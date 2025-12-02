Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Millie Bobby Brown już się tak nie nazywa

Millie Bobby Brown jakiś czas temu wzięła ślub z Jakiem Bongiovim. Okazuje się, że to nie koniec zmian w życiu aktorki. Jakiś czas temu postanowiła zmienić nazwisko. Jak się nazywa?
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  jake bongiovi 
millie bobby brown
Zdjęcie z filmu Enola Holmes fot. Netflix
Reklama

Millie Bobby Brown (Stranger Things, Enola Holmes, Godzilla vs. Kong) w maju 2024 roku wzięła ślub z Jakiem Bongiovim podczas prywatnej ceremonii we Włoszech. 21-letnia aktorka i 23-letni syn muzyka Jona Bon Joviego pod koniec sierpnia 2025 roku podzielili się koleiną radosną nowiną. Millie ogłosiła na swoim profilu na Instagramie, że zaadoptowali dziewczynkę. Nie wiadomo jeszcze, jak ma na imię. Okazuje się, że na tym nie koniec zmian w życiu aktorki. 

Millie Bobby Brown zmieniła nazwisko 

Millie Bobby Brown zmieniła nazwisko na Millie Bonnie Bongiovi. Potwierdziła to podczas wywiadu na kanale Four Nine na YouTubie. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego akurat Bonnie, przypomnijmy, że  aktorka jakiś czas temu wyjawiła w rozmowie z portalem BuzzFeed UK:

Moje drugie imię to Bonnie. Nie, to nie Bobby. To Millie Bonnie Brown. Nigdy nikomu o tym nie mówiłam. Usłyszeliście to tutaj jako pierwsi!

Wspomniany wywiad Millie Bobby Brown na kanale Four Nine możecie zobaczyć poniżej. Miał on miejsce z okazji premiery 5. sezonu Stranger Things na Netflixie, w którym aktorka niezmiennie wciela się w Jedenastkę. Na kanapie towarzyszył jej serialowy Will, czyli Noah Schnapp. Aktor w pewnym momencie został zapytany, jak jego przyjaciółka ma na nazwisko. Wypowiedział dwie niepoprawne wersje, w tym Millie Bonnie Brown Bongiovi i Millie Bonnie Bobby Brown.

Zobacz także:

Zdjęcie z Instagrama
-

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

David Harbour - Millie Bobby Brown - Stranger Things
-

Millie Bobby Brown zabiera głos w sprawie konfliktu z Davidem Harbourem. "Zawsze byliśmy zjednoczeni"

Źródło: YouTube: Four Nine

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  jake bongiovi 
millie bobby brown
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Vega Brothers
-

Te postacie z Pulp Fiction i Wściekłych psów to bracia. Tarantino wreszcie zrobi o nich film?

2 The Smashing Machine
-

Smashing Machine - premiera w VOD. Gdzie obejrzeć?

3 Gabinet osobliwości Guillermo Del Toro
-

Reżyser nie boi się krytykować AI. Frankenstein był „stworzony świadomie przez ludzi i dla ludzi”

4 The Game Awards 2025 - rzeźba
-

Gracze nadal rozmyślają o rzeźbie promującej The Game Awards 2025. Są nowe wskazówki

5 Rafał Pacześ - kadr ze stand-upu ProkuraTOUR'a
-

Netflix ma prezent dla fanów polskiego stand-upu. Program popularnego komika bez cenzury

6 Avatar: Ogień i popiół
-

Avatar: Ogień i popiół - opinie w sieci. Takiego epickiego rozmachu jeszcze nie było!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

5

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

6

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

7

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

8

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

9

Stranger Things - o której godzinie będą premiery nowych odcinków I, II i III części 5. sezonu?

10

Nie żyje Nikodem Marecki. Miał zaledwie 11 lat

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Kinder Joy z Funko Stranger Things brakuje w sklepach. Ile warte są te figurki?

Kinder Joy z Funko Stranger Things brakuje w sklepach. Ile warte są te figurki?

Janja Lesar rozstała się z partnerem. Tak to skomentowała

Janja Lesar rozstała się z partnerem. Tak to skomentowała

K-popowe łowczynie demonów z własnym merchem. Gdzie można kupić ciuchy inspirowane filmem?

K-popowe łowczynie demonów z własnym merchem. Gdzie można kupić ciuchy inspir...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV