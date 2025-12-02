Reklama
Mikołaj na sygnale doczeka się kontynuacji. Kiedy premiera?

Mikołaj na sygnale 2: Zdążyć przed Wigilią to tegoroczna świąteczna propozycja TVP. O czym opowiada film?
Ania Szczudlińska
Tagi:  mikołaj na sygnale 
fot. TVP
Film Mikołaj na sygnale 2: Zdążyć przed Wigilią w reżyserii Grzegorza Wallera, ze scenariuszem Marcina Wysockiego i Dominika Gąsiorowskiego, kontynuuje styl pierwszej części – pełen świątecznej atmosfery, humoru i ciepła. W Leśnej Górze nadchodzi kolejna Wigilia, jednak zamiast spokojnego dyżuru ratownicy od samego rana zmagają się z serią wyjątkowo pechowych zdarzeń.

O czym opowiada film Mikołaj na sygnale 2: Zdążyć przed Wigilią

Doktor Góra zupełnie przypadkowo zostanie wplątany w kryminalną intrygę i nieświadomie będzie uczestniczyć w kradzieży, co ostatecznie skończy się dla niego… pobytem w areszcie. W tym samym czasie Piotr udzieli pomocy kurierowi, który uległ wypadkowi, przewożąc świąteczne przesyłki. W chaosie związanym z interwencją zginie jednak prezent zamówiony dla Lidzi. Zdeterminowany, by go odnaleźć, Piotr ruszy w pełne pośpiechu i emocji poszukiwania. Kolejne trudności spadną na doktora Dobromira Lisickiego, pod którego opiekę trafi jego rezolutny, ośmioletni chrześniak Gniewko. Lisicki spróbuje pogodzić obowiązki służbowe z opieką nad chłopcem, co doprowadzi do serii komicznych i nieprzewidywalnych sytuacji. Dodatkowo Lisicki przyjmie niezwykłego pacjenta – zegarmistrza Krystiana łudząco podobnego do Świętego Mikołaja. Gdy Gniewko dowie się, że „Mikołaj” potrzebuje pomocy lekarza, przeżyje dramat. Zacznie wierzyć, że z powodu tej niedyspozycji… tegoroczne święta mogą nie dojść do skutku.

Mikołaj na sygnale 2: Zdążyć przed Wigilią - obsada. Kto występuje w filmie?

W filmie Mikołaj na sygnale 2: Zdążyć przed Wigilią ponownie wystąpi cała obsada serialu Na sygnale, czyli: Kamil Błoch, Monika Mazur, Dariusz Wieteska, Paulina Zwierz, Anna Wysocka – Jaworska, Tomasz Piątkowski, Izydor Łobacz, Adam Turczyk, Wojciech Kuliński, Lea Oleksiak, Kamil Wodka, Hubert Jarczak, Anna Lemieszek, Justyna Sieniawska, Jarosław Gruda, Adrianna Jagiełło, Aleksandra Kądziołka, Konrad Darocha i Krystyna Tkacz. Obok ulubionych bohaterów widzowie zobaczą także Mikołaja Roznerskiego, Tomasza Ciachorowskiego, Dariusza Toczka, Marka Molaka, Filipa Kowalewicza oraz Andrzeja Grabowskiego, który wcielił się w sobowtóra Świętego Mikołaja.

Mikołaj na sygnale 2: Zdążyć przed Wigilią - kiedy i gdzie oglądać film?

Film Mikołaj na sygnale 2: Zdążyć przed Wigilią będzie miał swoją premierę 5 grudnia 2025 roku na TVP VOD.

Źródło: TVP

Ania Szczudlińska
