnie on odpowiada za produkcje takie jak Strażnicy Galaktyki, Legion samobójców: The Suicide Squad czy Superman z Davidem Corenswetem w tytułowej roli. Film ten w 2025 roku zaliczył dotychczas najlepsze otwarcie w historii solowego filmu o Człowieku ze stali (w Ameryce Północnej zadebiutował z imponującym wynikiem 122 milionów dolarów). Okazuje się, że James Gunn poza promocją swojej kolejnej hitowej produkcji znalazł w tym roku czas na stworzenie listy ulubionych utworów.

Jakie są ulubione utwory Jamesa Gunna z 2025 roku?

Zapewne nie wszyscy wiedzą, że James Gunn jest fanem... hip-hopu. Kiedy reżyser został poproszony przez GQ o przygotowanie listy najlepszych utworów na rok 2025, to właśnie na tym gatunku postanowił się skupić. Jak stwierdził w rozmowie ze wspomnianym magazynem:

Zdecydowanie jest to mój ulubiony rok w alternatywnym hip-hopie od początku XXI wieku, kiedy to MF DOOM, Louis Logic, CunninLynguists, Atmosphere, Aceyalone, OutKast, Aesop Rock i wielu innych wydawało jeden świetny utwór za drugim, zmieniając oblicze hip-hopu. Mimo to, nie wiem, czy kiedykolwiek istniała tak ogromna ilość świetnej twórczości. To utrudniło mi ograniczenie tej listy do zaledwie dziesięciu utworów. Ludzie z GQ zapytali, czy mógłbym ułożyć te utwory w kolejności. To oczywiście zależało od dnia, godziny i minuty, w której tworzyłem tę listę. Mimo to pierwsza trójka to zdecydowanie moje trzy ulubione utwory hip-hopowe tego roku.

Listę ulubionych utworów Jamesa Gunna z 2025 roku znajdziecie poniżej:

Ghais Guevara - The Old Guard Is Dead LaRussell, Homage Simon, Michael Prince, Shante, ClayDough, Tietta, MALACHI, Tiione - 10s, 20s, 50s, 100s/Test Ya Nuts/Once Upon a Time/WHAT WE DOIN!? (Live on NPR Tiny Desk) Clipse feat. John Legend & Voices of Fire - The Birds Don’t Sing Backxwash - Wake Up McKinley Dixon - Run, Run, Run Pt. II LaRussell x Lil Jon - I Got Flavor! Aesop Rock - Roadwork Rappin KNEECAP feat. Mozey - THE RECAP Little Simz - Free Open Mike Eagle - woke up knowing everything

Wszystkich utworów z listy możecie posłuchać poniżej:

