Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Joanna Jabłczyńska trafiła do szpitala. Do fanów skierowała ważny komunikat

Joanna Jabłczyńska zaniepokoiła fanów, publikując zdjęcia ze szpitala. W swoim wpisie podziękowała personelowi medycznemu i przypomniała o znaczeniu troski o zdrowie. Aktorka zwróciła też uwagę, że osoby publiczne mierzą się z tymi samymi wyzwaniami co wszyscy inni.
placeholder
Reklama
placeholder
Zuzanna Bogucka
Zuzanna Bogucka
Tagi:  joanna jabłczyńska 
Joanna Jabłczyńska fot. Instagram @joannajablczynska
Reklama

Joanna Jabłczyńska wywołała niepokój wśród swoich obserwatorów, gdy na swoim profilu na Instagramie udostępniła zdjęcia ze szpitalnego łóżka. Aktorka, choć zazwyczaj stroni od dzielenia się tak intymnymi chwilami, tym razem postanowiła zrobić wyjątek. Chciała w ten sposób nie tylko uspokoić fanów, ale przede wszystkim publicznie wyrazić wdzięczność całemu personelowi medycznemu za szybkie działanie i troskliwą opiekę.

Zobacz także:

-

Na Wspólnej: Joanna Opozda dołącza do obsady. Kogo zagra?

-

Na Wspólnej: Brygida skradła serca fanów serialu. Kim jest Maja Wolska?

Joanna Jabłczyńska zaapelowała do fanów

W opublikowanym wpisie aktorka przyznała, że rzadko dzieli się tak intymnymi momentami ze swojego życia, jednak tym razem uznała, że warto zrobić wyjątek. Chciała w ten sposób publicznie podziękować personelowi szpitala za życzliwość, wsparcie i profesjonalną opiekę, jakiej doświadczyła:

Nie lubię publikacji ze szpitalnych łóżek. Wiem zatem jak to wygląda i co część z Was czuje oglądając te zdjęcia. Tu jednak plusy przeważyły nad minusami i nie wstawię zdjęcia z innego miejsca, aby podziękować personelowi Szpitala Świętej Rodziny.

Gwiazda serialu Na Wspólnej podkreśliła, że choć każdego z pracowników obdarzyła osobistymi podziękowaniami, zależało jej również na wyrażeniu publicznego uznania dla całej placówki. Jednocześnie nie ujawniła powodu swojej hospitalizacji. W dalszej części wpisu Joanna Jabłczyńska zwróciła uwagę, że celebryci zmagają się z takimi samymi trudnościami zdrowotnymi, rodzinnymi czy psychicznymi jak wszyscy - po prostu nie zawsze pokazują to w mediach społecznościowych:

Bardzo rzadko wstawiam tu zdjęcia tak prywatne. Przy tej okazji chciałabym Wam przypomnieć, że osoby publiczne tak samo jak wszyscy mają problemy zdrowotne, rodzinne czy psychiczne. Nie zawsze (na szczęście) o tym piszemy. Bądźmy po prostu dla siebie życzliwi, bo nigdy nie wiemy przez co druga osoba (publiczna czy też nie) przechodzi.

Na zakończenie Joanna Jabłczyńska zaapelowała do swoich obserwatorów, by pamiętali o własnym zdrowiu, podkreślając, że jest ono najcenniejsze.

Pełny wpis Joanny Jabłczyńskiej możecie przeczytać poniżej.

Źródło: Instagram @joannajablczynska

Zuzanna Bogucka
Zuzanna Bogucka
Tagi:  joanna jabłczyńska 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Marvel Studios
-
Plotka

Logo Marvela kluczowe dla całego uniwersum? Zaskakująca plotka

2 Nowy Bond
-
Plotka

To nowy faworyt bukmacherów na Bonda. Wyprzedził wiele znanych nazwisk

3 Star Wars: Starfighter
-

Finałowy akt Star Wars: Starfighter został całkowicie zmieniony. Reżyser jest za to "wdzięczny"

4 Gwiezdne Wojny: Ahsoka
-

Aktorka nie powróci w 2. sezonie Ahsoki. "Niestety nie byli w stanie wesprzeć samotnej matki"

5 Stranger Things - 5. sezon
-
Spoilery

Stranger Things - aktor komentuje przełomowe wydarzenia z Willem. "Jest silniejszy, niż nam się wydaje"

6 She-Hulk
-
Plotka

Disney ma problem z She-Hulk. Czy nie zobaczymy jej w Avengers: Secret Wars?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

5

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

6

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Czarna śmierć: o czym jest serial? Obsada, ile odcinków, emisja

10

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Kinder Joy z Funko Stranger Things brakuje w sklepach. Ile warte są te figurki?

Kinder Joy z Funko Stranger Things brakuje w sklepach. Ile warte są te figurki?

Janja Lesar rozstała się z partnerem. Tak to skomentowała

Janja Lesar rozstała się z partnerem. Tak to skomentowała

K-popowe łowczynie demonów z własnym merchem. Gdzie można kupić ciuchy inspirowane filmem?

K-popowe łowczynie demonów z własnym merchem. Gdzie można kupić ciuchy inspir...

Eurowizja 2026 ze zmianami w głosowaniu. O co chodzi?

Eurowizja 2026 ze zmianami w głosowaniu. O co chodzi?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV