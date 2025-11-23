M jak miłość to jeden z najbardziej kultowych polskich seriali obyczajowych, który zadebiutował na ekranach w 2000 roku i od tego czasu nieprzerwanie cieszy się ogromną popularnością. Widzowie z zapartym tchem wciąż śledzą losy rodziny Mostowiaków, a także ich przyjaciół. Obecnie mogą oglądać 26. sezon produkcji. Premierowe epizody obfitują w dramatyczne wydarzenia, zwroty akcji i chwile pełne emocji. W ostatnim czasie wątkiem numer jeden były przygotowania do ślubu Kamy i Marcina, a także sama uroczystość. Okazuje się, że scenarzyści serialu przygotowali niespodziankę dla widzów. Do Grabiny po wielu latach nieobecności jedna z najbarwniejszych postaci.
M jak miłość: Simona powróci do serialu
Agnieszka Fitkau-Perepeczko w jednym z ostatnich wywiadów zdradziła, że wróci do M jak Miłość. Aktorka w latach 2003-2007 wcielała się w Simonę. Fani uwielbiali tę bohaterkę tak bardzo, że stworzyli nawet fanpage o nazwie "Chcemy powrotu Simony". Już wkrótce ich marzenie się spełni. Agnieszka Fikau-Perepeczko w rozmowie z Plejadą wyjawiła szczegóły tego powrotu:
Simona póki co pojawi się w jednym odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany w lutym 2026 roku. Agnieszka Fitkau-Perepeczko wyjawiła czego widzowie mogą się spodziewać:
