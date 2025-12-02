fot. Netflix

Millie Bobby Brown (Stranger Things, Enola Holmes, Godzilla vs. Kong) w maju 2024 roku wzięła ślub z Jakiem Bongiovim podczas prywatnej ceremonii we Włoszech. 21-letnia aktorka i 23-letni syn muzyka Jona Bon Joviego pod koniec sierpnia 2025 roku podzielili się koleiną radosną nowiną. Millie ogłosiła na swoim profilu na Instagramie, że zaadoptowali dziewczynkę. Nie wiadomo jeszcze, jak ma na imię. Okazuje się, że na tym nie koniec zmian w życiu aktorki.

Millie Bobby Brown zmieniła nazwisko

Millie Bobby Brown zmieniła nazwisko na Millie Bonnie Bongiovi. Potwierdziła to podczas wywiadu na kanale Four Nine na YouTubie. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego akurat Bonnie, przypomnijmy, że aktorka jakiś czas temu wyjawiła w rozmowie z portalem BuzzFeed UK:

Moje drugie imię to Bonnie. Nie, to nie Bobby. To Millie Bonnie Brown. Nigdy nikomu o tym nie mówiłam. Usłyszeliście to tutaj jako pierwsi!

Wspomniany wywiad Millie Bobby Brown na kanale Four Nine możecie zobaczyć poniżej. Miał on miejsce z okazji premiery 5. sezonu Stranger Things na Netflixie, w którym aktorka niezmiennie wciela się w Jedenastkę. Na kanapie towarzyszył jej serialowy Will, czyli Noah Schnapp. Aktor w pewnym momencie został zapytany, jak jego przyjaciółka ma na nazwisko. Wypowiedział dwie niepoprawne wersje, w tym Millie Bonnie Brown Bongiovi i Millie Bonnie Bobby Brown.