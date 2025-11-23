Przeczytaj w weekend
M jak miłość: do serialu wróci jedna z bohaterek. Widzowie ją uwielbiali

Już wktrótce widzów serialu M jak miłość czeka niespodzianka. Poznajcie szczegóły.
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Simona 
m jak miłość
fot. mjakmilosc.vod.tvp
M jak miłość to jeden z najbardziej kultowych polskich seriali obyczajowych, który zadebiutował na ekranach w 2000 roku i od tego czasu nieprzerwanie cieszy się ogromną popularnością. Widzowie z zapartym tchem wciąż śledzą losy rodziny Mostowiaków, a także ich przyjaciół. Obecnie mogą oglądać 26. sezon produkcji. Premierowe epizody obfitują w dramatyczne wydarzenia, zwroty akcji i chwile pełne emocji. W ostatnim czasie wątkiem numer jeden były przygotowania do ślubu Kamy i Marcina, a także sama uroczystość. Okazuje się, że scenarzyści serialu przygotowali niespodziankę dla widzów. Do Grabiny po wielu latach nieobecności jedna z najbarwniejszych postaci.

M jak miłość: Simona powróci do serialu

Agnieszka Fitkau-Perepeczko w  jednym z ostatnich wywiadów zdradziła, że wróci do M jak Miłość. Aktorka w latach 2003-2007 wcielała się w Simonę. Fani uwielbiali tę bohaterkę tak bardzo, że stworzyli nawet fanpage o nazwie "Chcemy powrotu Simony". Już wkrótce ich marzenie się spełni. Agnieszka Fikau-Perepeczko w rozmowie z Plejadą wyjawiła szczegóły tego powrotu:

Emocje sięgają zenitu. Zawsze najlepsze są momenty niespodziewane, gdy człowiek nie ma pojęcia, że coś takiego się wydarzy. Kiedy zadzwonił telefon z produkcji, myślałam, że to żart, ale nie, to prawda. Na razie to jeden odcinek, ale dla mnie to już jest szalenie satysfakcjonujące i budujące. Nie bez znaczenia jest to, że mogę w końcu pracować w moim ukochanym kraju. Trudno w ogóle wyrazić słowami, co czuję w tej sytuacji.

Simona póki co pojawi się w jednym odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany w lutym 2026 roku. Agnieszka Fitkau-Perepeczko wyjawiła czego widzowie mogą się spodziewać:

Znowu spotkam się z Teresą Lipowską. Simona będzie chciała wykorzystać słabość Basi do niej, żeby dostać "pozwolenie" na randkę. Przybycie Simony urozmaica codzienność Barbary. Tak zawsze było, nasze sceny były pełne humoru. Między tymi bohaterkami nie ma żadnej rywalizacji, nienawiści. Simona namiesza, ale nie zrobi nikomu krzywdy. Ta rola sprawia mi przyjemność i chciałabym znowu wywołać uśmiech na twarzach widzów.

Źródło: Plejada

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  Simona 
m jak miłość
