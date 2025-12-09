Reklama
M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

Nadchodzące odcinki serialu M jak miłość dostarczą widzom wielu emocji. Co się w nich wydarzy?
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  m jak miłość 
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
M jak miłość to jeden z najbardziej kultowych polskich seriali obyczajowych, który zadebiutował na ekranach w 2000 roku i od tego czasu nieprzerwanie cieszy się ogromną popularnością. Widzowie z zapartym tchem śledzą losy rodziny Mostowiaków, a także ich przyjaciół. Obecnie mogą oglądać 26. sezon produkcji. Premierowe epizody obfitują w dramatyczne wydarzenia, zwroty akcji i chwile pełne emocji. Do tej pory wyemitowano ich 1892. Co wydarzy się w najbliższych odcinkach?

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899 (9-22 grudnia 2025)

Kama zacznie pracę w klinice, spotka się także z wujem Erwinem, który wyjawi dziewczynie, że jest gotów poprosić Aleksandrę o rękę, ale jego ukochana wyzna z kolei Iwonie, że ślubu wcale nie pragnie, bo wciąż nie jest pewna swoich uczuć. Aneta odkryje, że ludzie Wójcika poturbowali i zastraszyli ojczyma Franka. Z kolei Kasia padnie ofiarą szantażu ze strony laborantki, która sfałszowała dla niej wynik testu DNA i teraz zażąda za milczenie aż 30 tysięcy euro. Poza tym lekarkę coraz bardziej zmartwi zachowanie Mariusza, który zacznie śledzić ukochaną i jest cały czas zazdrosny o Jakuba. Martyna kolejny raz poprosi Karskiego o pomoc i w efekcie oboje znów spędzą razem noc.

Magda nadal będzie w areszcie, jednak Andrzej z pomocą Marcina będzie robił wszystko, by udowodnić jej niewinność. Detektyw nie tylko domyśli się, że za problemy fundacji odpowiada Błażej Święcicki, ale skontaktuje się też z Joanną Baczewską - żoną biznesmena, który pomógł zastawić pułapkę na Budzyńską. Paweł postara się wesprzeć Frankę, gdy odkryje, że jego ukochana po wypadku ma psychiczny uraz i boi się prowadzić auto. Piotrek będzie  reprezentować brata i bratową w sądzie jako oskarżyciel posiłkowy na rozprawie młodego Walata. Kamil zawiezie natomiast Anitę do ośrodka leczenia uzależnień, gdzie dziewczyna spotka się w końcu z matką.

Budzyński przekaże prokuratorowi nagranie od Baczewskiej, dzięki czemu Magda wyjdzie w końcu na wolność, a Baczewski zostanie zatrzymany. Lenka padnie ofiarą hejtu - z winy Julity, która będzie na "rywalkę" tak wściekła, że zaatakuje Zduńską nawet fizycznie, w szkolnej łazience. Niespodziewanie, w obronie byłej ukochanej stanie jednak Grzesiek. Mateusz poczuje się coraz bardziej rozdarty - widząc, jak Tomasz okłamuje Majkę i jak ta nie umie wyrwać się spod jego wpływu. Dziewczyna postanowi w końcu dać ukochanemu "nauczkę" i pocałuje Mostowiaka, by Kubicki poczuł się zazdrosny, co doprowadzi do studenckiej bójki. Janek pójdzie na uczelni na spotkanie z weteranem o pseudonimie "Dżoker" - nieświadomy, że gościnnym wykładowcą będzie jego przyrodni brat Michał.

Agnes nadal będzie się ukrywać i jest gotowa uciec przed Martinem aż do USA - nieświadoma, że Artur oraz Basia cały czas się o nią martwią i że praktycznie cała rodzina z Grabiny domyśliła się już, kto jest jej ojcem. Bartek przyszykuje dla Doroty radosną niespodziankę: zakup Siedliska od Magdy i Andrzeja oraz kameralną "parapetówkę". Gdy Lisiecki zaprosi na imprezę także Franka, skończy się to dramatem, bo chłopak odkryje nagle, że po kontuzji nie wróci już na boisko i nie ma szans na karierę w sporcie. Żak przejdzie kontrolne badania i uzna, że jest bliski śmierci. To doprowadzi do kolejnego kryzysu - z finałem w areszcie.

M jak miłość - kiedy i gdzie oglądać?

Serial M jak miłość można oglądać na antenie TVP2 o 20:55 w poniedziałki i wtorki. 

Źródło: Telemagazyn

