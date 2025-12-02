fot. TVP

Klan to najdłużej emitowana polska telenowela. Widzowie nieprzerwanie od 1997 roku mogą śledzić losy rodziny Lubiczów. Pierwszy odcinek serialu miał swoją premierę na antenie TVP1 22 września 1997 roku. Do tej pory wyemitowano 4607 epizodów. Nie ma się więc co dziwić, że scenarzyści produkcji robią, co mogą, aby utrzymać zainteresowanie widzów. Niektóre z ich pomysłów są jednak bardzo zaskakujące, ale na pewno przykuwają uwagę. Przypomnijmy, że w styczniu 2025 roku jedna z głównych postaci, Elżbieta Chojnicka (w tej roli Barbara Bursztynowicz), poinformowała najbliższych o tym, że w towarzystwie koleżanki ze studiów wyruszy na kilkumiesięczną pieszą pielgrzymkę do Santiago de Compostela. Po dotarciu na miejsce farmaceutka zdecydowała się jednak nie wracać do domu. Dzięki spotkanym na szlaku pielgrzymkowym wolontariuszom, którzy pomagają uchodźcom w obozach przejściowych w Europie Południowej, odnalazła swój nowy życiowy cel i sama niosła pomoc. Później w Grecji odnalazł ją dawny ukochany Krzysztof Malicki. Kobieta, zamiast wrócić do domu na ślub Michała i Franki, zdecydowała się zostać z mężczyzną, któremu zostało kilka miesięcy życia. Jak już wiadomo jej wątek potoczył się tak, gdyż aktorka po 27 latach zdecydowała się odejść z produkcji. Obecnie na antenie TVP1 jest emitowany 29. sezon telenoweli. Już wkrótce fanów serialu czeka kolejna istotna zmiana.

Klan: Dominika wróci z Poznania. Zagra ją inna aktorka

Dominika Torman jest nieślubną córką Jerzego Chojnickiego, która pojawiła się w jego życiu kilka lat temu. Dziewczyna przyjechała ze Szczecina na studia do Warszawy. Bardzo szybko zacieśniła więzi ze swoim rodzeństwem. Początkowo miała romans ze swoim siostrzeńcem Jaśkiem, ale wtedy nie miała pojęcia, że są rodziną. Teraz Dominika jest żoną Karola, z którym ma dwoje dzieci. Aktualnie mieszkają w Poznaniu, ale wkrótce przeprowadzą się do Warszawy do domu Elżbiety i Jerzego. Dominika na kilka dni przyjedzie do ojca, żeby pozałatwiać formalności związane z powrotem na uczelnię. Widzowie Klanu mogą być zaskoczeni, bo w tę rolę będzie wcielała się inna aktorka. Do tej pory postać Dominiki od 2017 roku grała Anna Janik, która w 2023 roku została mamą. Teraz miejsce Anny Janik w obsadzie zajmie Aleksandra Kasperek. Jest ona absolwentką wrocławskiej filii krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych. Ma na swoim koncie role w takich produkcjach jak Na dobre i na złe, Na sygnale czy Drelich.

Kiedy widzowie zobaczą nową Dominikę Torman?

Po raz pierwszy widzowie zobaczą Aleksandrę Kasperek w roli Dominki Torman w 4610. odcinku Klanu, który będzie miał swoją premierę w czwartek 4 grudnia 2025 roku o 18:10 na antenie TVP1.