UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Na sygnale to serial, który zadebiutował na antenie TVP2 w 2014 roku i do tej pory cieszy się popularnością wśród widzów. Produkcja przybliża pracę ratowników medycznych. W kolejnych odcinkach poznajemy również życie prywatne sympatycznej ekipy. Praca ratownika medycznego należy do jednej z najtrudniejszych. Niemal każdy dzień przynosi ekstremalne wyzwania. Trzeba wykazać się ogromną odpornością na stres, refleksem i szeroką wiedzą medyczną. Nie każdy wytrzymuje takie tempo pracy i obciążenie związane z ciągłą walką o życie. Ekipa doktora Artura Góry to jednak zespół zdeterminowanych ludzi, którzy niejedno w pracy widzieli. Na co dzień spotykają się bowiem z całą galerią postaci i niecodziennych sytuacji. W niektórych przypadkach zachowanie pacjentów – oraz towarzyszących im osób – jest tragikomiczne. Innym razem ratownicy muszą zmierzyć się z ekstremalnie niebezpiecznymi sytuacjami, gdy to również ich zdrowie i życie jest zagrożone.

W latach 2015-2017 serial Na sygnale trzykrotnie otrzymał Telekamerę w kategorii serial fabularno-dokumentalny. Rok później produkcja została nagrodzona Złotą Telekamerą. Do tej pory widzowie obejrzeli jej 800 epizodów. Co się wydarzy w kolejnych odcinkach serialu?

Na sygnale: streszczenie odcinków 805-809 (15 - 17 grudnia)

Na kolejnym dyżurze doktor Góra będzie musiał pomóc nie tylko nastolatce, która nagle zasłabnie i może być w ciąży, ale też ojcu dziewczyny, który dostanie po chwili udaru. Zespół doktora Lisickiego pojedzie za to do zakładu karnego i trafi na pacjenta, który jedynie symuluje oraz na więźnia, który najpierw brutalnie zaatakuje jednego ze strażników, a później będzie błagać ratowników o pomoc - twierdząc, że mężczyzna jest szalony i chce go zabić. Po pracy Dobromir znów umówi się z Heleną i jak zwykle "pożyczy" od Artura małego Patryka. W końcu jednak o jego spotkaniach z juniorem dowie się doktor Górska.

Na kolejnym dyżurze Piotr z Nowym trafią na pasjonata ornitologii, który będzie miał narastającą niewydolność oddechową i z początku nie będą potrafili postawić właściwej diagnozy - aż ich pacjent straci w końcu przytomność. Zespół Benia spróbuje pomóc młodej kobiecie - klientce salonu piękności - która ma objawy udaru. Gdy Julka po rozmowie z chorą postawi zaskakującą hipotezę, Benio stanie przed decyzją czy kierować się jej przeczuciem, czy własnym doświadczeniem.

Zespół Lisickiego tym razem trafi na wypadek drogowy, w którym będą aż dwie ofiary z poważnymi urazami: rozerwaniem tętnicy szyjnej i stłuczeniem klatki piersiowej, zakończonym tamponadą osierdzia. Martyna, chcąc uratować pacjenta, musi wykonać ryzykowny zabieg - pierwszy raz w życiu. Po pracy Dobromir odwiedzi Helenę - gotów na "zabawę w doktora", choćby i przez całą noc. Namiętne sam na sam dorosłych przerwą jednak dzieci - gdy Patryczek doniesie "tacie", że Jeremiasz zadławił się cukierkiem i nie może oddychać. Lisicki, by uratować chłopca, wykona tracheotomię. Gdy na miejsce przyjeździe zespół Piotra i Nowego, wszystkie kłamstwa lekarza wyjdą na jaw.

Doktor Vick tym razem odpowie na wezwanie do salonu kosmetycznego, gdzie zemdleje jedna z klientek. Lekarz szybko ustali, że chora została zarażona gronkowcem - właśnie u kosmetyczki. Gdy Benio uzna, że sprawę należy zgłosić do sanepidu, na jego drodze staną jednak "mięśniacy", którzy zaczną grozić ratownikom. Wtedy do akcji znów wkroczy "dawna" Britney. Tymczasem kolejna pacjentka zespołu doktor Reiter okaże się zwykłą oszustką. Lekarka odkryje jednak, że kobieta naprawdę potrzebuje pomocy - po upadku ze schodów i ataku drgawek. Nowy trafi przypadkiem na protest ekologów, w którym bierze udział Marta i który szybko wymknie się spod kontroli. Gdy Gabriel spróbuje w końcu szczerze z dziewczyną porozmawiać, oboje niemal od razu zaczną się kłócić.

Na kolejnym dyżurze zespół Romana i Róży trafi na nastolatkę, która straciła przytomność, będzie krwawić z przewodu pokarmowego i wymagać natychmiastowej operacji. Po przewiezieniu pacjentki do szpitala ratownicy będą mieć jednak spory problem, bo dziewczyna trafi na koniec długiej kolejki - z winy ordynatora placówki Romualda Lisickiego. Romek będzie o krok od wybuchu. Tymczasem doktor Vick będzie musiał pomóc kapitanowi Służby Ochrony Państwa, który dostał nagle drgawek, po silnym ataku bólu głowy. Benio postanowi zaprosić w końcu Basię na randkę.

Na sygnale - kiedy i gdzie oglądać?

Serial Na sygnale można oglądać na antenie TVP2 o w poniedziałki o 21:55 i 22:20, we wtorki o 21:55 i w środy o 21:55 i 22:20.