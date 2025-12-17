fot. Wikimedia Commons: Commonwealth Club from San Francisco, San Jose, United States

Reklama

Reżyser Rob Reiner (Ludzie honoru, Stań przy mnie, Kiedy Harry poznał Sally) i jego żona Michele Singer Reiner, która była fotografką, zostali znalezieni martwi w niedzielę 14 grudnia 2025 roku w swoim domu w Brentwood. W komunikacie prasowym prokurator Nathan Hochman przekazał, że o spowodowanie śmierci pary został oskarżony ich syn, Nick Reiner. 32-latek usłyszał dwa zarzuty m*rderstwa pierwszego stopnia. Wiadomo też, że od lat zmagał się z uzależnieniami i bezdomnością. Ponadto osoba z bliskiego otoczenia mężczyzny przekazała portalowi People, że miał on niedawno przeprowadzić się do domu rodziców.

Śmierć Roba Reinera i jego żony była wielkim szokiem między innymi dla osób związanych z branżą filmową. Liczni artyści postanowili pożegnać go we wspólnym oświadczeniu.

Tak artyści pożegnali Roba Reinera

Rob Reiner cieszył się naprawdę sporą sympatią w Hollywood. Pożegnanie, które przygotowali dla niego osoby współpracujące z nim na planie filmu Stań przy mnie z 1986 roku, nie pozostawia co do tego wątpliwości. Sygnatariusze Billy i Janice Crystal, Albert i Kimberly Brooks, Martin Short, Alan i Robin Zweibel, Larry David i Ashley Underwood, Marc Shaiman i Lou Mirabal, Barry i Diana Levinson oraz ambasador James Costos i Michael Smith napisali następujący list, którym podzielili się z Entertainment Weekly:

Pobyt w ciemnym kinie pełnym nieznajomych, którzy przeżywają te same doświadczenia – śmieją się, płaczą, krzyczą ze strachu lub oglądają intensywny dramat – to wciąż niezapomniane przeżycie. Opowiadał nam historię, której publiczność oczekiwała. Chłonąc wszystko, czego nauczył się od swojego ojca Carla i mentora Normana Leara, Rob Reiner był nie tylko świetnym aktorem komediowym, ale także mistrzem w opowiadaniu historii. Nie ma drugiego tak różnorodnego reżysera. Od komedii, przez dramat, po mockumenty i dokumenty, zawsze był w szczytowej formie. Oczarowywał publiczność. Ufali mu. Stali w kolejkach, żeby zobaczyć jego filmy.

W dalszej części listu można przeczytać:

Jego komediowy zmysł był nieporównywalny, tak, jak jego zamiłowanie do dobierania muzyki idealnej do dialogów. Jego wyostrzanie dramaturgii było po prostu eleganckie. Uwielbiał aktorów. Scenarzystów czynił lepszymi. Jego największym darem była wolność. Jeśli miałeś pomysł, słuchał cię, angażował się w proces. Zawsze czuli, że pracują jako zespół. Bycie w jego rękach jako filmowca było przywilejem, ale to tylko część jego spuścizny. Rob był również pełnym pasji, odważnym obywatelem, który nie tylko troszczył się o kraj, który kochał, ale robił wszystko, co w jego mocy, aby uczynić go lepszym, a dzięki swojej kochającej żonie Michele miał idealną partnerkę. Silni i zdeterminowani, Michele i Rob Reinerowie poświęcili znaczną część swojego życia dla dobra naszych współobywateli. Razem byli wyjątkowo silni, dynamiczni, bezinteresowni i inspirujący. Byliśmy ich przyjaciółmi i zawsze będzie ich nam brakowało.

Na sam koniec listu przyjaciele Reinerów wspomnieli:

Jest taka kwestia z jednego z ulubionych filmów Roba, To wspaniałe życie: ''Życie każdego człowieka wpływa na życie tak wielu innych osób, a kiedy go nie ma, zostawia po sobie straszną pustkę, prawda?''. Nie macie pojęcia.