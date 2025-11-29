Joanna Jabłczyńska trafiła do szpitala. Do fanów skierowała ważny komunikat

fot. Instagram @joannajablczynska

Joanna Jabłczyńska wywołała niepokój wśród swoich obserwatorów, gdy na swoim profilu na Instagramie udostępniła zdjęcia ze szpitalnego łóżka. Aktorka, choć zazwyczaj stroni od dzielenia się tak intymnymi chwilami, tym razem postanowiła zrobić wyjątek. Chciała w ten sposób nie tylko uspokoić fanów, ale przede wszystkim publicznie wyrazić wdzięczność całemu personelowi medycznemu za szybkie działanie i troskliwą opiekę.

Joanna Jabłczyńska zaapelowała do fanów

W opublikowanym wpisie aktorka przyznała, że rzadko dzieli się tak intymnymi momentami ze swojego życia, jednak tym razem uznała, że warto zrobić wyjątek. Chciała w ten sposób publicznie podziękować personelowi szpitala za życzliwość, wsparcie i profesjonalną opiekę, jakiej doświadczyła:

Nie lubię publikacji ze szpitalnych łóżek. Wiem zatem jak to wygląda i co część z Was czuje oglądając te zdjęcia. Tu jednak plusy przeważyły nad minusami i nie wstawię zdjęcia z innego miejsca, aby podziękować personelowi Szpitala Świętej Rodziny.

Gwiazda serialu Na Wspólnej podkreśliła, że choć każdego z pracowników obdarzyła osobistymi podziękowaniami, zależało jej również na wyrażeniu publicznego uznania dla całej placówki. Jednocześnie nie ujawniła powodu swojej hospitalizacji. W dalszej części wpisu Joanna Jabłczyńska zwróciła uwagę, że celebryci zmagają się z takimi samymi trudnościami zdrowotnymi, rodzinnymi czy psychicznymi jak wszyscy - po prostu nie zawsze pokazują to w mediach społecznościowych:

Bardzo rzadko wstawiam tu zdjęcia tak prywatne. Przy tej okazji chciałabym Wam przypomnieć, że osoby publiczne tak samo jak wszyscy mają problemy zdrowotne, rodzinne czy psychiczne. Nie zawsze (na szczęście) o tym piszemy. Bądźmy po prostu dla siebie życzliwi, bo nigdy nie wiemy przez co druga osoba (publiczna czy też nie) przechodzi.

Na zakończenie Joanna Jabłczyńska zaapelowała do swoich obserwatorów, by pamiętali o własnym zdrowiu, podkreślając, że jest ono najcenniejsze.

