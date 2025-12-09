fot. 20th Century Fox

Kevin sam w domu to jeden z tych filmów, bez którego większość z was z pewnością nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia. Nie jest tajemnicą, że willa, która ''zagrała'' dom Kevina (Macaulay Culkin) i jego rodziny, znajduje się w miejscowości Winnetka w amerykańskim stanie Illinois, a dokładnie przy 671 Lincoln Avenue. Ekipa filmowa wykorzystała dom do ujęć zewnętrznych i niektórych ujęć wewnętrznych, w których widać salon oraz hol ze schodami. W 2018 roku prawie 850-metrowa posiadłość została zmodernizowana i rozbudowana. Po ciepłym wnętrzu znanym z ekranu niestety nie ma już ani śladu.

Tak dziś wygląda willa z Kevina samego w domu

Wnętrza willi z Kevina samego w domu zostały pozbawione przytulnego klimatu. Po gruntownym remoncie stały się one współczesne i minimalistyczne. Układ willi na szczęście został jednak w większości zachowany. Dzięki temu do dziś da się rozpoznać miejsca z pamiętnych scen z Kevina samego w domu. O tym, jak dziś wyglądają wnętrza willi, możecie przekonać się poniżej:

Do kogo należy willa z Kevina samego w domu?

Na początku 2025 roku willa znana z Kevina samego w domu została sprzedana za 5,25 miliona dolarów. Jej nowi właściciele postanowili zachować anonimowość.