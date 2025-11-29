Joanna Jabłczyńska trafiła do szpitala. Do fanów skierowała ważny komunikat
Joanna Jabłczyńska zaniepokoiła fanów, publikując zdjęcia ze szpitala. W swoim wpisie podziękowała personelowi medycznemu i przypomniała o znaczeniu troski o zdrowie. Aktorka zwróciła też uwagę, że osoby publiczne mierzą się z tymi samymi wyzwaniami co wszyscy inni.
Joanna Jabłczyńska wywołała niepokój wśród swoich obserwatorów, gdy na swoim profilu na Instagramie udostępniła zdjęcia ze szpitalnego łóżka. Aktorka, choć zazwyczaj stroni od dzielenia się tak intymnymi chwilami, tym razem postanowiła zrobić wyjątek. Chciała w ten sposób nie tylko uspokoić fanów, ale przede wszystkim publicznie wyrazić wdzięczność całemu personelowi medycznemu za szybkie działanie i troskliwą opiekę.
Joanna Jabłczyńska zaapelowała do fanów
W opublikowanym wpisie aktorka przyznała, że rzadko dzieli się tak intymnymi momentami ze swojego życia, jednak tym razem uznała, że warto zrobić wyjątek. Chciała w ten sposób publicznie podziękować personelowi szpitala za życzliwość, wsparcie i profesjonalną opiekę, jakiej doświadczyła:
Gwiazda serialu Na Wspólnej podkreśliła, że choć każdego z pracowników obdarzyła osobistymi podziękowaniami, zależało jej również na wyrażeniu publicznego uznania dla całej placówki. Jednocześnie nie ujawniła powodu swojej hospitalizacji. W dalszej części wpisu Joanna Jabłczyńska zwróciła uwagę, że celebryci zmagają się z takimi samymi trudnościami zdrowotnymi, rodzinnymi czy psychicznymi jak wszyscy - po prostu nie zawsze pokazują to w mediach społecznościowych:
Na zakończenie Joanna Jabłczyńska zaapelowała do swoich obserwatorów, by pamiętali o własnym zdrowiu, podkreślając, że jest ono najcenniejsze.
Źródło: Instagram @joannajablczynska