M jak miłość: streszczenie odcinków 1889-1892. Co się wydarzy?

Nadchodzące odcinki serialu M jak miłość dostarczą widzom wielu emocji. Co się w nich wydarzy?
Ania Szczudlińska
Tagi:  m jak miłość 
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
fot.mjakmilosc.vod.tvp
M jak miłość to jeden z najbardziej kultowych polskich seriali obyczajowych, który zadebiutował na ekranach w 2000 roku i od tego czasu nieprzerwanie cieszy się ogromną popularnością. Widzowie z zapartym tchem wciąż śledzą losy rodziny Mostowiaków, a także ich przyjaciół. Obecnie  mogą oglądać 26. sezon produkcji. Premierowe epizody obfitują w dramatyczne wydarzenia, zwroty akcji i chwile pełne emocji. Do tej pory wyemitowano ich 1888. Co wydarzy się w najbliższych odcinkach?

M jak miłość: streszczenie odcinków 1889-1892 (17 - 25 listopada)

Agnes wreszcie zdradzi Arturowi, że ucieka przed byłym partnerem - Martinem - który od kilku miesięcy ją prześladuje. Rogowski bez wahania zaproponuje, by dziewczyna ukryła się na jakiś czas u Mostowiaków. Franka i Paweł przyjadą do Grabiny, bo na miejscu ma ruszyć budowa ich domu. Przy okazji synowa wyzna Marii, że po wypadku wciąż nie doszła psychicznie do siebie. Dorota dozna urazu ręki, przez który trafi na kilka dni do kliniki Olka. Tymczasem Kisielowa z Żakiem stwierdzą, że Tadeusz - walcząc o stanowisko sołtysa - wypowiedział im wojnę. 

W dniu ślubu Erwin będzie miał dla Kamy wzruszający prezent - welon należący do jej babci. Panna młoda przed uroczystością będzie tak zdenerwowana, że postanowi wziąć tabletki na uspokojenie, po których w końcu zaśnie. Gdy dziewczyna nie pojawi się w Urzędzie Stanu Cywilnego, goście weselni będą w szoku. Tymczasem dla Martyny ślub Marcina będzie oznaczać kolejny kryzys i łzy. Wcześniej trudne chwile będą czekać Olka, bo Klaudia - dziewczyna, której naraził się niedawno w barze - zjawi się nagle w klinice i okaże się nową stażystką, a przy okazji Aneta odkryje, jak jej mąż bawił się na wieczorze kawalerskim Marcina. 

Martyna zerwie nagle kontakt z Jakubem. Będzie naprawdę na niego wściekła, bo przyjaciel odrzucił jej zaloty w dniu ślubu Marcina. Dorota nadal będzie przebywać w klinice po operacji, gdzie zaprzyjaźniła się z małym Frankiem, któremu zdecyduje się pomóc. Tymczasem ojczym chłopaka zjawi się nagle na oddziale i brutalnie zaatakuje Anetę oraz Olka, wyładowując w ten sposób na obojgu swoją wściekłość za to, że lekarka nasłała na niego policję. Gdy o kłopotach Chodakowskich dowie się Wójcik, postanowi interweniować. Tymczasem Kasia odkryje, że Mariusz stał się o nią chorobliwie zazdrosny. 

Baczewski zgłosi na policji, że Magda zdefraudowała pieniądze, które przekazał fundacji. Budzyńska trafi przez to do aresztu - ku przerażeniu męża oraz przyjaciół. Mateusz wybierze się z Jankiem, Majką oraz Matyldą na wycieczkę do Kawkowa, gdzie studenci będą próbować rozwikłać do końca tajemnice rodziny Winiarów i odnaleźć Michała, przyrodniego brata Janka. Anita coraz bardziej będzie martwić się o swoją matkę, która nagle zniknęła - podejrzewając, że Anna cierpi na chorobę Alzheimera. Kamil zaś spróbuje odnaleźć seniorkę w tajemnicy przed ukochaną.

M jak miłość - kiedy i gdzie oglądać?

Serial M jak miłość można oglądać na antenie TVP2 o 20:55 w poniedziałki i wtorki. 

Źródło: Telemagazyn

