Joanna Brodzik jakiej jeszcze nie widzieliście. Nowa rola aktorki zaskakuje

Joanna Brodzik od lat uchodzi za ikonę sympatycznych bohaterek, które zdobyły serca widzów w polskich serialach. Jej najnowszy projekt jednak zaskakuje i wywołuje niemałe poruszenie - aktorka po raz pierwszy wkracza w zupełnie inny świat. Tym razem pojawiła się w teledysku hip-hopowej Postęp Grupy, pokazując się w zupełnie nowej odsłonie, odmiennej od wszystkiego, co do tej pory prezentowała.

Joanna Brodzik w teledysku Postęp Grupy

Joanna Brodzik miała okazję wystąpić w najnowszym teledysku Postęp Grupy do utworu Bagno. Klip powstał przy współpracy z twórcami książki Kalejdoskopy. Ból i nawiązuje do rozdziału o tym samym tytule, łącząc literacką narrację z rapową muzyką. Aktorka wcieliła się w tajemniczą Przewodniczkę, a w jej otoczeniu pojawiają się Marika Krajniewska oraz aktorzy udzielający głosów w audiobooku - Jacek Bończyk i Kuba Dyniewicz, w rolach Bestii i Wilka. Całość wyróżnia się mrocznym klimatem, a surowa oprawa wizualna i intensywne wersy muzyków podkreślają dramatyzm i napięcie w historii o miejskich pułapkach i cienkiej granicy między zabawą a autodestrukcją. Premiera klipu zbiega się z udostępnieniem audiobooka do sprzedaży, tworząc spójny, multimedialny projekt.

Warto zauważyć, że z biegiem lat Joanna Brodzik coraz śmielej wycofywała się z intensywnego życia publicznego, wybierając spokój i dystans wobec show-biznesu. Rzadko pojawia się na czerwonych dywanach, a w kontaktach z fanami stawia przede wszystkim na szczerość i autentyczność. Taki sposób bycia tylko umocnił jej popularność i sympatię widzów. Nikt jednak nie spodziewał się, że to właśnie ona weźmie udział w projekcie tak odległym od dotychczasowego wizerunku. Choć wielu pamięta Brodzik przede wszystkim jako twarz seriali o lekkim, przystępnym charakterze, najnowsza rola pokazuje, że aktorka nie boi się eksperymentować i sięgać po formy wyrazu znacznie bardziej wymagające artystycznie.

